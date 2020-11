15 minutes. La plateforme vidéo YouTube a supprimé l’un des programmes de l’ancien conseiller politique de la Maison Blanche Steve Bannon, après avoir suggéré qu’il «mettrait la tête» d’Anthony Fauci «sur un brochet», tandis que le réseau social Twitter suspendait son compte officiel pour “au moins une semaine”.

Dans le dernier volet de son programme War Room Pandemic, Bannon a non seulement appelé au limogeage de Fauci, le directeur scientifique de la lutte contre le coronavirus aux États-Unis, et de Christopher Wray, directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI, pour leur acronyme en anglais), mais plutôt que leurs têtes étaient embrochées sur des piques aux portes de la Maison Blanche.

“Je voudrais revenir à ces premiers jours de Tudor England”, a-t-il déclaré. “Je mettrais des têtes sur des piques, d’accord, je les mettrais aux deux coins de la Maison Blanche comme un avertissement aux bureaucrates fédéraux », a-t-il ajouté lors d’un dialogue avec l’autre animateur de l’émission, Jack Maxey.

YouTube a justifié la mesure sur Bannon

“Nous avons supprimé cette vidéo pour violation de notre politique contre l’incitation à la violence”Le porte-parole de YouTube, Alex Joseph, a déclaré à propos de l’action contre le contenu de Bannon. “Nous continuerons de surveiller pendant que nous appliquons nos politiques dans la période post-électorale”, a rapporté l’agence de presse Bloomberg.

De son côté, Twitter a décidé d’annuler “au moins pour une semaine” le compte de Bannon sur ce réseau social, @Warroompandemic. Il alléguait avoir “violé” les règles d’utilisation de la plateforme, après avoir partagé ce contenu à travers celle-ci.

Qui est Steve Bannon

Bannon est devenu l’un des associés les plus proches de Trump, d’abord en tant que directeur de campagne pour l’élection présidentielle de 2016, puis en tant que conseiller politique de la Maison Blanche.

Il a été détenu, bien qu’il ait finalement été libéré sous caution en août dernier. Il est accusé de fraude et de blanchiment d’argent dans la collecte de fonds pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

Bannon a déposé une caution de 5 millions de dollars pour sortir de prison.

Selon le procureur américain pour le district sud de New York, l’ancien conseiller et les trois autres accusés “ont orchestré un stratagème pour escroquer des centaines de milliers de dollars aux donateurs” de l’initiative We Build the Wall.

Grâce à une campagne de financement participatif, ils ont levé plus de 25 millions de dollars. Comme ils l’ont dit «à plusieurs reprises», de cet argent «ils n’obtiendraient pas un sou pour leurs salaires».

Cependant, les enquêteurs affirment que Bannon a utilisé plus d’un million de dollars pour payer l’un des personnes impliquées, Brian Kolfage. On parle aussi de centaines de milliers de dollars pour les dépenses personnelles.