Washington, 13 janvier . .- YouTube a suspendu la chaîne du président américain Donald Trump, qui ne pourra pas télécharger de nouveau contenu pendant au moins 7 jours, presque le temps qu’il reste au mandat du dirigeant politique qui fait face à des mesures similaires en d’autres réseaux sociaux après que ses partisans aient pris d’assaut le Capitole.

YouTube a détaillé mardi sur son compte Twitter officiel que la décision avait été prise “à la lumière des inquiétudes concernant le potentiel continu de violence”.

La mesure suppose que la règle «ne peut temporairement pas télécharger de nouveau contenu pendant un * minimum * de 7 jours».

“Compte tenu des préoccupations actuelles, nous désactiverons également indéfiniment les commentaires de la chaîne du président Trump, comme nous l’avons fait avec d’autres chaînes où il y a des problèmes de sécurité.”

YouTube a indiqué qu’après un examen, il avait procédé à la suppression du nouveau contenu téléchargé sur la chaîne de Trump pour avoir “enfreint” ses politiques, sans entrer dans plus de détails.

Il s’agit de la dernière d’une série de mesures adoptées par les réseaux sociaux après que les partisans de Trump ont attaqué le complexe législatif américain le 6 janvier, lors d’événements qui ont fait cinq morts, dont un policier.

Vendredi dernier, Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump en raison du “risque d’une nouvelle incitation à la violence”.

Après avoir suspendu temporairement le compte de Trump, le réseau social l’a définitivement privé de cet outil, avec lequel le président sortant avait émis plus de 55000 messages pendant plus de onze ans et dans lequel il comptait 89 millions d’abonnés.

Facebook et Instagram ont également bloqué l’accès du président à son compte au moins jusqu’à la fin du transfert le 20 janvier, et Twitch et Snapchat ont désactivé son profil indéfiniment.