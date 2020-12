Les autres sociétés propriétaires de stations-service, comme Shell, Axion et Puma, n’ont pas encore annoncé leurs augmentations (Maximiliano Luna)

«Mercredi 16 à minuit, YPF a transféré la hausse de la taxe sur les carburants liquides et le CO2 sur le prix de ses carburants. La hausse sera de 4,5% en moyenne par pays et inclut l’impact fiscal. Comme dans les mises à jour précédentes, il cherchera à réduire les écarts entre l’AMBA et le reste des provinces ».

Avec cette brève déclaration, YPF, la principale compagnie pétrolière du pays, a annoncé mardi soir l’augmentation de ses carburants dans tout le pays dès la première minute de mercredi. Les autres sociétés propriétaires de stations-service, comme Shell, Axion et Puma, n’ont pas encore annoncé leurs augmentations, mais on estime que, comme toujours dans ces cas, elles suivront la même voie.

En plus du transfert de la mise à jour fiscale qui a commencé à s’appliquer hier, et qui a été discuté dans les dernières heures, l’entreprise appliquera une augmentation directe de ses valeurs. L’augmentation de la taxe représente 1,3% du prix final et le reste de l’augmentation correspond au retard de la valeur du prix de marché, qui dans le secteur estime qu’il a atteint 20% au total ces derniers mois et cela avec les augmentations Les taux récents autorisés par le gouvernement se situaient à près de 10 pour cent.

«Un litre de lait de longue conservation coûte plus qu’un litre de naphta», répètent-ils à YPF à chaque fois qu’ils illustrent le retard par rapport au dollar et précisent que, de même, l’industrie clôture l’année avec une valeur par litre qui est toujours en retard.

Les prix YPF dans la capitale fédérale seront les suivants:

Super essence: 67,10 $

Nafta Infinia: 77,40 $

Diesel D500: 62,70 $

Diesel Infinia: 73,30 $

Impôt

Hier, on a appris qu’après un délai, Ils ont augmenté deux taxes qui affectent le prix de l’essence et du diesel et cela explique une partie de l’augmentation déjà annoncée par YPF. Fin novembre, par décret, le gouvernement a décidé de reporter la mise à jour de la taxe sur les carburants liquides (ICL) et de la taxe sur le dioxyde de carbone (IDC), qui sont actualisées tous les trimestres en fonction de l’indice des prix consommateur mesuré par l’Indec, qui était prévu pour le 1er décembre.

La hausse de YPF est en moyenne de 4,5% (. / Leo La Valle / Archive)

Ce mardi matin Gabriel Bornoroni, le président de la Confédération des entités commerciales des hydrocarbures (Cecha) a expliqué à ce média que «la probabilité que les compagnies pétrolières transfèrent la mise à jour des taxes sur les prix est très élevée. Ce serait une augmentation d’environ 3% et les prix obsolètes rapportés par les entreprises sont de 7%. Mais je ne pense pas que nous aurons une autre mise à jour autre que celle-ci sur les impôts avant la fin de l’année. Voilà la perspective ».

Tout au long de la première partie de 2020, année de la pandémie et l’une des plus longues quarantaines au monde en Argentine, les prix du carburant sont restés inchangés pendant plusieurs mois. Ensuite, ils ont eu quatre augmentations autorisées par le gouvernement de Alberto Fernandez. Ils se sont produits en août, septembre, octobre et novembre. La compagnie pétrolière YPF a décidé que les augmentations étaient plus élevées dans la ville de Buenos Aires que dans le reste du pays, afin de réduire l’écart de prix qui existe entre les stations-service de la capitale fédérale et le reste des provinces.

Au milieu de la pandémie, les prix des carburants sont restés inchangés pendant plusieurs mois. Ensuite, ils ont eu quatre relances en août, septembre, octobre et novembre

Ainsi, en moyenne, les prix des carburants ont augmenté de 19% sur l’année. Mais les entreprises préviennent que le prix international du Brent a augmenté ces dernières semaines et est proche de 50 USD, ce qui rend les prix encore un peu plus en retard. C’est pourquoi la hausse d’aujourd’hui est allée au-delà de la mise à jour fiscale.

Selon Cecha, ces derniers mois, la demande de carburants est inférieure de 20,4%. Dans le cas de l’essence, la baisse des ventes a été de 64,5% entre février et avril, puis elle a récupéré 72,2% en mai et juin, et 16,2% de plus entre juin et octobre, 28,9% restant. % en dessous du niveau enregistré en février, dernier mois avant la pandémie.

Dans le cas du diesel, la baisse a été de 25,9% entre février et avril, elle a récupéré 17,3% en mai et juin, et n’a augmenté que de 0,7% entre juin et octobre, restant toujours 12,5% en dessous à partir du niveau de février.

