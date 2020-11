Un bâtiment intelligent à usage mixte de 160 mètres de haut (Photo: SkyCapital)

Alors que la pandémie causée par le coronavirus (COVID-19[feminine) a affecté le économie mexicaine, qui présentait déjà une faible croissance de la 0,1% en 2019, il y a une région du pays qui a atteint subsister à la vague d’incertitude: Yucatan.

Et c’est que l’état du sud-est a réussi à surmonter une série de défis en se positionnant comme l’une des entités les plus attractives pour l’investissement, nationaux et étrangers, grâce à son emplacement stratégique, sa connectivité (terre, mer et air) et une enviable Croissance annuelle au dessus de 3 pour cent.

De plus, le Yucatán offre un meilleure qualité de vie par rapport aux grandes villes, en raison de sa sécurité et faible coût de la vie.

Par conséquent, la société SkyCapital, dédiée à l’investissement et développement de l’état réel, ont vu dans cet État un énorme opportunité de croissance dans les secteurs industriel, commercial et des entreprises, malgré la crise économique et sanitaire.

SkyPark, un parc industriel unique en son genre sur la péninsule (Photo: SkyCapital)

Parmi ses projets, se démarque Le ciel, le premier gratte-ciel du sud-est mexicain. Un bâtiment intelligent à usage mixte, avec 160 mètres de haut, qui intègre des bureaux, des cliniques, des locaux commerciaux et des restaurants.

D’accord avec Charrues Roberto Serrano, Directeur des opérations du cabinet, cette promesse est prévue d’ouvrir le deuxième semestre 2023, et aura comme principaux avantages conception, infrastructure et fonctionnalité, ainsi qu’une excellente plus-value puisqu’il est situé dans le quartier premium nord de la ville de Merida

Actuellement, l’entreprise dispose d’un large gamme de développements dans la région à partir d’un parc logistique et industriel (SkyPark), bureaux d’entreprise et hôtel de classe affaires (SkyWork), bâtiment mixte (Ville ciel), à la résidence d’appartements sur la plage (SkyLiving Playa Chaca).

Ils auront le plus grand chantier naval d’Amérique latine

La société italienne Fincantieri a annoncé il y a quelques jours un accord avec le gouvernement du Yucatán pour installer le plus grand centre de construction et de maintenance navale au Mexique et en Amérique latine.

Puerto Progreso, Yucatán (Photo: Gouvernement du Mexique)

Le projet totalisera un investissement allant de 300 à 500 millions de dollars, et envisage la construction de deux cales sèches sur un site de 40 hectares Puerto Progreso, qui abritera un complexe utile pour réparer ou construire des bateaux jusqu’à 400 mètres de longueur ou de longueur, à partir de 2024.

Les appels d’offres du gouvernement de l’État pour la première partie des travaux seront lancés l’année prochaine, afin de démarrer les travaux de dragage à partir du second semestre 2021, avec l’intention de augmenter la capacité actuelle à 15 mètres de tirant d’eau de Puerto Progreso, qui mesure environ 9 mètres, ont signalé les personnes impliquées.

Ce centre de maintenance aura grues, ateliers, bureaux et équipements spécialisés, a rapporté le groupe qui est coté à la bourse italienne et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 5849 millions d’euros en 2019, selon ses rapports publics.

Une fois que le chantier naval atteint sa pleine capacité opérationnelle, pourra accueillir environ 700 salariés à temps plein et une chaîne d’approvisionnement qui impliquera 2 500 travailleurs pendant les saisons de forte demande, a rapporté Fincantieri.

