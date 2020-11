. / EPA / JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL UTILISEZ UNIQUEMENT / PAS D’ARCHIVES

Tokyo, 25 novembre . .- Yukio Mishima a vécu et est mort en tant que personnage dans l’une de ses pièces mouvementées. Aujourd’hui, 50 ans après sa mort, le Japon tente toujours d’assimiler l’héritage de l’un de ses auteurs les plus influents et les plus inconfortables.

Mishima s’est suicidé pour «harakiri» le 25 novembre 1970, après avoir pris en otage le capitaine du quartier général des Forces d’autodéfense (armée japonaise) à Tokyo et avoir échoué dans sa tentative d’inspirer un coup d’État.

La mort horrible de la plus grande célébrité culturelle japonaise de son temps a submergé le pays, et que l’écrivain lui-même avait prédit: pendant des années, il a représenté à plusieurs reprises son suicide selon le rituel du samouraï à travers ses romans, pièces de théâtre ou films.

“Il était très jeune et je ne comprenais pas la raison pour laquelle il l’a fait. Ce fut un choc pour moi”, a déclaré à . une Tokyoologiste de 70 ans, qui souhaitait rester anonyme lors de sa visite ce jeudi sur la tombe de Mishima dans le cimetière de Tama. la capitale, où il se rend généralement une fois par semaine.

«Le japonais dans lequel Mishima écrit est très beau. La première chose qui m’a surpris dans ses œuvres est sa belle langue, c’est ainsi que j’ai commencé à me plonger pleinement dans ses livres», raconte un jeune de 18 ans qui s’est identifié comme Ohgota. , et qui a également fait un pèlerinage à la tombe de l’auteur aujourd’hui de Kanagawa (sud-ouest de Tokyo).

UN HÉRITAGE INDIGEST

Un demi-siècle après sa mort, au Japon, il n’y a pas d’acte officiel à la mémoire de sa figure, et peu de personnalités du monde politique et culturel osent le louer alors qu’il est l’un des auteurs japonais les plus connus au monde. XXe siècle.

La fin dramatique qu’il a mise à sa vie, ainsi que ses idées politiques et ses excentricités sans fin, ont depuis éclipsé son travail, plus traduit dans d’autres langues que celui de ses contemporains et lauréats du prix Nobel Yasunari Kawabata et Kenzaburo Oe.

Lors de son discours devant un millier de militaires ce jour-là fatidique, Mishima a appelé à restaurer la grandeur perdue du Japon impérial et à abolir l’article pacifiste de la Constitution, le même que le parti au pouvoir a réinterprété en 2014 avec une initiative controversée.

Sa harangue aux troupes n’a pas fonctionné, mais pour son fervent nationalisme, Mishima est toujours vénérée par des organisations japonaises ultra-conservatrices, dont une qui a organisé une cérémonie shintoïste en sa mémoire jeudi à Tokyo.

VÉHICULE DANS LA VIE ET ​​AU TRAVAIL

L’écrivain, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, est né en 1925 dans le quartier Tokyo de Yotsuya dans une famille aisée, et au cours de sa brillante carrière, il a remporté les prix japonais les plus prestigieux et a été parmi les nominés pour le prix Nobel de littérature à plusieurs reprises.

À l’âge de 16 ans, il publie son premier article dans un magazine littéraire et, dans la vingtaine, il est reconnu avec son roman “Confessions of a mask”, où il explore les tabous de l’homosexualité et des fausses apparences au milieu d’une crise d’identité nationale japonaise La Seconde Guerre mondiale.

Il est entré dans la trentaine en tant que star de la littérature après avoir publié “The Golden Pavilion”, mais après l’accueil tiède de “Yoko’s House”, Mishima a décidé de tenter sa chance en tant qu’acteur, chanteur ou mannequin, et s’est livré à la pratique de la musculation, kendo (art martial de l’épée) et karaté, des facettes qui ont dynamisé sa couverture médiatique.

À 45 ans, et quelques heures avant de tenter de mobiliser les troupes japonaises, il scelle le dernier manuscrit de son œuvre la plus vaste et la plus ambitieuse, la tétralogie «La mer de la fertilité», dans laquelle il retrace l’histoire mouvementée du Japon du siècle XX.

En tant qu’écrivain, il a laissé 34 romans, cinquante pièces de théâtre allant du kabuki et noh au contemporain, 25 nouvelles, 35 essais et un film.

Aussi passionné par l’antiquité classique que par les samouraïs, son désir du vieux Japon l’a amené à qualifier ses compatriotes d’après-guerre de matérialistes, de «doux» et d’occidentaux.

Curieusement, Mishima a fasciné l’Occident surtout pendant les premières décennies après sa mort, alors que dans son pays il était un auteur «maudit» qualifié d’aliéné, de romantique ou de nihiliste, bien qu’aujourd’hui peu de Japonais doutent de son génie littéraire.

La vie et l’œuvre de Mishima étaient avant tout un produit du Japon de son temps, un pays à cheval entre tradition et modernité, et entre son esprit guerrier et le pacifisme. C’est peut-être pour cela que son chiffre est si difficile à démêler pour son propre pays.

Antonio Hermosín Gandul