Yuranis León, chanteuse et épouse du célèbre champerer M. Black. Photo: Instagram

Yuranis León, épouse du célèbre chanteur de champeta M. Black, ne cesse de donner de quoi parler sur les réseaux sociaux. Cette fois, la chanteuse de “Sailor Moon” s’est référée à ceux qui, dans les réseaux sociaux, critiquent son poids et sa silhouette.

“Celui qui démange, laisse-le gratter”, La chanteuse et femme d’affaires s’est exprimée sur son compte Instagram, dans une vidéo qu’elle a réalisée chez elle. L’éloquente influenceuse des médias sociaux a enlevé sa chemise pour montrer à ses abonnés qu’elle n’est pas grosse.

Yuranis León montre son corps en raison de critiques qui assurent qu’il a pris des kilos

“Les commérages me voient dans un plongeur, mais c’est la réalité, mesdames et messieurs”, s’exclama la femme, qui montre sa silhouette avec seulement un haut de sport et un sweat-shirt gris. Dans la même vidéo, León évoque quelques gouttes avec lesquelles, selon elle, elle perd de 8 à 12 kilogrammes.

Puis, de manière joviale, il évoque la “Potins” et pose pour qu’ils puissent apprécier sa silhouette. “Voici le bodywer de Yura.”

Avez-vous subi une intervention chirurgicale?

La chanteuse de “Sailor Moon” ne manque pas de critiques et ce n’est pas la première fois que la femme d’affaires doit faire face à des spéculations sur son poids. En octobre, lorsqu’il a téléchargé une photo de son corps vêtu de peu de vêtements, ses partisans ont insisté pour souligner une intervention présumée avec Photoshop et même une intervention chirurgicale pour affiner sa silhouette.

Yuranis León et la photo qui a suscité la controverse en raison d’une prétendue retouche. Photo: Instagram

Les commentaires, dont beaucoup sont positifs et constructifs, sont largement offensants dans l’esprit d’exposer une chirurgie mal exécutée. “Qui est votre chirurgien? Ce n’est pas une offense, je veux juste savoir de ne pas aller voir votre chirurgien “, “J’aime l’abdominoplastie”, “Sur cette photo, vous avez une ressemblance avec la femme de M. Black, parce que Yuranis n’a pas le nez retroussé et est super dodue”, “La première fois je n’aime pas une photo d’elle parce que ça a toujours été différent »et« Scalpel est absent », sont quelques-uns des commentaires blessants postés sous la photo.

Cependant, de nombreux commentaires soulignent que les fortes émotions négatives des utilisateurs d’Instagram sont le produit de leur envie. “Tout simplement magnifique et avec un très grand coeur”, «Soyez heureux laissez être heureux», «Quel beau corps», «Ils souffrent parce qu’ils n’ont pas d’argent pour les chirurgies» et «Je ne la connaissais pas, son visage est plus fin, mais tout aussi beau», sont quelques-unes des opinions positives suscitées par cette publication.

Le pari de M. Black

En revanche, M. Black a terminé l’année 2020 en pariant sur un nouveau succès. Cette fois, accompagné du chanteur Felipe Pelaez. Ces artistes ont collaboré avec le nouveau single “Te Tengo Ganas” qui est maintenant disponible sur la chaîne YouTube Vallenatero.

«Pipe» Peláez, comme l’appellent affectueusement ses disciples, a joint son contenu romantique au style champetero caractéristique de M. Black et a produit cette chanson en compagnie de Humberto Rada. Selon les artistes, la composition apporte un message réfléchi pour ne pas cacher les sentiments pour l’être cher. Avec cette fusion de rythmes typiques des Caraïbes colombiennes, c’est un mélange parfait pour chanter, dédier et danser cette saison.

«Nous sortons un nouveau fils musical et la situation devenait incontrôlable en raison de la stratégie des attentes, mais heureusement, nous avons déjà dissipé le malentendu. Dieu merci, tout est sur la bonne voie », Peláez a déclaré à La W.

Le chanteur de Vallenato a également exprimé sa profonde admiration pour M. Black et reconnu la capacité de couplage de l’artiste de Carthagène. “On parlait avec M. Black depuis environ trois ans, que j’admire beaucoup pour tout ce qu’il fait, c’est un guerrier de l’industrie, c’est un rêveur comme moi, il est audacieux parce qu’il est sorti de ses paramètres et c’est à admirer” , Pipe assurée.

