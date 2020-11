Le secrétaire à la santé de Zacatecas a annoncé que l’entité était revenue au feu rouge (AP Photo / Eduardo Verdugo)

le Secrétaire à la santé de l’État de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, a annoncé dans la matinée du 30 novembre que l’entité est revenue au feu rouge épidémiologique dérivée d’une augmentation des cas de COVID-19[feminine.

Si nous utilisons les chiffres actuels, qui sont ceux qui sont publiés quotidiennement dans le sport, nous concluons que Zacatecas est déjà en rouge

Zacatecas apparaît toujours en orange à l’échelle nationale, c’est parce que les schémas utilisés ont 15 jours, car ils ne sont pas mis à jour à la même vitesse que dans chaque état.

“Quand nous avons commencé à voir le nombre et qu’au niveau national, ils nous avaient dit qu’ils allaient nous changer en nombre rouge, bien que cette semaine nous soyons apparus en orange, les schémas qui sont suivis au niveau national datent d’il y a 15 jours.».

Il vise à réduire la mobilité de la population et les infections, ainsi que l’occupation hospitalière et les décès (Photo: Cuartoscuro)

Breña Cantu indiqué que 6 municipalités de Zacatecan représentent 77% de la pandémie, tandis que 15 autres ont 14,3% Oui seules sept municipalités n’ont aucun cas.

L’un des facteurs qui ils ont augmenté le nombre d’infections, les hospitalisations et les décès est “La tempête parfaite», Comme il l’appelait Breña Cantu, qui a dit ça le mélange des saisons du rhume et de la grippe, aussi bien que les vacances sont à l’origine de cette expansion.

Les accords conclus lors de la rencontres avec les cinq présidents municipaux des territoires avec le plus de cas, avec le Ecole de Medecine et avec lui Conseil de sécurité sanitaire étaient:

– Réduire la mobilité de la population

– Réduire le nombre de cas et le taux d’occupation des hôpitaux

– Qu’il y ait moins de décès dus au COVID-19

– Apprenez à vivre avec la maladie, car il n’y a pas de traitement

Les services non essentiels resteront complètement fermés (Photo: Carlos Jasso / .)

Pour atteindre ces points, Autorités de Zacatecas ils étaient d’accord garder les services de base actifs, comme la santé, la nourriture, la sécurité, le carburant et le transport aux jours et heures convenus.

Dans un autre sens, services non essentiels, tels que la beauté, les librairies, les fleuristes, les magasins de meubles, les magasins de bonnets, les bijoutiers, les magasins de vêtements doivent fermer à 19 h. Alors que les espaces publics, les lieux culturels et touristiques, les cinémas, les discothèques, les gymnases et les centres sportifs ils resteront complètement fermés.

Tandis que le les hôtels doivent avoir une capacité maximale de 25% Oui garder les espaces communs fermés. Restaurants et cafés aura jusqu’à 25% de capacité et un heures jusqu’à 19 h, prolongées jusqu’à 22 h en service à emporter. Les taquerías, cenadurías et semi-fixes fermeront à 22 heures.

Du lundi au vendredi, Les transports en commun commenceront à fonctionner à 6 h et se termineront à 21 h. Les samedis et dimanches, les itinéraires seront réduits, conformément aux décisions du Conseil de sécurité sanitaire. Après 21 h 00, seules les unités seront autorisées à descendre des passagers jusqu’à la fin de la visite. Les taxis de base et d’application n’auront pas de restrictions, mais ils doivent appliquer des mesures d’hygiène et de nettoyage, en plus d’appliquer le protocole de protection.

Les mesures de sécurité seront renforcées par une surveillance et des patrouilles à partir de 19h00 par la Garde nationale, la police d’État, l’armée et les superviseurs de l’opération COVID (Photo: Gouvernement de Zacatecas)

Il a également exhortéou organiser des événements ou des fêtes de masse, qu’ils soient dans des lieux ouverts ou fermés, ne pas atteindre la saturation des services médicaux.

Pour que tout soit respecté, ils renforceront les mesures de sécurité par la surveillance et les patrouilles à partir de 19h00 par le Garde nationale, police d’État, armée et superviseurs de l’opération COVID.

Alejandro Tello Cristerna, gouverneur de l’État, a déclaré qu’à ce jour, il y a 16780 cas cumulés confirmés, desquels 5463 sont actifs. Il a également assuré qu’il y a eu 14,85 décès Oui 9832 personnes se sont rétablies.

Il a également mentionné que 32282 tests ont été réalisés à Zacatecas, avec une positivité de 52%. De personnes confirmées avec le virus SRAS-CoV-2, 7,354 ont été traités à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), 827 à l’Institut de la sécurité sociale et des services pour les travailleurs de l’État (ISSSTE), 6888 dans les services de santé publics, 296 dans les installations de SEDENA, Y 1415 dans les services hospitaliers privés.

