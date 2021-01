MENIS . / EPA / GABRIELE

Il Atalanta profitez de l’idylle avec le réseau de Luis Fernando Muriel et Duván Zapata. Ce dernier a marqué un but lors de la victoire 3-0 de l’équipe de Bergame face à Milan hier, samedi et a remporté les applaudissements. Le “ taureau ” a atteint la ligne des cinq annotations, début 2021, et égalé son compatriote, ce qui leur donne une place au sein du groupe des meilleurs buteurs jusqu’à présent cette année, dans les cinq ligues majeures du “ vieux continent ”.

Cela a été annoncé par le journaliste Rodolfo Rodrigues, un expert en statistiques, qui a partagé la liste dans laquelle les Colombiens ont le même nombre d’annotations que André Silva (Eintracht Francfort), Matthew Hoppe (Schalke 04) et Sergio Canales (Real Betis). Ils ne sont dépassés que par les polonais Robert Lewandowski, Le Bayern Munich, qui a marqué ce dimanche et a marqué six buts.

Muriel est le buteur de la «déesse», en Serie A, où il a marqué 11 buts en 17 présences. Le natif de Santo Tomás n’a eu besoin que de 552 minutes sur le court pour atteindre ce chiffre, ce qui signifie qu’il gonfle le réseau toutes les 50,18 minutes. Sa performance exceptionnelle lui a permis de voler les éloges de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, qui, à la fin de 2020, a souligné que le “ producteur de café “Il fait des choses incroyables, à l’entraînement je l’ai vu faire des merveilles devant le gardien de but”, après sa brillante performance contre la Roma.

Zapata continue d’être l’un des piliers de l’équipe bergamasque, non seulement à cause des 11 buts qu’il a marqués dans toutes les compétitions, mais aussi à cause des cinq passes décisives qu’il enregistre et de sa capacité à jouer dos au but rival.

La Valle del Cauca était une figure du dernier match de l’Atalanta, contre le “ rossonero ”, et a laissé des chiffres intéressants: un but, cinq tirs, 55 touches du ballon, 27 passes avec une bonne destination et deux fautes reçues, selon les données de l’application spécialisée en statistique 365 scores, ce qui lui a valu la meilleure note du match avec 8.4.

Les footballeurs colombiens pourraient être pris en compte par Gasperini pour le match de mercredi prochain, par le Quarts de finale de la Coupe d’Italie, contre la Lazio. Plus tard, il rencontrera à nouveau le groupe de la capitale italienne, cette fois dans la ligue locale; Dans le concours, l’équipe de Bergame est cinquième, avec 36 unités, a 44 buts en faveur et 23 contre.

