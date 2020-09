L’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero et plus d’une centaine de dirigeants internationaux, dont le vénézuélien Nicolás Maduro, le bolivien Evo Morales et l’Argentin Alberto Fernández, ont soutenu une pétition adressée au gouvernement britannique pour faciliter la libération immédiate du fondateur de Wikileaks.

Les politiciens signataires, dont le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, l’Équatorien Rafael Correa ou l’Uruguayen José Mujica, en second lieu l’appel des juristes regroupés sous le nom de «avocats4assange», qui ont exprimé leurs «graves inquiétudes quant aux violations des droits fondamentaux» d’Assange.

Il Le fondateur de Wikileaks fait déjà face à la troisième semaine du procès au cours de laquelle il sera déterminé s’il est extradé vers les États-Unis, où il est accusé de 18 chefs d’accusation de fuite de milliers de documents secrets. Les avocats soutiennent que l’extradition vers le pays nord-américain serait « illégale », entre autres raisons en raison du risque d’être soumis à un « procès inéquitable » en raison de la « nature politique » des crimes allégués et des doutes sur le traitement qu’il recevra.

« Nous demandons respectueusement que le gouvernement britannique procède à la libération immédiate de M. Assange et archiver la procédure d’extradition engagée contre M. Assange », lit-on dans la lettre adressée au Premier ministre britannique, Boris Johnson, et aux responsables des affaires étrangères, de la justice et des affaires intérieures.