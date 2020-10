15 minutes. Le bilan des morts après le passage de l’ouragan Zeta par les États-Unis (USA) s’est élevé à 6, alors que plus de 2 millions de personnes étaient sans électricité ce jeudi.

L’ouragan a touché terre mercredi soir dans l’État de Louisiane en tant qu’ouragan de catégorie 2, avec des vents atteignant 175 kilomètres à l’heure.

Selon le portail Poweroutage.us, qui enregistre les pannes d’électricité qui se produisent à travers les États-Unis, plus de deux millions de personnes dans les États de Louisiane, d’Alabama, du Mississippi, de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord étaient sans électricité. . Dans ce dernier, le président et candidat républicain pour la prochaine élection générale, Donald Trump, a dû annuler un rassemblement électoral.

En outre, des pannes ont affecté les bureaux de vote pour les élections de mardi prochain dans certaines régions, y compris le nord de la Géorgie. Cela a été rapporté par les médias locaux, qui indiquent que le vote est également affecté en Alabama, au Mississippi et en Floride.

Zeta est la cinquième tempête à frapper la Louisiane cette saison et c’est là qu’elle laisse la plupart des dégâts matériels, en particulier dans la zone côtière. Là, les vents ont arraché les toits et les inondations ont fait rompre trois digues.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards a fait une tournée des zones les plus touchées jeudi et a remercié le travail des premiers intervenants, électriciens et autres collaborateurs qui soutiennent les habitants de l’état.

Aujourd’hui, j’ai visité les dommages causés par une autre tempête qui a frappé notre côte. Cette année a été difficile, mais les Louisianais sont plus durs. Merci à nos premiers intervenants, électriciens et partenaires de tous les paliers de gouvernement qui travaillent pour aider notre peuple à se rétablir. #lagov #Zeta pic.twitter.com/8vXvraygSu – John Bel Edwards (@LouisianaGov) 30 octobre 2020

Ce jeudi après-midi, Zeta s’est affaiblie à un cyclone post-tropical avec des vents qui ont ralenti, bien que de fortes pluies persistent. Les médias comparent le pas de Zeta avec celui de Katrina.