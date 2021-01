Zinedine Zidane était très en colère après le match nul contre Osasuna (Photo: .)

«Evitons les déplacements et suivons les indications des services d’urgence. Soyons extrêmement prudents face à la tempête Filomena », a demandé le président espagnol Pedro Sánchez au milieu de la tempête de neige qui punit ce pays au cours des dernières heures et cela a laissé un solde d’au moins trois morts. Dans ce contexte, Le Real Madrid a parcouru plus de 300 kilomètres pour affronter Osasuna en tant que visiteur au stade El Sadar.

Le score 0-0 qui l’a éloigné de la tête du championnat semblait être une anecdote pour l’entraîneur Zinedine Zidane, qui a explosé de fureur pour avoir joué le match face à la situation météorologique complexe qui sévit dans le pays. Le Français a assuré qu’ils avaient «mal fait» le voyage et a prévenu: «Nous avons joué le jeu parce qu’ils nous ont dit de jouer le jeu, mais au final dans cette condition nous avons vu ce que nous avons vu. Ce n’était pas un match de football. On joue et c’est tout. Maintenant, cela fait partie du passé. Nous allons réfléchir parce que nous ne savons pas maintenant ce que nous allons faire: si nous restons ici, nous ne savons pas si nous allons voyager demain ou lundi. Ce à quoi nous devons penser, c’est récupérer et penser au match de mercredi ».

Enragé, il n’a pas caché la peur qui tient désormais la délégation Merengue en haleine, qui doit rejoindre les plus de 350 kilomètres qui séparent le stade situé à Pampelune et Madrid. Précédemment, les joueurs ont passé environ trois heures au sommet de l’avion à l’aéroport de Barajas jusqu’à ce qu’il puisse décoller. Selon le journal local 20minutos, c’était le seul vol à quitter cet aéroport.

«Ce ne sont pas des excuses. Tout ce que le monde veut voir, c’est un match de football et aujourd’hui les conditions n’étaient pas pour un bon match de football. C’est le sentiment de tout le monde. Ni les plaintes de rester dans l’avion pendant trois heures, pas ça. C’est le match de football. Pour moi, les conditions n’étaient pas pour un bon match de football », a-t-il déclaré, en tenant compte du fait que la neige a frappé Pampelune pendant tout le match précédent et il y a même eu un accord entre les dirigeants pour le poursuivre dimanche si la neige l’obligeait à s’arrêter au milieu de l’action.

«Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain, mais ce n’était pas un match de football. Au final, les conditions étaient très difficiles et c’est tout. Je vous raconte le ressenti que nous avons après ce match avec tout ce qui s’est passé en deux jours. Nous ne savons pas quand nous reviendrons. Si demain ou après-demain, ce sont finalement des conditions difficiles“Il a ajouté au sujet de sa grande inquiétude.

Mais l’entraîneur n’est pas le seul à avoir exprimé sa colère absolue face à ce qui s’est passé. Le gardien Thibaut Courtois s’est montré encore plus critique que l’entraîneur français: «Ils nous ont obligés à décoller dans un aéroport gelé, nous ne pouvons pas rentrer aujourd’hui et peut-être pas demain quand nous devons jouer à Malaga jeudi. Ils doivent penser que les footballeurs sont des êtres humains, pas un spectacle. Nous sommes arrivés au stade avec la route pleine de neige. Vous devez veiller à la sécurité des personnes. Nous avons aussi des familles ». Et il a ajouté dans le même sens: «Nous faisons ce qu’ils nous demandent. Nous savons que si nous ne venons pas, nous perdrons les trois points, mais il suffit de voir comment sont les routes ou les aéroports. Nous avons aussi des familles et nous ne sommes pas des marionnettes qui doivent toujours jouer».

