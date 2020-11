Vingt-quatre ans après le début de leur amitié née à Turin, Zinedine Zidane et Antonio Conte s’affrontent mardi en tant que Real Madrid et Inter Milan lors de la dernière étape de la Ligue des champions.

Les deux entraîneurs devront mettre leur amitié de côté pendant 90 minutes à la recherche d’une victoire urgente, après que leurs équipes aient pris un mauvais départ en Ligue des champions, où l’Inter est 3e et le Real Madrid 4e du groupe B.

Une fête avec des urgences et un nouveau chapitre dans une histoire qui dure depuis près d’un quart de siècle.

– Histoires entrelacées –

Et c’est que Conte et Zidane se connaissent parfaitement: en tant que joueurs, ils ont partagé cinq saisons à la Juventus de Turin entre 1996 et 2001.

C’étaient les campagnes de la révélation internationale de ‘Zizou’ (1996-2001), avec deux titres de champion d’Italie et deux finales de Ligue des champions, perdues en 1997 et 1998, ainsi que deux succès avec l’équipe de France en Coupe du monde 1998 et Euro 2000.

Ensemble, ils ont disputé 131 matches avec le maillot Bianconera, selon les calculs de la presse italienne, dans lesquels ils ont forgé leur amitié.

“A la Juve, j’ai joué avec lui, Deschamps et Davids. Un beau milieu de terrain, non? Nous avons couru pour lui et c’était fantastique parce que quand il avait le ballon, tout pouvait arriver: c’était un génie”, a fait l’éloge de ‘ZZ’, avant leur premier face-à-face en tant qu’entraîneurs, en juillet 2016, lors d’un match amical entre Chelsea et le Real Madrid aux États-Unis.

La rencontre de mardi ne sera pas du tout amicale, un Inter qui a le doute sur son meilleur tireur Romelu Lukaku, et un Real Madrid qui a débuté en Europe avec une défaite contre le Shakhtar Donetsk (3-2) et un match nul angoissant avec le Borussia Mönchengladbach (2-2).

A Madrid, Conte peut penser à nouveau qu’il était sur le point d’être l’entraîneur de l’équipe de merengue il y a deux ans, après l’échec de Julen Lopetegui sur le banc de merengue.

Tout était clos, la conférence de presse de présentation prévue … Mais Conte a soudainement décidé de renoncer à un contrat d’or, selon la presse italienne. Et Zidane est revenu quelques mois plus tard, en mars 2019, pour un second mandat.

– ‘Généreux timide’ –

Et maintenant, ils se retrouvent face à face après avoir été coéquipiers, même si rien ne laisse penser que ces deux joueurs allaient se retrouver face à face sur les bancs d’Europe, près de 25 ans après leur rencontre.

“J’aurais parié sur Antonio. Il était déjà entraîneur sur le terrain et donnait l’exemple à tout le monde. Un leader silencieux, comme ‘Zizou’, sur lequel, en revanche, je n’aurais jamais parié”, a déclaré Alessandro Tacchinardi à la Gazzetta dello Sport, partenaire des deux à la Juventus.

“Je n’aurais jamais pensé le voir comme un entraîneur et il est considéré comme l’un des plus grands titres qu’il ait remportés”, a-t-il ajouté.

En plus d’être les véritables “ stars ” de leurs équipes (Conte gagne plus que tous ses joueurs, avec plus de 10 millions d’euros par an (11,6 millions de dollars) tandis que Zidane gagne environ 12 millions d’euros (13, 9 millions de dollars), soit l’équivalent des meilleurs joueurs du Real), italien et français partagent le même charisme calme.

“C’étaient deux hommes timides et généreux. Conte et Zidane sont aujourd’hui deux grands entraîneurs qui montrent comment on peut gagner de différentes manières. Ils ont transmis leurs propres caractéristiques de joueurs à leurs équipes. Et ils ont un charisme unique qui est leur arme”, résume Tacchinardi.

Ce qui distingue Zidane de Conte aujourd’hui, c’est son palmarès international: le Français a déjà remporté trois Champions League et deux Super Coupes d’Europe, tandis que Conte attend toujours son premier trophée, après avoir échoué la saison dernière en finale de la Ligue Europa contre à Séville.

