L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane lors du match de son équipe contre le Deportivo Alavés au stade Alfredo Di Stefano de Madrid, Espagne, le 28 novembre 2020. REUTERS / Javier Barbancho

MADRID, 28 novembre (.) – L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est dit préoccupé par l’incapacité de son équipe à inverser les matchs après avoir été battu 1-2 par Alavés samedi, décrivant comme le pire début de match pour les Blancs jusqu’à présent cette saison.

Le Real Madrid aurait dû se sentir confiant après avoir battu l’Inter Milan 2 à 0 lors du match de Ligue des champions de mercredi, mais a pris du retard à la 5e minute après un penalty de Lucas Pérez.

Les champions en titre de la ligue méritaient de concéder une seconde peu de temps après lorsque Pérez a contourné le piège du hors-jeu, mais la tentative de l’attaquant a été contrecarrée par l’intervention du gardien Thibaut Courtois.

Le gardien madrilène a commis une terrible erreur au début de la seconde période, envoyant une passe manquée à l’attaquant d’Alava Joselu, qui a marqué avec facilité.

“Commencer comme nous avons commencé a été le pire début de notre saison. (…) En trois jours, nous avons joué un match comme celui que nous avons fait à Milan et ensuite cet autre match compliqué aujourd’hui. Je n’ai aucune explication, ce que nous allons faire c’est analyser les choses entre nous et ensuite penser à changer cette dynamique », a déclaré Zidane.

“Au final, quand ils marquent un but au bout de 5 minutes, on a le temps de revenir au match, mais il semble que les choses se compliquent pour nous. (…) On ne change pas ou on ne peut pas changer la dynamique du jeu dans un match Cela me dérange et je pense que les joueurs aussi », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid manquait six joueurs, dont les partants Sergio Ramos et Karim Benzema, et a perdu Eden Hazard sur blessure, bien que Zidane ait déclaré qu’il pensait que le Belge n’avait subi qu’un seul coup.

Le manager français a déclaré qu’il s’attendait à ce que son équipe s’améliore après le retour des joueurs blessés.

“Nous avons eu des problèmes avec de nombreuses blessures. Nous n’allons pas chercher des excuses, mais c’est la réalité et j’espère que nous récupérerons tous les joueurs pour une autre dynamique”, a-t-il déclaré.

“Le problème que nous avons, c’est la régularité, bien sûr.”

(Information de Richard Martin; édité par Ed Osmond; traduit par Darío Fernández dans la salle de presse de Gdansk)