Football Football – Serie A – AC Milan v Atalanta – San Siro, Milan, Italie – 23 janvier 2021

À la fin du match où l’Atalanta a battu Milan 3-0 en tant que visiteur, Les caméras de la production du match valable pour la date 19 de la Serie A italienne ont capté quelques mots laissés par l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimović au Colombien Duván Zapata.

Zlatan, deuxième buteur de la saison en cours, s’est adressé à ‘El Toro’ avec un ton burlesque et humiliant faisant référence au nombre de buts qu’il a marqués en tant que professionnel. Comme d’habitude pour lui, ses déclarations sur et en dehors du terrain ont suscité la controverse dans l’environnement du football mondial.

Le ‘géant suédois’ a profité d’une pause lors des derniers instants du match auquel l’arbitre Maurizio Mariani avait ajouté six minutes après le règlement 90. A l’arrêt des actions, il n’a pas hésité à intervenir pour se vanter de son quota de but et a déclaré ce qui suit: “Ho fatto più gol io che partite tu in carriera».

Traduit de l’italien en espagnol, la phrase de ‘Ibra’ se lisait comme suit:

J’ai marqué plus de buts que les jeux auxquels vous avez joué dans votre carrière

Ensuite, le moment où l’intervention de l’attaquant de 39 ans est appréciée:

Le message avec lequel Zlatan Ibrahimović s’est vanté de sa carrière de buteur auprès de Duván Zapata / (Twitter: @reebvic).

Considérant que l’urgence sanitaire a rendu impossible le remplissage des stades de football avec les supporters dans les tribunes, les mots et les échanges de phrases sur le terrain sont désormais plus évidents et tout est enregistré sur le terrain. Bien que le message du joueur n’ait pas été interprété par l’arbitre comme une offense envers Zapata, il a soulevé des critiques sur les réseaux sociaux pour avoir tenté de se comparer à un joueur qui n’a pas la même expérience que lui.

Sur la base de sa carrière de plus de 20 ans dans le football professionnel, l’attaquant suédois a pris la situation de manière humoristique et de manière humiliante, il s’est vanté des nombreux convertis dans sa carrière à «El Toro». Sur un ton ironique et burlesque, il est évident qu’il le regarde directement mais le Colombien ne réagit pas à ses propos et continue le jeu comme si de rien n’était.

Zapata a réussi à être le protagoniste de la dispute en marquant le but qui a scellé la victoire 3-0 de l’Atalanta, un fait qui aurait pu provoquer la réaction excessive de l’attaquant suédois dans l’une des dernières fautes du match.

Dans la campagne en cours après son retour dans le football italien, Ibrahimović est deuxième du tableau des buteurs avec 12 buts convertis en neuf matchs joués, dépassé par Cristiano Ronaldo qui compte 15 buts en 14 matchs. Zlatan est égalé dans cette statistique par les joueurs Ciro Inmobile avec 16 matchs et Romelu Lukaku avec 17. Après eux, l’attaquant colombien Luis Fernando Muriel avec 11 buts en 16 matchs.

