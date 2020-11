Le poète chilien Ra l Zurita. . / Elvis Gonzlez / Archives

Madrid, 27 novembre . .- Le poète chilien Raúl Zurita, lauréat du prix Reina Sofía 2020 pour la poésie ibéro-américaine, est parti aujourd’hui à La Caja de las Letras, la voûte de l’Institut Cervantes, “un écrit sur le ciel de Colombie “, faisant partie de l’une de ses œuvres les plus importantes et les plus appréciées: son recueil de poèmes” La vida nueva “.

«J’apprécie la possibilité de laisser une boîte dans une boîte», a plaisanté le septuagénaire, avant d’admettre qu’il est très honoré de contribuer un morceau de son héritage à l’Institut Cervantès, dans le lieu où «les choses pour l’éternité» sont conservées, sans savoir “combien cela va coûter”. «Ici, vous pouvez entendre le vent de l’éternité», dit-il.

Le poète a contribué dans un dossier bleu à une édition en fac-similé qui a été publiée à New York avec des images des poèmes qu’il a écrits «dans les cieux de Colombie» et qu’il a livrés «avec une grande humilité», comme il l’a dit.

Depuis ce vendredi, l’héritage de Zurita (Santiago du Chili, 1950) est déposé dans la boîte numéro 1 585 de la Caja de las Letras, très proche de l ‘”Ode au vin”, de Pablo Neruda, comme l’a rappelé le directeur de Cervantes , Luis García Montero.

«C’est merveilleux qu’ils aient fait un petit trou dans mes vers, je les laisse sous cette magnifique voûte; avec le temps, dit Zurita, quelqu’un les verra.

La Caja de las Letras est un espace souterrain avec une porte blindée moderne à sept anneaux qui donne accès à deux étages de petits coffres-forts et qui, depuis 2007, en tant que dépôt culturel de l’Institut Cervantes, garde plus de 60 héritages d’hommes et femmes exceptionnelles de culture en espagnol.

Zurita est l’un des poètes hispano-américains les plus remarquables de la seconde moitié du XXe siècle, a récemment reçu le prix Reina Sofía pour la poésie ibéro-américaine ainsi que des prix précieux tels que la littérature nationale du Chili 2000 ou la poésie ibéro-américaine Pablo Neruda 2016.

L’auteur de “Purgatorio” a offert plus tard un récital littéraire dans l’auditorium, où il a partagé certains de ses poèmes les plus célèbres.