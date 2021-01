“

Je continue, mais je n’enfreins pas la loi », déclare Andrew Lloyd Webber lors d’un appel Zoom depuis son domicile de Westminster, où il travaille sur sa nouvelle comédie musicale retardée, Cendrillon. Derrière le compositeur et impresario de 72 ans se trouvent des étagères inutilement désordonnées et une photo de son chat bien-aimé Mika, qui a été «calamit, oh mon Dieu, sur la route» en mai, deux mois après le premier verrouillage de Londres qui a entraîné la fermeture de tout 38 productions de ses œuvres à travers le monde. Comme beaucoup d’entre nous, Lloyd Webber a connu une année foutaise. “Regarde nous. Nous sommes vides. Nous ne sommes pas autorisés à ouvrir… parfois ça me fait presque pleurer », a-t-il déclaré dans une vidéo de Tiktok en septembre, montrant ses partisans autour du théâtre vide de Sa Majesté, qui abrite le Fantôme de l’Opéra.

Parallèlement au bilan émotionnel de la fermeture, il y a la fuite financière, même pour un homme avec une fortune de 820 millions de livres sterling. Il en coûte 30000 £ par semaine pour faire fonctionner la salle de spectacle moyenne de Londres lorsqu’elle est fermée, et Lloyd Webber possède sept théâtres, dont deux des plus grands, le Palladium et le Theatre Royal Drury Lane.

Mais depuis les jours sombres du premier verrouillage – quand il a averti que des spéculateurs étrangers encerclaient le stock de théâtre sans égal de Londres – il a pivoté vers le positif, faisant inlassablement pression sur le gouvernement au nom du secteur des arts vivants, offrant le Palladium comme laboratoire de test. pour les techniques de vérification de Covid et superviser les mises à niveau de plusieurs de ses sites londoniens.

Il salue même prudemment les mesures de niveau 4 qui ont saboté la réouverture provisoire de Theatreland en décembre, et le verrouillage ultérieur 3.0 qui a poussé l’ouverture de Cendrillon – co-écrit avec l’écrivain Killing Eve Emerald Fennell et avec Carrie Hope Fletcher – en mai.

Le London Palladium, où Lloyd Webber a réalisé des pilotes de sécurité Covid

«Quand nous avons vu la foule autour d’Oxford Street avant Noël, nous savions, à contrecœur, que nous devions fermer des salles», dit-il. “Mais [the Government] aurait dû fermer tout le reste instantanément aussi. Et ils ne le feraient pas. J’ai pensé que, de façon réaliste, les choses allaient mal en décembre et janvier, et maintenant il semble que ce sera un peu plus tard. Mais avec la combinaison des vaccins déployés et d’un meilleur traitement, les choses devraient s’améliorer considérablement assez rapidement. »

Pairs conservateur de 1997 jusqu’à sa retraite de la Chambre en 2017, il a tenu à travailler avec le gouvernement, partageant les résultats sur les différentes méthodes de prévention des virus (pulvérisations de brouillard chimique, poignées de porte autonettoyantes) qu’il a essayées à le Palladium. «L’un des problèmes – et je ne le savais pas jusqu’à il y a environ huit semaines – est que les membres du SAGE ne sont pas payés et ont tous d’autres emplois», dit-il. «Ainsi, vous pouvez leur présenter quelque chose qu’ils n’ont ni le temps ni l’envie de lire.

Il s’est porté volontaire comme cobaye pour les essais vaccinaux d’Oxford / AstraZeneca – en tant que septuagénaire qui a souffert d’un cancer de la prostate et de complications en 2010, il fait vraisemblablement partie d’un groupe vulnérable – et est resté en contact avec le professeur Sarah Gilbert et son équipe d’Oxford. «La seule chose qui ferait vraiment bouillir mon sang, c’est s’ils [the government] n’étaient pas prêts à sortir le vaccin », dit-il. «Parce qu’ils savaient qu’il était susceptible d’être approuvé, exactement à cette échelle de temps, à la semaine.

«Ils le savent depuis assez longtemps pour que tout soit prêt à fonctionner. S’ils commencent à dire: “Oh, nous n’avons peut-être pas assez de flacons …”

L’équipe derrière Cendrillon: Andrew Lloyd Webber, Carrie Hope Fletcher et Emerald Fennell

En Inde, note-t-il, le milliardaire Adar Poonawalla s’est associé à l’équipe d’Oxford et a financé un énorme réseau de production et de distribution. Lloyd Webber le sait parce que sa femme Madeleine et Poonawalla gardent chacun une écurie alors «se connaissent un peu à travers les cercles de course». Ancienne équestre, aujourd’hui directrice et vice-présidente de ses sociétés The Really Useful Group et LW Theatres, Madeleine est sa troisième épouse et mère de trois de ses enfants, Alastair, William et Isabella. Il a également une fille et un fils, Imogen et Nicholas, avec sa première épouse Sarah Hugill, et entretient une relation de travail cordiale avec sa deuxième épouse, Sarah Brightman.

Professionnellement, comme les autres imprésarios, il fait preuve de prudence. «Chaque émission est effectivement une nouvelle émission maintenant», dit-il. Répéter, remettre en scène, réorganiser et rouvrir un monstre coûteux comme Phantom, seulement pour le voir refermé par un autre verrouillage soudain serait ruineux.

Remettre sur pied ses 38 productions mondiales en même temps, ainsi que créer Cendrillon et reconstruire le Theatre Royal Drury Lane pour la production Disney de Frozen, est un cauchemar logistique. La production Broadway de Phantom est la plus talismanique. «Certains disent:« Pas de fantôme, pas de Broadway; pas de Broadway, pas de New York. »» Il ne peut pas chiffrer le coût financier ou humain total de la pandémie pour son organisation et le secteur en général. Mais il connaît des milliers d’histoires comme celle d’Anna-Jane Casey, une interprète musicale chevronnée qui a fait ses débuts dans Cats à 16 ans en 1988, et qui est maintenant livreuse. Mais les artistes sont résilients et beaucoup reviendront: les fabricants d’accessoires et de costumes, les fournisseurs de son et ainsi de suite qui ont fait faillite ne le feront pas.

Josh Piterman et Kelly Mathieson dans Le fantôme de l’opéra

Pourtant, il prévoit «une explosion du théâtre en direct» une fois que les portes pourront s’ouvrir à nouveau, «bien que nous n’ayons pas beaucoup de gens d’outre-mer à Londres cette année, cela dépendra donc du fait que les gens soutiennent ou non le divertissement en direct dans tous les domaines, la musique aussi. Je voudrais implorer que tout le monde ne se contente pas de faire la fête au restaurant ». Il pense que toutes les mesures de sécurité essayées au Palladium devraient être mises en place dans tous les domaines. Mais le théâtre ne peut pas retrouver sa pleine puissance (ou rentabilité) tant qu’il ne peut pas fonctionner sans distanciation sociale.

Pourtant, le verrouillage a eu des avantages périphériques: «Nous avons pu travailler sur les théâtres, ce que vous ne pouvez pas faire lorsque des émissions sont en cours.» Il a dépensé 6 millions de livres sterling pour améliorer les sièges, les vestiaires et les bars, renforcer les tours à mouches de Sa Majesté et de l’Adelphi, et ajouter un total de 168 toilettes (principalement pour femmes) à ses sites. 7 millions de livres supplémentaires ont été dépensés pour transformer le Gillian Lynne en un théâtre moderne et flexible qu’il a toujours été censé être.

Le jour où nous parlons, il a pris livraison de huit immenses peintures de foyer représentant des scènes de Shakespeare, l’une des dernières étapes d’une refonte de 45 millions de livres sterling du Theatre Royal Drury Lane, «avant de le remettre à Disney» pour Frozen.

Il a révisé ses propres vieux spectacles, pour les ramener à leur conception originale, et s’est, comme beaucoup d’entre nous, adapté à la nouvelle technologie du travail à distance. Il est devenu une star improbable sur TikTok et fera partie du panel du Future Theatre Fund de l’Evening Standard.

Créé en association avec TikTok et en partenariat avec le National Youth Theatre, ce programme offrira à 12 candidats un mentorat et une subvention de 10 000 £ pour financer leur carrière d’acteur, de théâtre musical, de direction et de design. Lloyd Webber attend avec impatience le processus de sélection et pense que l’un des candidats retenus pourrait être en mesure de faire une expérience de travail sur Cendrillon, qui devrait commencer à répéter en mars, dans la vraie vie si les restrictions se desserrent.

Nous parlons de ses idées pour une comédie musicale sur les réfugiés et de ses projets de filmer son adaptation de Sunset Boulevard avec Glenn Close si Paramount libère un jour les droits, alors qu’il se souvient d’un autre avantage de la technologie. «Oh, j’ai oublié de mentionner – j’ai fait tout l’album de la distribution de Cendrillon essentiellement en lock-out. Nous l’avons fait avec un orchestre virtuel à la maison, puis nous nous sommes faufilés dans une ou deux sessions à Londres lorsque le verrouillage initial a pris fin; le casting était dans la plupart des cas mis à distance et nous avons eu une session chorale dans cette lacune en été. Mais c’est fini, c’est fait. Ça m’amuse parce que ça me ramène à Jesus Christ Superstar [in 1970] quand nous avons dû enregistrer l’album du casting d’abord parce que nous ne pouvions pas le faire monter sur scène. Et maintenant avec Cendrillon, toutes ces années plus tard… c’est la même chose.

