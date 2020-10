Q

par accident, Damien Hirst s’est retrouvé bien préparé pour le verrouillage. L’année dernière, l’artiste le plus influent – et le plus riche – de Grande-Bretagne a réduit l’énorme armée de personnel et de cintres qui s’était développée autour de la création et de la vente de ses animaux coupés en deux, de ses peintures par points et de ses armoires à pilules, et s’est lancé seul dans une série de 90 peintures de fleurs de cerisier dans un studio loué à Hammersmith.

«C’est juste moi», dit-il. «J’avais quelques personnes pour nettoyer les brosses et tout, mais depuis Covid, j’ai arrêté tout ça. Cela fait vraiment du bien, mais c’est assez étrange et surréaliste de voir comment cela s’est produit naturellement au milieu de tout cela et juste ajusté. J’ai un logement à 15 minutes et un chauffeur qui s’isole. Il ne voit personne, je ne vois personne. Je peins, je rentre à la maison. Je peins, je rentre à la maison. (Hirst n’a jamais appris à conduire comme une rébellion contre son beau-père vendeur de voitures, et dit qu’il a ses idées lorsqu’il est conduit.)

A 55 ans, Hirst n’est plus un enfant terrible ou un YBA, mais un homme à qui l’âge et la responsabilité ont commencé à pendre. «J’étais complètement entouré et esclave de beaucoup de gens, et dans beaucoup de réunions d’affaires avec beaucoup de choses d’entreprise», dit-il. «Un chef d’entreprise m’a dit:« Si votre entreprise ne se développe pas, elle est en train de mourir ». J’ai pensé: «Dieu, c’est une chose assez terrifiante parce que cela ne fait que grandir, grandir et grandir. Mais la réalité est que ce n’est pas vraiment vrai.

Il évite les détails exacts de ses affaires, mais a déclaré au magazine Idler en février qu’il avait dû vendre une partie de sa propre collection d’art pour payer les factures et «aurait tout perdu si je n’avais pas pu continuer à gagner de l’argent. ».

C’est donc une surprise qu’il ait rouvert sa Newport Street Gallery à Lambeth pendant la semaine Frieze. Cette grande et magnifique série d’espaces blancs a été créée en 2015 à partir de trois entrepôts de peinture de paysages pour présenter sa collection d’œuvres d’art d’autres personnes, et – étant gratuite pour le public – a dû être une ponction sur sa fortune estimée à 315 millions de livres sterling.

(‘Spot Painting’, 1986 / PA)

Il hausse les épaules. «Personne ne se soucie de dépenser un million de livres par an s’ils savent que c’est un million de livres par an, s’ils peuvent se le permettre et qu’ils ont pris cette décision», dit-il. «Mais si cela vous coûte 20 millions de livres sterling et que vous vous attendez à gagner un million, vous allez être bouleversé. Tout est question d’information, de chiffres, de clarté et de compréhension. Ce qui est quelque chose de relativement nouveau pour moi. “

Quoi qu’il en soit, il voit la galerie comme une obligation. «J’ai la chance d’en avoir quelques [Francis] Des peintures de bacon, et chaque fois qu’on me demande de les prêter, parce que c’est un peu décadent de les avoir sur ses propres murs », dit-il. «Je me sens coupable d’avoir beaucoup de choses incroyables dans des boîtes.» Dans le passé, il a utilisé l’espace pour raviver ou renforcer la réputation d’artistes moins connus qu’il admire, comme avec le spectacle inaugural de John Hoyland. Mais il avait besoin d’un nom à succès pour rouvrir en période d’insécurité: le sien.

End of a Century – le titre est tiré d’une chanson de son Nineties Muckers Blur – rassemble des œuvres de ses années d’étudiant à Goldsmith’s et à des expositions d’entrepôt pionnières dans les années 80 et à sa pompe alimentée par Saatchi, lauréat du prix Turner, à la coke et à l’alcool dans les années 90. Le seuil est 2000, représenté ici par Hymn, la version géante de la sculpture anatomique éducative d’un enfant qui a fait l’objet d’un procès. «Des artistes qui couvrent un millénaire, c’est une chose assez rare», dit Hirst. «Et c’est une ligne assez décisive à tracer dans une carrière. Un ami qui a rendu visite hier a déclaré: “ C’est incroyable que vous ayez fait tout ce travail à l’âge de 34 ans. ” Et oui, c’est en plein milieu de votre vie si vous vivez jusqu’à 70 ans. »

Certaines des œuvres n’ont jamais été montrées publiquement auparavant, y compris les premiers collages qui ont une dette envers Kurt Schwitters («J’étais gêné à leur sujet») et un ensemble de casseroles peintes à l’acrylique brillant qui maintenant «ressemble à quelqu’un qui vient de sauter le second -hand shop, et ce que cela dit sur le monde, je ne sais pas ». Un ami a dit qu’il avait été intelligent de garder la main sur autant de pièces “mais la plupart des choses ici ne se vendaient pas: ça a l’air bien maintenant”.

Il y a aussi quelques-uns des plus grands succès: un requin tranché comme un rouleau suisse dans des vitrines de formaldéhyde; plusieurs armoires à pharmacie et racks de pilules; et Cent Ans, au cours desquels les asticots éclosent en mouches, se nourrissent d’une tête de vache ensanglantée, puis meurent dans un Insecte-a-cutor au-dessus. Il y a aussi des peintures ponctuelles – des grilles de cercles de différentes couleurs qu’il a commencé à réaliser dans les années 80 sous la forme d’une série sans fin, remise à ses assistants, puis abandonnée au début des années 2000.

(Damien Hirst, Dennis Hopper et Tracey Emin en 2007 / Dave Benett)

«C’était cette grande fête, cette chose optimiste et pleine d’espoir qui, je pensais, allait toujours être moi et je n’ai jamais voulu qu’ils s’arrêtent», dit-il. «Pendant 20 ans, ils parlaient d’immortalité pour moi, et maintenant ils ne le sont plus. Les premiers ont l’air un peu vieux et usés, et moi aussi. Les récents sont parfaits. L’art est allé d’une manière différente de l’humain. Alors avec tout ça, j’ai pensé que c’était le bon moment pour regarder en arrière. C’est une autre partie de lui qui réévalue sa vie et sa pratique professionnelle. «Pendant plusieurs années, j’ai pensé que les musées étaient réservés aux artistes morts et je voulais regarder vers l’avenir», admet-il.

Bien qu’il soit un artiste marmite, sa marque reste forte: outre ses récompenses et ses ventes record (sa vente aux enchères Sotheby’s de 2008 a soulevé 111 millions de livres sterling le jour où les banques se sont effondrées), il a conçu le drapeau de l’Union pour les Jeux olympiques de 2012 et un arc-en-ciel pour la campagne de ce journal pour nourrir Londres sous clef. Mais c’est aussi un homme blanc hétéro d’âge moyen dans un monde de l’art qui se concentre tardivement sur la diversité.

«J’ai toujours été conscient que le monde de l’art était très dominé par les hommes et dans mes spectacles, j’ai toujours essayé d’incorporer autant de diversité que possible», dit-il. «Et beaucoup d’art vraiment génial et diversifié ont vu le jour récemment. Il est vraiment temps. Vous savez: l’art est pour tout le monde. Il voit l’art comme un processus de révolution ou de réinvention constante et pense que la pandémie peut obliger les jeunes artistes à trouver de nouvelles façons d’atteindre un public ou de s’exprimer. Et Covid ne fera pas de mal au genre de personnes qui dépensent 450 millions de livres sterling pour un Leonardo, ou même 19,2 millions de dollars pour une armoire à pilules Hirst. «Les gens voudront toujours la Joconde.»

Selon lui, la prochaine grande nouveauté de l’art sera immersive d’une certaine manière. «Je regarde mes enfants jouer en ligne et c’est incroyable», dit-il. “Bien que beaucoup d’art VR me laisse vraiment froid, je pense qu’il y a quelque chose d’excitant potentiellement là-bas.” Ses deux plus jeunes fils avec Maia Norman – sa partenaire depuis plus de 20 ans avant la séparation du couple en 2012 – vivent actuellement avec lui: Cyrus, 15 ans, est toujours à l’école, tandis que Cassius peint des dessins sur mesure sur des entraîneurs pour des musiciens comme Rihanna et Ed Sheeran. L’aîné, Connor, dirige un studio d’enregistrement.

Les choses sont donc calmes et domestiques pour Hirst. Il a arrêté de fumer et de boire en 2002, et dit que c’était problématique quand il est resté avec sa camarade ancienne YBA Sarah Lucas et qu’elle et ses copains sont restés éveillés «jusqu’à trois heures du matin. Mais avec le temps, même les buveurs inconditionnels ralentissent et vous vous reconnectez ». Il semble que la plupart de ses amitiés durables – avec Lucas, l’artiste Matt Collishaw ou le restaurateur Mark Hix – sont dirigées par texte.

L’autre personne partageant sa maison à Londres est Sophie Cannell, une ancienne danseuse de ballet de 26 ans dont le flux Instagram de photos de bikini dans des lieux exotiques (vraisemblablement pris par Hirst) a été réduit par Covid. Dans une récente séance de questions-réponses sur Instagram, Hirst a déclaré que Cannell était la première chose à laquelle il voyait et pensait chaque matin: «Tellement mignon». Un ami venu regarder les peintures de fleurs de cerisier a demandé s’il était amoureux. «J’ai dit, j’espère qu’ils sont un peu plus tordus que ça», marmonne-t-il. Mais est-il amoureux? “J’ai dit oui. Oui, j’ai dit oui. Oui.”