Un article de 2016 dans lequel Dominic West déclarait hardiment que les femmes devraient être «plus indulgentes» dans les affaires a refait surface à la suite du week-end confortable de l’acteur de The Affair avec sa co-star Lily James, qui s’est déroulé au milieu d’un mariage de dix ans avec sa femme Catherine FitzGerald, avec qui il partage trois enfants. Les pensées intéressantes de West sur la monogamie sont apparues pour la première fois il y a quatre ans dans The Evening Standard.

West a déclaré au journaliste: “Je veux dire, je pense que les femmes devraient être plus indulgentes avec les affaires”, ajoutant: “Je le fais vraiment. C’est idiot de renvoyer quelqu’un pour une aventure. N’est-ce pas? Tout le monde devrait fermer les yeux sur les hommes. comportement entre 40 et 50 ans. Laissez tout exploser. ” Plus tard dans l’interview, tout en discutant de ses jours en tant que playboy avant son mariage, l’acteur a ajouté: “Cela a fait sortir beaucoup de choses de mon système – j’espère. Et maintenant, je le joue simplement. Il y a beaucoup de scènes de sexe dans L’Affaire. Si [wife Catherine] était dans quelque chose comme ça, je ne serais pas heureux. Mais elle est d’accord avec ça. Elle est cool.”

Mardi, après que le Daily Mail, West, 50 ans, et FitzGerald, 49 ans, aient obtenu des photos de West et James se faisant draguer et semblant s’embrasser, se sont approchés de journalistes devant leur domicile londonien, s’embrassant et distribuant des feuilles de papier: “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. Catherine et Dominic. “

(Photo: Images GlosPics / MEGA / GC)

James et West, qui tournent une adaptation de la BBC du roman de Nancy Mitford La poursuite de l’amour, ont été aperçus à Rome ce week-end, conduisant un scooter ensemble et se reposant à déjeuner avec leur manager, Angharad Wood, où ils ont montré leur PDA à la table. On peut voir West en train de fouetter les cheveux de James alors qu’ils s’embrassaient sur les photos. Le lien entre l’actrice de Cendrillon et l’acteur de Chicago aurait été établi lors du tournage de leur nouveau projet, qui sera diffusé sur Amazon aux États-Unis. l’été », a déclaré une source à PEOPLE après leur sortie de week-end.

James a été pour la dernière fois en relation amoureuse avec Chris Evans, après avoir été aperçu en train de quitter un club londonien et de prendre une glace dans le parc en juillet, bien qu’aucune des parties n’ait confirmé ou nié une relation. Auparavant, elle était sortie avec l’acteur Matt Smith du Dr Who de 2014 à décembre 2019.