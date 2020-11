F

nos décennies après son premier combat en tant que promoteur, Frank Warren voit des parallèles directs avec sa dernière rencontre, la rencontre des poids lourds entièrement britannique entre Daniel Dubois et Joe Joyce.

C’était Otis Gordon contre Jerry Martin le 1er décembre 1980 au Bloomsbury Center Hotel et, de l’aveu même de Warren, ce n’était pas un grand succès.

«J’ai l’impression que ma carrière est bouclée», dit-il. «Je n’en ai pas eu beaucoup et j’ai perdu beaucoup d’argent, tandis que Dubois et Joyce ne seront devant aucun spectateur. Cela semble approprié en quelque sorte!

À 68 ans, Warren, né à Islington, reste l’un des grands survivants de la boxe, et il y a peu de preuves qu’il ralentit.

À Dubois, il a le jeune poids lourd le plus prometteur de Grande-Bretagne et aussi Tyson Fury, qu’il considère comme le premier à unifier la division des poids lourds depuis Lennox Lewis.

En termes de promotion, Eddie Hearn fait peut-être le plus grand bruit avec Matchroom, mais Warren n’est pas plus.

en relation

«Ils vont et viennent», a-t-il déclaré à propos de ses promoteurs rivaux. «Il y a eu tellement de gens qui disent que c’est la prochaine grande chose. Il y avait Barry Hearn et je l’ai vu partir. Et maintenant, son garçon fait ce qu’il fait avec Sky.

“Mais vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le médaillé d’or olympique à Londres étant britannique [Anthony Joshua]. Ce n’est pas comme s’il amenait quelqu’un de nulle part.

Bien qu’ils soient les deux principaux promoteurs britanniques, Hearn et Warren ne se sont pas encore assis pour discuter, une facette qui devrait certainement changer à la suite de Fury et Joshua ayant accepté un double en 2021.

«Je n’ai jamais rencontré Eddie auparavant, je l’ai vu mais nous n’avons jamais eu de conversation», a déclaré Warren. «Eh bien, il m’a appelé à propos d’une réunion et nous avons eu une brève conversation de 20 secondes à rencontrer pour parler de tous les combats.

«Il avait une émission alors il a dit après ça, puis il est parti en vacances et puis il a eu Covid. Si ça arrive, ça arrive mais je ne retiens pas mon souffle. Mais si son homme est dans le ring avec le mien, cela arrivera.

(.)

Bien qu’il semble y avoir un gel entre les deux, Warren a déclaré: «Je ne le connais pas, mais certaines des choses qu’il a dit ne me plaisent pas. Je n’ai pas aimé quand il a dit que si ce n’était pas pour lui, personne ne saurait où se déroulait la boxe en ce moment. Mais c’est sa promotion et c’est ce que c’est. Je ne l’aime pas et je ne l’aime pas non plus.

Warren insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de céder les rênes à ses fils pour le moment avec 2021 potentiellement le plus lucratif de sa carrière avec le duo de combats entre Fury et Joshua ainsi que Dubois en train de devenir le prochain grand prétendant aux poids lourds. titres.

«Je n’ai jamais vraiment prévu de m’impliquer dans la boxe», dit-il. «Mais j’en profite toujours, en particulier les jeunes talents comme Daniel. Toutes les coupures et poussées à l’extérieur du ring peuvent devenir assez fatigantes, mais cela en vaut la peine pour l’excitation de la nuit de combat. Rien ne vaut ça.

En y repensant, il trouve naturellement impossible de choisir un combat favori mais énumère, parmi eux, Ricky Hatton contre Kostya Tszyu, Joe Calzaghe contre Jeff Lacy ainsi que Frank Bruno contre Oliver McCall, et le combat de Nigel Benn contre Gerald McLennan malgré son fin tragique.

“J’ai toujours aimé les outsiders en particulier, mais choisir un favori est trop difficile – il y en a tellement”, a-t-il déclaré.

De son combattant préféré avec qui travailler, le prince Naseem est le premier à sortir de la langue: «Au début, j’adorais travailler avec lui. Il était vraiment très amusant.

(Frank Warren)

Quant au travail le plus dur, Calzaghe est nominé. Warren a expliqué: «Joe était une douleur dans le cul car il se retirait des combats en se blessant constamment. Donc, c’était parfois difficile de sortir du ring mais, une fois sur place, c’était un lion, imbattable.

Chez Dubois, 23 ans, il pense avoir aidé à découvrir le dernier bijou dans la mesure où il le décrit comme «le meilleur jeune poids lourd avec lequel j’ai été impliqué à ce stade de sa carrière».

Il a dit: «Ce n’est pas seulement un gros puncheur, mais il peut aussi boxer. Il parle dans le ring. Quelques personnes m’ont dit qu’il ne disait pas grand-chose mais George Foreman non plus.

«Je pense qu’il est le prochain concurrent, je pense vraiment qu’il a ce qu’il prend. Il a l’attitude, la discipline et les compétences nécessaires. C’est un poids lourd avec un bon coup. Le combattant avec le meilleur coup était Larry Holmes. S’il continue à faire ce qu’il fait et qu’il obtient ce coup à ce niveau, je pense qu’il régnera pendant longtemps.

Daniel Dubois v Joe Joyce samedi est exclusivement en direct pour les abonnés de BT Sport. Inscrivez-vous pour regarder, sans contrat, avec le pass mensuel BT Sport. Pour plus d’informations, visitez bt.com/monthlypass