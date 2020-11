UNE

s un entraîneur irlandais aux Harlequins, Jerry Flannery est à l’aise avec le statut d’outsider pour deux matchs de chaque côté de l’A316 à Twickenham ce week-end.

Il estime que si l’Irlande, pour qui il a joué 41 fois, veut avoir une chance contre l’Angleterre samedi, elle doit trouver «un autre niveau de physicalité». Mais il est plus intéressé par le retour de la Premiership vendredi soir, lorsque Quins ouvre la saison avec le défi le plus difficile du rugby européen: un rendez-vous avec les doubles champions Exeter Chiefs.

«C’est pratique pour commencer», dit Flannery. «Nous sommes d’énormes outsiders qui entrent dans le match. Nous ne nous leurrerions pas en étant irréalistes et en disant que les gens pensent que nous avons une chance ici… Nous aurons une bonne idée de ce que nous en sommes après.

Flannery a rejoint Quins en juillet avec le titre officiel d’entraîneur d’alignement, mais sa mission va plus loin que cela, en aidant le directeur du rugby Paul Gustard à la défense et en adoptant ce qu’il appelle «plus une vision globale que juste les attaquants».

Il estime qu’après le redémarrage de la saison dernière et au cours de cette courte pré-saison, Quins est en train de construire «davantage une base qui peut assurer la cohérence des performances», mais voit le plus grand défi pour le club – et en fait la Premiership – étant le mélange de talents signés d’ailleurs avec de jeunes joueurs venant de l’académie.

L’entraîneur Jerry Flannery dit que l’affrontement avec les doubles vainqueurs sera un bon test de la situation des Quins

Les deux sont exposés pour Quins vendredi soir, avec des personnalités comme Marcus Smith et Alex Dombrandt alignées aux côtés des importations Springbok Wilco Louw et Andre Esterhuizen.

“Nous devons jeter des bases sur lesquelles nous essayons de construire une chose à long terme et de faire passer les joueurs, comme Quins l’a fait à son apogée avec Chris Robshaw, Mike Brown et Jordan Turner-Hall. Nous construisons la structure de base. de la façon dont vous jouez.

Cela, pour lui, signifie garder l’identité offensive de Quins, tout en “allégeant la pression sur le fait d’avoir à battre l’opposition avec trois essais sur quatre tout le temps” en resserrant la défense.

Flannery est un homme de Munster, ayant passé une décennie à jouer pour la province, puis quatre ans à y être entraîneur. Il a décliné un nouveau contrat en 2019, a passé un an à travailler dans les médias et à envisager un déménagement en France pour un «nouveau défi».

Pendant le verrouillage, cependant, son agent a déclaré que Quins était à la recherche d’un entraîneur d’avant. Le travail fait l’affaire, d’autant plus que sa femme est de Guildford.

«C’est un projet», dit-il. «Je ne connaissais pas Guzzy [Gustard], mais sa passion pour le coaching m’a impressionné. C’est très différent de Munster à bien des égards, ce qui est un bon défi. [You] ne voulez pas une version diluée de l’endroit où vous étiez, et c’est jour et nuit.

«J’ai affaire à des joueurs assez différents. A Munster, j’ai joué et entraîné avec beaucoup de joueurs. J’ai eu une courte période de grâce. Ici, personne ne vous connaît. C’est une ardoise vierge. Mais ça a bien commencé et j’ai été accepté.

Naturellement, un rendez-vous avec Munster n’a pas tardé à arriver car les clubs ont été rassemblés dans le nouveau format de la Heineken Champions Cup.

Flannery s’est associé à Paul Gustard et Harlequins plus tôt cette année

«Je savais que cela arriverait!» il rit. «Nous allions toujours finir par jouer au Munster.»

Encore une fois, il canalise cet esprit outsider. «Nous sommes à deux pas de notre aventure avec les Harlequins», dit-il. “Munster a été en demi-finale pendant trois des quatre dernières années. Racing 92 a été dans les deux dernières des trois dernières. Nous sommes des outsiders massifs pour sortir du groupe, mais si nous voulons progresser, nous devons jouer les meilleures équipes. »

Pendant son temps libre pendant le verrouillage, Flannery détourna les yeux du rugby.

«J’avais beaucoup de temps libre pendant le verrouillage et je me demandais dans quelle direction le monde irait si et quand nous sortions de la pandémie», dit-il. «J’ai commencé à étudier davantage la durabilité.

“La seule chose qui était claire, c’est que les habitudes des gens vont devoir changer et que nous devrons être beaucoup plus conscients de l’environnement. J’avais un gars en Irlande qui me mentorait, qui a mis en place sa propre énergie durable. Il doit être sur le radar de plus de gens, et n’était pas sur le mien avant d’avoir plus de temps libre.

Flannery fera bientôt face à des retrouvailles avec l’ancien camp Munster en Heineken Champions Cup

En conséquence, Flannery a été encouragé lorsque Quins a lancé jeudi un nouveau troisième kit composé de Parley Ocean Plastic – du plastique recyclé à partir de plages qui, autrement, auraient dérivé dans l’océan.

«Mettre notre chapeau de rugby, tout ce qui compte, c’est de gagner», dit-il. “Mais des choses comme celle-ci sont un bon bonus supplémentaire. C’est progressif et quelque chose dans lequel les Harlequins devraient être très fiers de s’impliquer. Nous sommes un club qui fait beaucoup de bonnes choses.”

