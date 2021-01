J

Onny Bairstow admet que ses émotions seront «mitigées» quand il embarquera demain sur un vol de retour de Colombo avec Sam Curran et Mark Wood, les autres joueurs reposés de l’Angleterre, plutôt que la charte pour Chennai avec le reste de l’équipe

De retour à Test cricket, Bairstow a passé un bon moment au Sri Lanka. À partir du n ° 3, avec un partenariat d’ouverture le plus élevé de 17, il a effectué 139 courses à une moyenne de 46 et a été impliqué dans deux des trois stands anglais de plus de 100 (tous deux, évidemment, avec Joe Root). Il a terminé la poursuite dans le premier test et a joué une main vitale, injectant de l’élan, dans la seconde d’hier.

“J’ai vraiment adoré être de retour”, dit-il. “J’étais un peu ému hier d’être de retour dans le vestiaire quand vous avez gagné une série qui réaffirme pourquoi vous continuez à le faire et n’abandonnez jamais. C’est spécial.

«J’aurais aimé obtenir un gros score, mais je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué sans avoir joué énormément de cricket à boule rouge pendant un petit moment, de revenir et de passer le temps au plisser et contribuer comme je l’ai fait est vraiment agréable.

Il semble donc un peu étrange de voir un bon joueur de spin – confiant, en forme et récemment rappelé – rentrer chez lui à la veille d’une énorme série. C’était une décision prise pour lui lors de la tournée au Sri Lanka (suggérant une stature croissante du Test), mais il n’y a pas de plaintes. En tant que formateur polyvalent, il sait qu’il ne peut pas jouer à tous les matchs cette année. «S’ils ne m’avaient pas accordé la pause maintenant, alors quand?» il dit.

Pour un joueur sans contrat de test, les matches de ballon blanc en Inde et l’IPL qui suit sont une préparation clé pour la Coupe du monde T20. Les exigences en matière de logistique de voyage et de quarantaine signifient qu’il s’agit d’un cas de manque des deux premiers, ou des trois derniers, comme Jos Buttler. Sinon, il est en Inde jusqu’à la fin du mois de mai, puis tout droit dans un été anglais qui roule, sans interruption, dans un hiver contenant la Coupe du monde T20 et un Ashes. Tout cela après avoir été à la maison pendant quelques jours au second semestre 2020.

«C’est la manière du monde en ce moment. Il n’y a personne qui joue les trois formats qui fait toute la tournée », dit-il. “C’est délicat. C’est un été et un hiver énormes et malheureusement vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez sortir de la bulle et voir vos proches. »

Bairstow cherche désespérément à s’approprier la position n ° 3 de l’Angleterre. La pandémie – et la restriction du mouvement des joueurs qu’elle a provoquée – a signifié qu’il n’a joué que deux matchs de balle rouge toute l’année. Mais il a travaillé dur sur sa technique au bowling en ligne droite (une partie avec Jacques Kallis, avant même la tournée au Sri Lanka), et veut «absolument» battre le premier drop dans toutes les conditions.

«C’était frustrant parce que je voulais prouver que je pouvais jouer au cricket à boule rouge, ce que je tiens si cher», dit-il. «Mes aspirations sont de jouer au cricket de test le plus longtemps possible.

«J’ai essayé de jouer entre les bulles, mais il est difficile de bien y mettre les dents, car jouer à un match pour le Yorkshire n’est pas la même chose qu’une série de tests, avec une introduction pour mettre de l’ordre dans votre jeu et votre état d’esprit. .

«Les gens n’auront pas vu le côté technique des choses qui se sont passées pendant cette série, ça a été beaucoup plus dominant. Mais dans les quelques morceaux de rythme qu’ils ont joué, il y a une différence considérable dans ma configuration. C’est quelque chose que je vais poursuivre.

«Après un repos, je serai impatient d’aller en Inde.»