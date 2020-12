H

ectique. Fou. Des noisettes. Ce sont les mots sur lesquels l’attaquant de QPR Lyndon Dykes revient constamment en résumant une année qui, pour beaucoup, a été au mieux monotone.

Rappelez 12 mois et il est facile de comprendre pourquoi. Alors que l’Écosse terminait sa désastreuse campagne de qualification pour l’Euro 2020 avec une victoire tiède sur le Kazakhstan en novembre dernier, Dykes subissait un début de saison blessé avec Livingston, tout en affichant vraiment les talents de buteur qui attireraient bientôt l’attention des deux QPR. et la configuration nationale.

Peu de gens qui regardaient l’équipe en difficulté de Steve Clarke auraient pu croire qu’ils continueraient à profiter de leur porte dérobée dans le tournoi, et Dykes n’aurait certainement pas eu la moindre idée qu’il en ferait partie – surtout parce qu’il pourrait encore ont choisi de jouer pour l’Australie, le pays où il est né et a grandi, plutôt que la nation de ses parents.

«C’était fou, pour être honnête», raconte le joueur de 25 ans Sport standard. «Le truc international est venu juste avant le premier lock-out et même là, j’essayais encore de me décider. Il y a eu un long processus de réflexion sur la meilleure option et à la fin, je suis simplement allé avec mon instinct.

Au moment où l’Écosse est revenue au combat contre Israël en septembre, Dykes faisait ses débuts, venant de terminer un passage de 2 millions de livres sterling au stade de la Fondation Kiyan Prince. Cinq matchs plus tard, il s’est vu confier la tête du plus grand match du pays depuis une génération – le match de barrage de l’Euro 2020 avec la Serbie à Belgrade, qui s’est finalement soldé par une victoire héroïque aux tirs au but.

L’Écosse met fin à la sécheresse des grands tournois avec une qualification dramatique pour l’Euro 2020

«C’était fou», dit-il. «Je n’y étais que depuis peu de temps, mais c’était probablement la période la plus intense pour le pays, essayant d’atteindre les Euros.

«Le simple fait d’être impliqué dans ce match contre la Serbie était incroyable. C’était un match énorme pour moi aussi parce que je veux jouer sur cette scène, tout le monde regarde. Donc, mener de l’avant pour les garçons et obtenir cette victoire était incroyable.

Toute la fête s’ensuivit, avec des congas jusque dans la nuit, alors que le gardien de but David Marshall était vénéré comme un dieu pour son arrêt décisif au penalty, tandis que Kieran Tierney d’Arsenal dictait les affaires sur les platines DJ («beaucoup de musique de danse»).

Bien que Dykes n’ait peut-être pas été accablé par l’expérience d’échecs passés comme certains de ses coéquipiers, ni dû les voir de l’intérieur des épicentres du désespoir, en tant que Glaswegian ou Edinburger natif, les sentiments de soulagement et d’euphorie d’avoir finalement pris fin l’attente de 23 ans de la nation pour une apparition à un tournoi majeur était authentique.

(

Dykes célèbre le premier but de Ryan Christie contre la Serbie lors du match éliminatoire de l’Euro 2020 à Belgrade

/ . via .)

«C’était une super soirée», dit-il. «Cela fait si longtemps que nous n’avons pas participé à un tournoi majeur. Et aussi pour tous les joueurs qui sont impliqués depuis un certain nombre d’années et qui ont toujours eu un contrecoup négatif pour ne pas avoir fait de tournois majeurs.

Hormis les questions d’allégeance internationale, le chemin de Dykes ne semblait pas toujours prêt à mener ici. Le voyage de l’Australie à Londres est long, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, mais il est juste de dire qu’il a emprunté la route panoramique.

Durant son enfance, à Canberra, il a pratiqué toute une série de sports, plus sérieusement la ligue de rugby, jusqu’à ce qu’il déménage sur la Gold Coast, où son oncle – un ancien professionnel du groupe sud-africain Orlando Pirates – l’a convaincu de faire le changement.

Avec le recul, il dit que le jeu lui est «venu naturellement», doté de ce «gène du sport» très important – sa sœur, Hollie, a remporté deux médailles d’or en gymnastique pour l’Australie aux Jeux du Commonwealth de 2006 – mais à l’adolescence, il y avait peu de motivation. pour transformer son talent en une vie.

«Il y a eu une étape où je n’ai probablement pas investi à 100% autant que j’aurais dû», dit-il. «J’ai juste joué la ligue samedi et j’ai eu un travail de côté et j’ai continué à m’amuser avec mes amis.

«Je jouais une sorte de ligue de pub, hors championnat, et j’ai vraiment eu de la chance.»

Un voyage au Royaume-Uni avec Australia Schoolboys a conduit à un bref et réussi passage avec les moins de 20 ans de la reine du sud, mais après son retour à Oz (une décision qui, selon lui, n’était «pas bonne»), Dykes a travaillé dans une usine de sport fabricant BLK, et c’est ici, au milieu des heures de thermoscellage, que le sou a finalement chuté.

(

Dykes est né et a grandi en Australie, mais se qualifie pour jouer pour l’Écosse grâce à ses parents

/ .)

“[I was] travailler dans une usine sanglante de 8h à 17h et ensuite aller jouer au football le soir juste pour s’amuser un peu », dit-il. «Cela a fait un déclic dans ma tête quand j’ai eu l’opportunité de retourner en Écosse, il était temps de baisser la tête, de travailler dur et de ne rien laisser me distraire.»

Little résume la montée de Dykes depuis son retour au Royaume-Uni en 2016 aussi succinctement que le profil de ses coéquipiers; où il n’y a pas si longtemps vous avez peut-être lu «commerçant» ou «ouvrier d’usine», de nos jours c’est «vainqueur de la Ligue des champions».

«C’est fou quand nous parlons de moi jouant en Australie, jouant avec des gens qui ont un emploi à temps plein», dit-il. «Maintenant, je joue avec des joueurs comme Andy Robertson! C’est fou, c’est surréaliste.

Dykes a fait un début de vie encourageant dans le championnat, marquant cinq fois en 13 apparitions pour QPR cette saison. Et bien que l’équipe de Mark Warburton languit en 18e, l’attaquant est convaincu qu’une poussée de barrage est toujours à ses capacités.

(

Dykes est convaincu que QPR est capable de pousser pour le top six cette saison, malgré un début lent

/ .)

Indépendamment du succès des R dans cette entreprise, sa propre saison semble désormais certaine s’étendre au-delà de la fin de la campagne de la ligue et jusqu’au championnat d’Europe reprogrammé.

Sans surprise pour un homme fidèle à la fois à l’Écosse et à l’Australie, il y a un match sur lequel Dykes a déjà l’œil: la rencontre de la phase de groupes avec l’Angleterre à Wembley.

«Ce sont des matchs que beaucoup de gens vont regarder, beaucoup de couverture dans le monde entier et si vous réussissez bien dans des jeux comme celui-là, vous entrez dans les livres d’histoire», ajoute-t-il.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.