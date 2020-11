“[I was] un peu anxieux parce que tu ne sais pas [him] et c’est un homme fort avec beaucoup de caractère, vous ne savez pas exactement ce que vous obtiendrez », a déclaré Sissoko à Standard Sport.

“Bien sûr, vous savez que vous aurez un bon manager avec beaucoup d’expérience mais, en matière de relations, vous avez un peu peur!”

L’impression de Sissoko sur Mourinho avant de rejoindre Tottenham était celle d’un “grand manager” qui avait “remporté beaucoup de titres” mais qui se heurtait parfois à des joueurs, dont son coéquipier de France Paul Pogba.

Sissoko, cependant, n’avait aucun intérêt à découvrir la racine de leur désaccord car il voulait se faire une idée sur le nouveau patron.

“Je ne sais pas pourquoi et pour être honnête, je ne veux pas savoir parce que chaque personne est différente”, a-t-il déclaré.

La carrière de manager de Jose Mourinho dans les trophées

. / . / Odd Andersen

Porto

Primeira Liga: 2003, 2004

Taça de Portugal: 2003

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003

Coupe UEFA: 2003

Ligue des champions: 2004

.

Chelsea (premier sort)

première ligue: 2005, 2006

Coupe FA: 2007

Coupe de la Ligue: 2005, 2007

Bouclier de la communauté: 2005

.

Inter Milan

Supercoppa Italiana: 2008

Seria A: 2009, 2010

Coppa Italia: 2010

Ligue des champions: 2010

.

Real Madrid

Copa del Rey: 2011

la Ligue: 2012

Supercopa de España: 2012

. via .

Chelsea (deuxième sort)

première ligue: 2015

Coupe de la Ligue: 2015

. via .

Homme Utd

Bouclier de la communauté: 2016

Coupe EFL: 2017

Ligue Europa: 2016-17

. via .

Tottenham

Le nouvel entraîneur-chef des Spurs mettra-t-il fin à ses 12 ans d’attente pour le solveur?

. via .

Après un an avec Mourinho, Sissoko est parvenu à ses propres conclusions et insiste sur le fait que le manager a été une source surprenante d’humour, assez différente de la perception commune d’une influence négative, voire toxique.

“Il a été vraiment bon avec tout le monde”, a déclaré Sissoko. “Ce n’est pas seulement avec les joueurs, c’est tout le monde dans le bâtiment.

“Il peut être très sociable, parler et rire avec tous les joueurs. Nous apprécions tout ce que nous faisons avec lui.

“Nous rions tous de ce qu’il met sur son Instagram”, a-t-il ajouté. “C’est drôle. Nous savons qu’il est le manager alors nous le prenons positivement et nous rions juste entre nous. Je pense que les gens adorent ça.”

Les Spurs reviendront en haut du tableau avec une victoire sur Manchester City samedi, mais Mourinho a évité la question de savoir s’ils sont prétendants au titre, tout en restant optimiste quant à ses espoirs de mettre fin aux 12 ans d’attente du club pour un trophée en Europe. Coupes de championnat ou nationales.

Cet aspect du caractère du Portugais – son objectif unique de gagner de l’argenterie – n’a pas surpris Sissoko, qui dit que le joueur de 57 ans rayonne de confiance.

Harry Kane se délectant de la vie sous Jose Mourinho

“Tout d’abord [our form] est à cause du gestionnaire. Il apporte quelque chose à l’équipe, il apporte des ondes positives “, a déclaré le milieu de terrain.

“Vous pouvez sentir [he is a winner] et vous pouvez le voir sur son visage. Même quand il parle aux joueurs.

“Il sait ce qu’il veut faire parce qu’il a tout gagné. En tant que joueurs, nous voulons tous gagner quelque chose, nous devons donc suivre ce qu’il dit.

“Nous croyons en lui. Nous croyons en tous les joueurs. J’espère que nous allons faire quelque chose tous ensemble cette saison.”

Après les démolitions de Southampton et de Manchester United, les Spurs ont remporté des victoires fonctionnelles sur Burnley, Brighton et West Brom – suggérant qu’ils peuvent gagner dans les deux cas, mais Mourinho préfère toujours sa voie.

Les Spurs sont certains de contenir et de contre-attaquer contre City, comme ils l’ont fait lors d’une victoire 2-0 contre l’équipe de Pep Guardiola la saison dernière – l’un des résultats historiques de l’année à la tête de Mourinho.

“C’est bien d’avoir un manager qui sait gagner. C’est aussi simple que ça”, a déclaré Sissoko. «Chaque club veut gagner des trophées, gagner chaque semaine.

“Bien sûr, tout le monde aimerait avoir une équipe jouant un bon football. Mais l’essentiel est de gagner des matchs.

“Il sait comment le faire et il l’a fait à plusieurs reprises. Mais il sait aussi comment jouer. Avoir un mélange des deux est parfait. Alors utilisons-le. Si parfois nous devons mal jouer et gagner 1-0, nous” Je vais le prendre.

“Il y a une grande opportunité [this season]», a ajouté le Français.

“Nous pouvons voir que la Ligue est très ouverte. Beaucoup d’équipes perdent des points, certaines équipes peuvent perdre des joueurs à cause de Covid et aussi de nombreuses équipes seront blessées. Donc c’est serré. Ça va être une saison étrange. Nous avons de la chance. pour avoir une équipe solide.

“Bien sûr, nous voulons gagner quelque chose, mais nous ne nous mettons pas la pression.”

Sissoko faisait une apparition via Zoom pour marquer les 10 ans du Premier League Charitable Fund en discutant avec des lauréats soutenus par la Fondation Tottenham Hotspur.

(Tottenham)

Il est détendu et confiant lorsqu’il interroge les vainqueurs, et il est facile de comprendre pourquoi le directeur adjoint des Spurs, Joao Sacramento, a déclaré à Mourinho que le joueur de 31 ans avait une “grande influence” dans le vestiaire.

“Je sais que j’ai de bonnes relations avec tout le monde dans le vestiaire”, a déclaré Sissoko.

«Ils savent que s’ils ont besoin de quelque chose, je serai là. Je n’essaye pas d’être quelqu’un d’autre ou de faire quelque chose juste pour rendre quelqu’un heureux. J’essaye d’être moi-même et je pense que c’est pourquoi les gens comme moi dans les vestiaires. “

Une victoire contre City poserait un jalon en Premier League et offrirait plus de preuves que la décision surprenante de Tottenham de nommer Mourinho il y a un an porte ses fruits.

“Nous pouvons battre n’importe qui dans cette ligue”, a déclaré Sissoko. “Nous savons [City] est un gros adversaire mais la saison dernière nous les avons battus à domicile alors pourquoi pas cette saison?

“C’est City mais nous sommes Tottenham. Nous n’avons pas à avoir peur d’eux.”

Moussa Sissoko s’exprimait lors d’un événement virtuel célébrant les réussites de la population locale sur des projets gérés par la Fondation Tottenham Hotspur, soutenue par le Premier League Charitable Fund.

