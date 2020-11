T

il n’y aura pas trop de managers en visite qui arriveront à The Den cette saison et déploreront le fait qu’il soit vide. Cela reviendrait plutôt à se plaindre que votre croupier de blackjack a oublié son deck marqué, ou que votre volcan local n’a pas été suffisamment en éruption ces derniers temps.

Mais lorsque Neil Harris emmènera son équipe de Cardiff City à Millwall samedi et se tiendra dans la pirogue à l’extérieur pour la première fois en tant que manager, il sera dommage que 20000 fans des Lions ne soient pas là pour l’accueillir à la maison, en particulier compte tenu de la façon dont il est célèbre. mandat terminé.

Harris est parti d’un commun accord en octobre 2019, après qu’une série de mauvais résultats ait vu des sections du soutien de Millwall commencer à se retourner contre un homme qui, en tant que joueur, a marqué plus de buts que quiconque dans l’histoire de leur club, et en tant que joueur manager, a livré une promotion au championnat, ainsi que deux quarts de finale de la FA Cup, dans un règne de près de cinq ans.

Un retour à la maison chaleureux aurait pu être un moyen de bannir tout malaise persistant, tout sentiment de regret et de se délecter du temps passé – non pas que Harris lui-même s’occupe de la réflexion sentimentale.

“C’est mon ancien club, donc vous faites toujours attention à ce qu’ils font, mais ce chapitre de ma vie est parti”, a-t-il déclaré avant la réunion du championnat. «C’était un moment merveilleux, mais maintenant c’est un nouveau chapitre et le seul défi qui me reste à relever pour le moment est de retourner à The Den samedi et d’obtenir trois points.

Harris est le meilleur buteur de tous les temps de Millwall et a précédemment dirigé le club pendant près de cinq ans

L’absence de soutien à domicile peut aider dans cette entreprise, mais avec les fidèles des Bluebirds également réputés parmi les plus bruyants de la division, Harris met ses clubs anciens et actuels dans le même bateau lorsqu’il s’agit d’être entravé par le désormais pas si roman. conditions de jeu.

«Il y a beaucoup de similitudes dans la passion des fans», dit-il. «Cardiff City Stadium pour les grands matchs auxquels j’ai joué là-bas et maintenant évidemment géré, des matchs énormes et énormes, et les fans peuvent vraiment être le tournant.

«Je pense que l’on dirait la même chose de Millwall, quand ils ont besoin d’un peu de soutien, les fans vous soutiennent et peuvent vraiment vous motiver. Je pense qu’ils sont un autre côté en ce moment qui, en particulier à la maison, manquent de leur base de fans.

Cette semaine a marqué exactement un an depuis que Harris a pris le poste de Cardiff, mais il s’est rapidement rendu chez lui.

Au moment de son départ de Millwall, Harris était le septième entraîneur le plus ancien du football anglais. Certains auraient peut-être pris une pause plus longue que les six semaines que le joueur de 43 ans s’est accordées avant de traverser le pont Severn, et beaucoup auraient cherché à le faire avec une tenue plus prête pour la promotion, même s’il n’était pas à un million de kilomètres en dernier. saison, héritant d’une équipe en 14e et les emmenant aux barrages.

Mais, à Millwall, Harris a eu un avant-goût de plus en plus rare de ce qui pourrait être réalisé avec le temps et c’est ce dont il est clairement désespéré à nouveau, malgré un démarrage lent cette saison, alors qu’il parle avec une véritable excitation de l’avenir et de l’application de planification du club. pour une nouvelle académie à Llanrumney.

Harris sait que Millwall est désavantagé par un manque de fans à The Den

«Construire un projet à long terme à Millwall était passionnant et enrichissant», a-t-il déclaré. «Ensuite, partir là-bas à ce que je pense être le bon moment et venir à Cardiff et, à certains égards, recommencer, construire un club à partir de l’académie est également un excellent projet.

«En fin de compte, sans trop se laisser emporter, le plan est d’avoir 11 enfants de Cardiff City dans la première équipe un jour en tant qu’hommes. Pas facile, mais c’est l’objectif et ce que le club veut voir après un certain temps. “

Pour un rappel de la longévité et de l’influence de Harris dans le sud de Londres, il suffit de regarder le personnel qu’il affrontera ce week-end. Parmi les joueurs de l’équipe de Millwall que son successeur, Gary Rowett, n’a pas signé lui-même, seul le milieu de terrain Shaun Williams n’a pas fait ses débuts par Harris.

«Gary est entré et a pris le relais et a fait un travail brillant, un excellent travail», ajoute Harris. «Ce n’est pas toujours facile de travailler avec les joueurs des autres, mais j’aime penser que je l’ai laissé avec un bon noyau de joueurs et il a fait exceptionnellement bien.

Harris a marqué 138 buts en deux périodes à Millwall en tant que joueur, atteignant la finale de la FA Cup en 2004

«Personnellement, j’ai vraiment hâte d’y être, de voir beaucoup de visages que je connais très bien, des joueurs que j’ai amenés et un entraîneur que je connais extrêmement bien.

«Cela me ferait une immense fierté de revenir et d’obtenir trois points pour Cardiff City.»

