Compte tenu de ce qui se passe lors de la finale de l’ATP à Londres à partir de dimanche, Novak Djokovic conclura la saison en tant que n ° 1 de fin d’année pour une sixième fois record.

Mais même dans une année où il a remporté un Grand Chelem, a été finaliste dans un autre et le meilleur joueur du troisième, où il a connu une séquence de victoires de 26 matches et a remporté deux autres titres, il y a toujours un sentiment lancinant que l’année pourrait ont été encore mieux.

«Quand je trace une ligne sous la saison en tant que No1 de fin d’année et que je gagne quatre tournois et que je suis invaincu depuis un certain temps, bien sûr, quoi que je fasse ici, c’est incroyable», a-t-il déclaré. «Mais je cherche toujours plus que cela. Avoir eu beaucoup de succès dans le passé est une incitation énorme, mais cela peut aussi être un fardeau, car vous n’attendez toujours rien de moins de vous-même.

Djokovic reste le grand favori pour le titre n ° 5 en simple en 2020 à l’O2 Arena. Il apprécie les courts intérieurs – tout en soulignant qu’il n’a pas gagné à Londres ces quatre dernières années – et vise à égaler les six titres de la finale ATP de Roger Federer.

Pour le tennis, et pour Djokovic en particulier, cela a été une année d’adversité: de sa disqualification à l’US Open pour avoir frappé un juge de ligne à l’infortuné Adria Tour, dans lequel lui et d’autres ont contracté Covid-19, et la mise en place de la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels.

Et pourtant, à 33 ans, il semble savourer cette adversité – un facteur qu’il attribue à son éducation à Belgrade.

«J’ai en quelque sorte grandi dans l’adversité quand on y pense», dit-il. «Grandir dans un pays déchiré par la guerre pendant les années 90 avec des sanctions, des embargos et tout ça – il se passait beaucoup de choses pendant ma petite enfance. Alors, je me suis habitué à ça.

«Quand j’ai commencé à voyager et à vivre différentes adversités, ce n’était pas aussi difficile pour moi de faire face, car c’était une sorte de mémoire musculaire. Cela ne veut pas dire que vous devez traverser la guerre pour développer la résilience, je ne souhaite la guerre à personne.

«Mais dans mon cas, cela m’a aidé à développer une peau plus épaisse, à pouvoir encore plus faire mes preuves. Cela me pousse à prouver que je peux accomplir tout ce qui est devant moi.

Sur le court, l’adversité semble le lever. Après sa disqualification à New York, il est revenu en remportant son tout prochain tournoi, l’Open d’Italie, puis a atteint la finale de Roland-Garros, où il se dit maintenant qu’il n’avait aucune chance contre un Rafael Nadal à son apogée.

Et, en dehors du terrain, malgré les conseils des autres autour de lui, il n’a pas l’intention de simplement s’en tenir au tennis ou de fuir la controverse.

“Que je devrais me concentrer sur le tennis et rien d’autre, je pense que c’est plus impossible pour moi”, a-t-il déclaré. «Je ne suis plus à ce stade de ma vie. J’ai des choses qui se passent dans ma vie et je ne peux pas les négliger et je ne pense qu’à gagner un trophée de tennis et à battre des records sans penser à mes enfants, à ma famille et à d’autres choses. Je vais bien équilibrer cela.

«Je comprends que de nombreuses personnes ont des opinions différentes. Je respecte quand quelqu’un a une opinion différente et l’exprime publiquement, dit l’association des joueurs, la PTPA. Je me suis retrouvé beaucoup critiqué, mais je fais ce que mon cœur me dit.

«J’essaie de me rappeler que tout ce dans quoi je m’implique doit avoir un impact positif et une réflexion sur le tennis, le sport et la vie en général. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs, j’ai des défauts comme tout le monde, mais je n’ai pas de problème à être honnête et transparent.

Il semblait impensable au début de la pandémie que la finale de l’ATP, qui célèbre son 50e anniversaire cette année, se déroule. Certains des meilleurs joueurs ont même prévu qu’il n’y aurait pas de tennis professionnel en 2020, mais l’événement de fin de saison, qui se tient à Londres pour la dernière fois avant de déménager à Turin, a été précédé de deux Grand Des slams et une série d’événements ATP Masters.

Pour Djokovic et ses pairs, cela signifie passer d’une bulle bio-sécurisée à la suivante. Dans son dernier, à l’hôtel Intercontinental, les restrictions sont si strictes qu’au lieu de marcher jusqu’à l’O2 attenant, il doit être conduit en voiture.

Le Serbe, cependant, ne se plaint pas, ses vues étant fermement fixées au livre des records. Déjà, il en a réalisé un cette semaine en égalant les six No1 de fin d’année de Pete Sampras. Les victoires ATP Finals de Federer sont les suivantes, puis les 20 titres en simple du Grand Chelem, un record que Federer et Nadal partagent maintenant.

Djokovic sait qu’il aurait dû terminer l’année le 18 sans ce qu’il appelle «le malheureux incident de New York» où, de son propre aveu, il jouait le meilleur tennis de sa saison. Mais lorsqu’il fait le point sur la saison, il insiste sur le fait qu’il ne regrettera pas le retard du n ° 18.

«Avec New York, je suis sorti du tournoi avec quelque chose qui n’était pas lié à un coup droit ou un revers dans le filet», a-t-il déclaré. «Et la finale de Roland-Garros? Je ne peux pas dire que je regrette quelque chose et pense que j’étais proche, parce que je ne l’étais pas. J’étais juste dépassé et il n’est donc pas difficile de passer à autre chose.

«Et je ne pense pas que l’âge soit un problème pour moi, peut-être qu’il me reste un an, deux ou trois pour me battre pour plus de chelems. Bien sûr, je dois être un peu plus stratégique à partir de la saison prochaine en créant mon calendrier, quels tournois je veux prioriser et où je veux atteindre le sommet.

«Mais tant que le désir est là, je suis en bonne santé et j’ai le soutien de ma famille, je continuerai à jouer. Je ne vois pas cela comme une obligation, ce n’est pas une question financière ou quoi que ce soit du genre, je l’apprécie toujours et je veux être compétitif au plus haut niveau. Tant que je me sens comme ça, je serai ici longtemps. Je ne veux pas encore me fixer de date d’expiration! »

Le n ° 1 mondial pense qu’il s’améliore encore en tant que joueur, et les événements de 2020 le confirmeraient. Il est également amené à s’améliorer en tant qu’être humain, ce à quoi il a fait allusion après les controverses entourant à la fois l’Adria Tour puis l’US Open.

Il admet volontiers qu’il trouve l’amélioration du tennis plus facile. «Parce que je joue au tennis depuis quatre ans, donc plus ou moins chaque jour pendant près de 30 ans de ma vie, je pense avoir maîtrisé l’amélioration de domaines spécifiques de mon jeu.

«Je trouve plus facile de m’améliorer sur un court de tennis, même si je m’entraîne toujours pour être un meilleur mari et un meilleur père, je suis encore jeune.

Dans la préparation du tournoi, l’accent est uniquement mis sur l’amélioration du tennis et la révocation de Londres et la saison avec un autre avantage. «J’ai eu beaucoup de succès à Londres», a-t-il déclaré. «Je me sens bien dans ma peau, mais c’est encore un long chemin pour mettre la main sur le trophée.»