Le Ditcheat master est l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la pièce maîtresse du Boxing Day, ayant remporté la course 11 fois avec des noms légendaires tels que See More Business, Silviniaco Conti et, bien sûr, Kauto Star.

S’il est difficile de voir le record incroyable de cinq victoires de ce dernier dépassé, Nicholls s’est retrouvé, dans le Clan Des Obeaux, un autre cheval stellaire qui s’est révélé parfaitement adapté à l’épreuve de Kempton.

Le joueur de huit ans a remporté chacun des deux derniers renouvellements et cherchera à devenir le troisième cheval à remporter un triplé consécutif de victoires, après Kauto Star et le grand Desert Orchid, lorsqu’il s’alignera samedi.

Détenu en partie par Sir Alex Ferguson, le Clan Des Obeaux a fait sa réapparition saisonnière lors d’une belle seconde derrière Bristol De Mai dans la Betfair Chase, et malgré quelques inquiétudes initiales concernant le bilan que ce travail dans la boue de Haydock aurait pu prendre, Nicholls est sûr il a sa charge en bon ordre.

(Le Clan Des Obeaux a enregistré un succès encore plus catégorique que la victoire de l’année dernière / .)

«Nous aurions préféré que le sol ne soit pas si lourd et s’il n’avait pas été aussi lourd, cela aurait pu être un résultat différent», raconte Nicholls. la norme sport. «Il s’en est très bien sorti, il a fait ses études ce matin et il va bien, il est en forme.

«C’est un cheval de grande classe et s’il en gagnait trois, ce serait un exploit incroyable.

Chacun des deux derniers succès du clan King George a été suivi d’une déception lors de la Gold Cup à Cheltenham, et ayant accepté qu’un autre voyage à Prestbury Park serait une course de fou, Nicholls a eu cette course comme objectif principal pendant la meilleure partie de l’année. , une perspective bienvenue à un moment où l’obsession de la course pour le Festival est à nouveau critiquée comme préjudiciable au jeu au sens large.

«Cela rend les choses beaucoup plus faciles», explique Nicholls. «Cela a été notre objectif tout au long, d’avoir une course à Haydock puis d’aller au King George.

«Tout s’est très bien passé, nous savons comment le faire correctement, nous savons comment le préparer, et c’est évidemment un gros avantage.

«Cheltenham n’est pas le tout et la fin. Nous voulons gagner des courses comme celle-ci – Cheltenham est une grande réunion, mais pour nous, ce n’est pas la priorité.

La victoire de l’année dernière est venue grâce à une démolition de 21 longueurs de l’écurie Cyrname, le chasseur le mieux noté du pays, qui se réoppose en lice à la tête du marché.

Contrairement à il y a douze mois, lorsque Cyrname est arrivé à la suite d’un affrontement exténuant avec Altior à Ascot, la monture de Harry Cobden vient d’une préparation plus gentille, après avoir résolu certains, mais pas tous, de ses problèmes d’endurance avec sa première victoire sur trois milles, dans le Charlie Hall Chase à Wetherby en octobre.

“Il a besoin d’être gentil et frais, donc nous ne voulions pas le courir après la fin du mois d’octobre”, déclare Nicholls, ambassadeur de Betfair. «La course qu’il a eue était idéale, donc il a eu la préparation parfaite par rapport à l’an dernier.

“Il est dans un endroit différent de l’année dernière et c’est pourquoi je pense qu’ils sont difficiles à séparer.”

Nicholls est également représenté par le gagnant de Ryanair 2019 Frodon et Real Steel, un transfert à travers la mer d’Irlande de Willie Mullins cet été. Les restrictions de voyage liées au coronavirus signifient que la course a été légèrement affaiblie par l’absence de Monalee de Henry De Bromhead, mais elle a été tout aussi rapidement renforcée par la supplémentation surprise de Santini de Nicky Henderson plus tôt cette semaine, tandis que Lostintraslation de Colin Tizzard en est une autre avec de fortes revendications. Ces derniers ont terminé respectivement deuxième et troisième de la Gold Cup de mars.

Ce sont cependant les «deux grands» qui dirigent le marché et font l’objet de discussions animées dans le chantier.

«Chacun a ses propres opinions», ajoute Nicholls. «Les différents gars qui s’occupent d’eux ont leurs opinions. Scott Marshall monte en fait Cyrname tous les jours et monte également Clan, donc il a un peu de mal.

«Ils ont tous le meilleur de tout et à la fin de la journée, ils vont tous là-bas pour essayer de gagner.

«L’un d’eux battra l’autre ou quelque chose d’autre battra les deux d’entre eux, donc à la fin de la journée, c’est une rivalité amicale.

L’histoire suggère que le premier est plus probable.

