Ses coéquipiers considèrent Rory Burns comme l’un des joueurs de cricket les plus forts mentalement du circuit, une solide caisse de résonance qui prend tout dans sa foulée.

Mais même Burns a été testé par la vie à l’intérieur de la bulle bio-sécurisée du cricket international l’été dernier, qu’il décrit comme «courte mais étrange».

La force mentale de Burns dans le jeu repose sur sa capacité à gérer son temps et à s’éloigner du jeu. Dans la bulle, il a trouvé cela impossible – un problème exacerbé par une mauvaise forme et le fait que sa femme était enceinte de leur premier enfant et avait souffert d’un disque glissé. Il n’a pas pu aider.

«L’été a été court et vif et il m’a parfois échappé», se dit-il. «C’était génial de gagner les deux séries. [Against] Antilles J’ai assez bien joué, Pakistan je pense que j’ai de bonnes balles. Soudain, l’été est terminé.

«La vie de bulle était différente. Ce n’est pas quelque chose que j’ai personnellement beaucoup apprécié. J’aime sortir un peu plus, faire des choses différentes. Il semble que le rugby en ait tiré des leçons, ils sont entrés et sortis de la bulle. C’est assez important.

«J’ai découvert que vous ne pouviez pas vous éloigner du cricket. Vous marchez d’un bout à l’autre du sol. J’aime aller prendre un café, voir un compagnon ou ma femme; vous rafraîchir en ne pensant pas au cricket – et c’est beaucoup plus difficile à faire dans le cadre de la bulle. C’était le principal défi pour moi. Cela semble assez trivial, mais tout le monde vit cette période différemment.

Burns a eu une solide série contre les Antilles avant de totaliser seulement 20 points en quatre manches contre le Pakistan. «Quand j’ai joué de mon mieux, c’est quand le cricket n’a pas été le but ultime», dit-il.

Il admet que la naissance du premier enfant de lui et de sa femme Victoria, à laquelle il aimerait assister, pourrait lui faire manquer une partie de la tournée au Sri Lanka en janvier. Les dates de la tournée à deux tests ne sont toujours pas confirmées, mais l’Angleterre est prête à partir le 2 janvier, la série commençant au milieu du mois.

«Je ne suis pas trop sûr à la minute», dit-il. «J’attends de voir quelles sont les dates. Je ne les connais pas encore, c’est donc un jugement plus proche du temps.

“Je ne suis pas sûr [whether I would miss a Test]. J’aimerais être là pour la naissance, surtout que ce soit la première. J’aurai besoin de décider un peu plus près du moment, quand je serai un peu plus informé de ce qui se passe.

La direction de l’Angleterre, qui a un point de vue éclairé sur ces questions, ne s’opposerait évidemment pas à Burns. En juillet, le capitaine Joe Root a raté le premier Test de l’été à domicile, contre les Antilles, pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

Le problème est compliqué par les bulles bio-sécurisées et les voyages pendant la pandémie, et on ne sait pas encore quelles mesures Burns devrait prendre pour rentrer chez lui ou rejoindre le groupe. L’Angleterre affronte l’Inde – que ce soit en Inde ou aux EAU – immédiatement après la tournée au Sri Lanka.

Cela signifie que Burns passe son temps à construire des meubles à plat avant la naissance. Leur maison étant également en cours d’aménagement, la période a été bien remplie depuis son retour de vacances en Italie lorsque la campagne T20 de Surrey s’est terminée en octobre. Il est de retour à l’entraînement avec l’Angleterre à Loughborough avant les tournées d’après Noël, quelle que soit son implication dans celles-ci. À Loughborough, les joueurs de test de l’Angleterre s’entraînent sur des surfaces usées qui reflètent des terrains sous-continentaux, mais Burns sait que sa préparation la plus importante sera pour le côté mental du match.

«Mes principales réflexions à l’issue de l’été ont probablement été de savoir comment gérer cela d’un point de vue mental», dit-il. «Pour mettre en place des choses auxquelles vous pouvez penser pendant que vous êtes là-bas plutôt que de toujours grignoter et sauter sur la Xbox, quelque chose qui est plus constructif et vous rafraîchit un peu mieux. De ce point de vue, en réfléchissant aux moyens de le faire, aux différentes routines que vous pouvez adopter. »