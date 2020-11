T

La chose notable à propos du dernier vainqueur du Grand Tour de Grande-Bretagne est que le cyclisme n’est même pas son sport préféré.

Fraîchement devenu le deuxième vainqueur britannique du Giro d’Italia, Tao Geoghegan Hart admet que le football – dans son cas aiguisé sur les marais de Hackney lorsqu’il était enfant – reste sa première sportive. “Je pense que le football est toujours l’amour n ° 1”, a admis le fan d’Arsenal de longue date, suggérant que la même chose pourrait même être le cas du chef d’équipe Sir Dave Brailsford.

«Je regarde tous les matchs que je peux. J’aime aller le voir chaque fois que je peux en personne. C’est une chose tellement importante dans notre culture en tant que Britanniques et Européens.

La dernière position de Geoghegan Hart sur le terrain de football était en tant que gardien de but dans le district de Hackney à l’âge de 12 ans avant que les sports d’endurance – notamment le cyclisme – ne l’attirent et lui permettent de découvrir une toute nouvelle facette de Londres.

«J’adore le cyclisme à cause de là où ça me mène, de la nature et du paysage», a-t-il déclaré. «De même, nous sommes extrêmement chanceux dans l’est de Londres d’avoir autant de beaux espaces verts.»

Le jeune homme de 25 ans est de retour dans la région pour la première fois depuis le jour de l’An, un sort loin de chez lui qui équivaut à «un quart de la vie de mon frère», le garçon de deux ans et demi le plus jeune de cinq enfants et «complètement inconscient» des réalisations italiennes de son frère aîné.

À la veille de son succès au Giro, il a tweeté que le dimanche signifiait pour lui le football dans les Marais ou bien aller à Brick Lane avec son père et son frère, tout en essayant de passer le contre-la-montre décisif du Giro comme «juste un autre dimanche».

Cela a prouvé tout sauf. Et le pilote Ineos Grenadiers adore être de retour chez lui. Il n’y a pas eu de célébrations folles, juste la chance de repas en famille ainsi que le voyage occasionnel au pub avant le deuxième verrouillage national.

En dépit de passer presque toute l’année à l’extérieur, Londres reste fermement à la maison: «C’est là que j’ai grandi, il y a tellement de souvenirs et d’endroits à travers la ville. J’aime la diversité et la combinaison des cultures dans une ville, que ce soit la nourriture ou la musique des gens. Il y a tellement d’énergie et d’inspiration, c’est assez unique.

Le soutien et la reconnaissance ont toujours été là au niveau local – comme il le dit «Londres a une scène cycliste très spéciale» – mais les choses ont évolué de façon incommensurable depuis ses débuts de compétition cycliste. À l’époque, il disait: «Il n’y avait personne de Londres dans les équipes nationales», Sir Bradley Wiggins, le premier à ouvrir la voie à la capitale.

Geoghegan Hart tient à pousser plus d’enfants du centre-ville vers le cyclisme et espérait faire quelque chose à la suite du Giro uniquement pour les restrictions de Covid. Mais déjà, il pense que Londres marque de plus en plus le sport au-delà de lui et de Wiggins.

«Si vous regardez la taille de la population de Londres, alors seulement deux personnes ne sont pas spéciales», a-t-il dit, «mais l’espoir est qu’il y ait plus pour l’avenir. Il y a quelques gars du sud de Londres qui deviennent pro: Ethan Hayter, un de mes coéquipiers et Fred Wright. Quant à ce qui attend Geoghegan Hart personnellement, il n’en a aucune idée.

À l’époque de Covid, il dit qu’il le prend juste au jour le jour comme il l’a fait toute l’année, et qu’il n’a pas encore ouvert de discussions avec Brailsford sur ses prochains objectifs. Il sait que s’il n’y avait pas eu la bouteille frappée qui a tué Geraint Thomas, il n’aurait peut-être pas été un vainqueur du Giro.

Son rôle dans la course avait toujours été d’agir en tant que lieutenant de Thomas, au lieu de cela, il est devenu un Plan B très compétent un an après s’être écrasé de la même race lui-même.

Ce n’est que le dernier choc d’une année de surprises cyclistes lorsque les coureurs les plus susceptibles de briller d’Ineos étaient censés être Thomas, Chris Froome et Egan Bernal.

«Je pense que c’est pourquoi nous suivons le sport parce que c’est imprévisible», a-t-il déclaré. «Vous ne savez pas ce qui va se passer, le cyclisme est intrinsèquement imprévisible et il a amené de nouvelles personnes dans le sport au Giro parce qu’elles ont apprécié la nature de la course jusqu’au fil.