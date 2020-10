HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Ce message contient des spoilers pour The Haunting of Bly Manor.

Comme Netflix La hantise de Bly Manor aime nous le rappeler, un fantôme peut être beaucoup de choses: un souvenir, un désir, un spectre réel – et à mi-chemin de la deuxième saison de l’anthologie Netflix, toutes ces choses sont pour Peter Quint.

Oliver Jackson-Cohen, ancien de The Haunting of Hill House, joue le valet de chambre, un rôle qui semble d’abord être à des kilomètres de son rôle dans une précédente série de Mike Flanagan: Luke Crain, tourmenté de Hill House, dont les traumatismes d’enfance l’ont suivi jusqu’à l’âge adulte en proie par la toxicomanie.

Mais au fur et à mesure que le suivi de Hill House se déroule, nous apprenons que Peter a également de graves ténèbres dans son histoire – et les choses ne semblent pas beaucoup plus brillantes dans son présent ou son avenir, d’ailleurs. Et quand TVLine a parlé avec Jackson-Cohen de la nouvelle saison, nous avons définitivement plongé dans les choses terribles du passé de Peter qui l’ont amené à voler à son employeur et à manipuler une femme qu’il prétendait aimer. Mais en cours de route, nous avons également discuté du rôle de Bly Manor qu’il a presque joué, de ce monologue intense dans l’épisode 7 et de la façon dont l’un des fantômes résidents de Bly a en fait effrayé le bejesus lors du tournage d’une scène.

TVLINE | Quand je regardais les épisodes, au début, je me suis dit: “Oh, regardez: Oliver Jackson-Cohen devient le méchant cette fois et n’a pas à pleurer à chaque épisode comme la saison dernière.” Mais je ne savais pas ce qui allait lui arriver. Saviez-vous tout sur son arc avant de participer?

Tu sais, je ne l’ai pas fait? Mike m’a appelé alors qu’il se tenait devant les bureaux de Netflix. C’était en février dernier, et il a dit: «Hé, c’est Mike», et je me suis dit: Qui est ce putain de Mike? Et il a dit: «Mike Flanagan.» Et je me dis: «Oh, mon Dieu. Salut.” Et il a dit: «Alors, j’ai cette idée de faire Turn of the Screw. Voulez-vous y être? Et j’ai dit: «Ouais. Qu’Est-ce que c’est?” Et il a dit: “Nous ne savons pas vraiment encore, mais ce sera en quelque sorte entre ces deux personnages que vous pourrez choisir.” Il a dit: «Je suis sur le point de le présenter à Netflix, et je veux que vous et Victoria [Pedretti] pour venir le faire. Et je me dis: “Inscrivez-moi.”

Donc, je suis en quelque sorte entré aveuglément, sans vraiment le savoir. C’était en fait un processus incroyable parce qu’alors, alors que la salle des scénaristes s’ouvrait, je suis entré et Mike avait en quelque sorte présenté l’idée entière de ce que la série allait être. Il y avait un tirage au sort entre je jouais soit le gardien ou le valet, ce qui a fini par être [Peter] Quint. On m’a en quelque sorte parlé de tout l’arc de la saison de l’histoire réelle, puis de la partie Quint, il a dit: «C’est le méchant. Et je suis allé, “Super!”

Et puis nous avons commencé à parler. J’ai dit, OK, si vous me donnez le méchant, il ne peut pas être juste une note. Il est intéressant d’explorer pourquoi il est le méchant. Nous avons donc travaillé ensemble pour déterminer qui était cette personne. Je suis venu à [Flanagan] avec un tas d’idées, puis il venait avec des idées, et c’était une sorte de collaboration sur le rôle de Quint.

J’étais très intéressé par [whether] il va être ce méchant et il va être ce genre d’arrogant… vous savez, il est un produit des années 80. C’est un de ces hommes des années 80 qui met un joli costume et est un peu arrogant. J’ai dit: “OK, mais s’il y a ça, pourquoi est-il comme ça?”

Mike et moi avons beaucoup parlé de la façon dont nous vivons la vie en portant des masques et en nous présentant d’une certaine manière pour cacher autre chose. Je suis devenu assez fasciné par ce que c’était [Quint] il se cachait. Et je pense que c’est très vrai pour nous en tant qu’êtres humains: des choses se passent dans nos vies. Vous ne pouvez pas y échapper, et certaines sont beaucoup plus graves que d’autres, mais nous essayons de nous en éloigner. Nous essayons de mettre un masque et de prétendre que les choses n’arrivent pas, et nous nous présentons au monde pour être acceptés ou nous nous présentons de manière à ce que les gens ne voient pas les défauts. Les gens ne ressentiront pas la douleur. Donc, je suis en quelque sorte devenu assez fasciné par ça, et c’est un peu comme ça que Quint est né, d’une certaine manière.

TVLINE | Je veux juste m’assurer que ce soit clair: il y avait donc une possibilité que vous soyez le rôle de Jamie? Le jardinier?

Je parle comme la salle des pré-écrivains. C’était «Il y a deux rôles masculins que je connais en ce moment» ou «Il y a deux rôles du livre que nous pouvons adapter», mais ensuite, ils ont compris très, très rapidement qu’ils voulaient que Jamie soit une femme et je serais jouant Quint. Mais la conversation initiale a été: «Je ne sais pas qui vous jouez. Voulez-vous y être?

TVLINE| Ah. Parlons de Peter et Rebecca. Pensez-vous qu’il l’aimait vraiment? Parfois je crois qu’il le fait, d’autres fois je pense vraiment qu’il ne le fait pas.

Je crois fermement qu’il l’aimait et je l’ai dit à Mike. J’ai dit: “Ce qui serait vraiment intéressant, c’est de jouer avec ça.” Je suis vraiment intéressé de voir ce qui en sort… Cela a été si intéressant, la réponse des gens à Quint. Les gens sont venus dire: “Je te déteste.” Et d’autres personnes sont comme, “Oh, ce pauvre homme.” [Laughs] Et donc, c’est vraiment intéressant de voir la réponse à cela.

J’ai fait le choix qu’il l’aime vraiment, vraiment. S’il ne l’avait pas fait, elle ne serait pas tombée amoureuse de lui et n’aurait pas fini dans la position où elle s’est retrouvée. Et donc, nous devions nous assurer que pour que cela ait un sens, il devait y avoir quelque chose à propos de lui dont elle est vraiment, vraiment tombée amoureuse. Et je pense que c’est authentique, mais encore une fois, nous jouons avec l’idée du passé et du traumatisme des gens, et comment cela peut détruire complètement la relation que vous avez dans votre vie ou la façon dont vous vous comportez dans la vie après. Mais j’ai choisi de l’aimer vraiment, vraiment. Que vous dites que vous basculez entre les deux? Je pense que c’est un peu ce que nous voulions.

TVLINE | Finalement, il devient clair que Miles est possédé ou contrôlé par Peter, et Benjamin Evan Ainsworth imite une grande partie de votre langage corporel et de vos modèles de discours. Dans quelle mesure avez-vous travaillé ensemble à ce sujet?

Nous avons travaillé directement à partir d’une sorte de pré-production, car nous savions que c’était là que ça allait. Nous avons travaillé avant même de commencer le tournage. Ben et moi nous asseyions, et nous avons passé quelques heures au cours desquelles nous nous sommes assis et nous avons discuté: “OK, ayons les mains dans les poches, et parlons de cette façon.”

Nous avons réussi à faire en sorte que l’éditeur de script nous donne des scripts, nous donne toutes les scènes où Miles est possédé, et Ben et moi les parcourions, et je les lisais. Je lisais les lignes Miles, et il copiait ensuite ce que je ferais. Et puis, quand il s’agissait de les filmer, je serais sur le plateau, hors caméra, pour l’aider. Parce que c’est une chose tellement difficile de demander à un enfant de 10 ans d’incarner un enfant de 35 ans. Mais il était incroyable. Nous avons travaillé très étroitement pour essayer d’obtenir la toute petite nuance de celui-ci. Ainsi, lors d’une sorte de re-regarder, vous verriez beaucoup plus clairement que Quint était là-dedans.

TVLINE | Parlons de votre grand monologue dans l’épisode 7, quand Peter est coincé dans la mémoire de sa mère venue le voir. Le fait que le père de Peter l’ait abusé quand il était enfant ressort clairement, bien que cela ne soit jamais dit ouvertement; la scène est puissante. Ce que nous voyons était-il à peu près comment la scène était sur la page?

Il y a eu énormément de va-et-vient. Nous avions déjà commencé le tournage, et j’ai dit à Mike: «Je pense que c’est ce qui lui est arrivé. Je pense que c’est juste. Et [then] J’étais dans un avion et j’ai revu Forrest Gump. Il y a quelque chose qui s’est passé à Forrest Gump où Forrest parle de son ami [Jenny], il a dit quelque chose sur la façon dont son père l’aimait beaucoup, et il avait l’habitude de l’embrasser sur la bouche. Et c’est la seule référence que vous obtenez pour tout le film, mais il y avait quelque chose de si profond à ce sujet étant simplement la phrase la plus innocente que Forrest Gump dit qui peint cette image énorme et colore complètement toute l’histoire de cette jeune fille.

Et donc, j’en ai parlé à Mike, et je l’ai dit, je ne pense pas que nous devions entrer dans: “C’est ce qui m’est arrivé: j’ai été abusé et j’ai été abusé sexuellement.” Je pense que Mike l’a géré d’une manière très, très respectueuse et honnête. Quiconque a été victime de quelque chose comme ça, ce n’est pas quelque chose qui est généralement dit à haute voix. Mike et moi sommes allés en arrière et en avant beaucoup [it], et ce fut une véritable expérience d’écriture collaborative pour ces scènes en particulier. C’étaient les scènes que j’étais le plus excité, créativement, à faire.

TVLINE | J’ai parlé avec quelques-uns de vos compagnons de casting, et ils ont dit être à la recherche de visuels cachés – comme les fantômes de la saison 1 – dans les scènes de Bly Manor. J’en ai remarqué quelques-uns, mais je vais avoir besoin de vous pour me donner quelques indices.

Mais tu sais quoi? Le truc, Kim, c’est que dans la saison 1, nous n’avions aucune idée que c’était ce qu’ils faisaient.

TVLINE | Vraiment?

Je veux dire, je pense que Kate [Siegel] savait, mais oui. Victoria et moi en parlions l’autre jour. Nous voyions ces fantômes dans le fauteuil de maquillage, mais nous n’avons jamais tout à fait compris qu’ils étaient placés à l’arrière d’un plan. Je ne sais pas comment je l’ai rationalisé dans ma tête. J’ai dit: “Oh, peut-être qu’ils font une sorte de promotion.” Vous verriez ces fantômes autour du plateau, mais Mike ne nous a jamais dit qu’ils étaient placés à l’arrière du plan.

Et donc, cette fois-ci, nous avions nos esprits à notre sujet. [Laughs] Je dois dire que j’ai regardé Bly Manor et n’en ai repéré que quelques-uns, et donc je pense que c’est probablement quelque chose que je ne suis probablement pas la meilleure personne à poser. C’est probablement une question de Mike Flanagan de savoir où ils se trouvent. Il y a énormément de Doll Face Ghost. je me rappelle [the actors playing the ghost] dans quelques scènes que nous avons tournées avec Rebecca dans la maison dans la cuisine la nuit, et je me souviens à mi-chemin d’une prise, le chronométrant dans le couloir et étant absolument terrifié. [Laughs]