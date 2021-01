W

Lorsque Oliver Skipp a mis les pieds pour la première fois dans le vestiaire de Norwich City en août, il était un adolescent timide avec une poignée d’apparitions pour le club parent de Tottenham et espérant quelques minutes dans le championnat.

Six mois plus tard, à mi-chemin de son prêt, Skipp a commencé les 23 matchs de la ligue de Norwich et est une force motrice derrière leur poussée pour un retour immédiat dans l’élite.

«Ça a été parfait», a déclaré Skipp Sport standard. “Alors que jouer pour Tottenham pendant 10 ou 15 minutes hors du banc était un rêve, cette année a été géniale pour mon développement. Vous pouvez faire tout l’entraînement dans le monde autour de la première équipe mais rien ne remplace jouer semaine après semaine.

«Physiquement, nous pouvons tous faire face à jouer tous les trois jours, mais en mettant mentalement un match de côté et en passant au suivant, en continuant et en continuant, c’est la chose la plus difficile. Vous ne l’appréciez pas tant que vous ne l’avez pas fait. la plus grande chose que j’ai apprise. “

Jouant en tant que milieu de terrain le plus profond de l’équipe lisse et en tête de table de Daniel Farke, le joueur de 20 ans assume la responsabilité d’un joueur beaucoup plus expérimenté.

“Rien ne se compare à jouer [that role] dans un 11 complet masculin où trois points sont vraiment cruciaux “, a-t-il déclaré.” Cette responsabilité supplémentaire a vraiment aidé mon jeu. Vous venez dans une équipe qui se bat vers le haut du tableau, donc il y a de la pression. “

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, n’a pas manqué de remarquer les progrès de Skipp et a même exploré en décembre la possibilité de le rappeler six mois plus tôt.

Les clubs de Premier League anglais et écossais ont également suscité beaucoup d’intérêt pour l’emmener pour la seconde moitié de la campagne, mais les Spurs et Skipp ont décidé qu’il valait mieux rester sur place.

Mourinho a fait l’éloge du milieu de terrain, le décrivant comme “véritablement l’avenir de Tottenham” et un possible capitaine de club après avoir accepté un nouveau contact la saison dernière.

“C’est toujours agréable de recevoir des compliments de n’importe qui, mais de lui c’est encore plus doux”, a déclaré Skipp. “Mais j’ai encore beaucoup à prouver. Je dois continuer à pousser, donc un jour ces commentaires deviennent une réalité, pas seulement des mots.”

Extérieurement silencieux et sans prétention mais masquant une conduite féroce, Skipp est devenu frustré par son manque de minutes la saison dernière, mais a trouvé Mourinho accessible et rassurant lorsqu’il est allé voir le manager pour demander à jouer pour les moins de 23 ans. Mourinho lui a rappelé d’être patient, de continuer à travailler et d’attendre sa chance.

“C’est le truc chez lui, il traite tout le monde avec le même respect”, a déclaré Skipp. «Je ne suis pas Harry Kane ou Hugo Lloris, mais il m’a quand même donné le respect que je pouvais aller lui parler. En termes de gestion des hommes, il est brillant. Il sait quand pousser quelqu’un ou quand lui donner. un peu d’amour.

“Il m’a envoyé un message à quelques reprises cette saison en fait, ce qui est vraiment agréable, juste pour montrer qu’il regarde et qu’il est conscient de ce que je fais. Il a été très positif.”

Skipp a grandi dans une famille de fans des Spurs dans le Hertfordshire, idolâtrant Luka Modric puis Mousa Dembele alors qu’il progressait dans l’académie du club à partir de cinq ans, et cela signifiait beaucoup aussi que Mourinho lui ait remis un bref caméo à la fin du nord de Londres. derby en juillet.

«C’est des trucs comme ça», dit-il. “C’était un très grand moment et quoi qu’il arrive maintenant, je peux toujours dire que j’ai joué dans un derby du nord de Londres – et que j’ai gagné.”

Vivant seul pour la première fois à Norwich, Skipp a utilisé son temps libre pour regarder le football. Il a, «comme tout le monde», adoré le retour de Leeds dans l’élite et soutient à nouveau les Spurs avec le détachement d’un fan, même si ce n’est pas toujours une expérience relaxante.

«Je ne dirais pas que je peux m’asseoir et me détendre», dit-il. «J’ai été fan des Spurs toute ma vie, donc vous ne pouvez pas m’enlever ça! Si vous y êtes chaque semaine, vous êtes impliqué, vous savez ce qui se passe. Maintenant c’est intéressant, je peux regarder avec un œil neuf. Mais je suis toujours très nerveux, espérant toujours qu’ils pourront gagner chaque match.

Ses collègues fans des Spurs, quant à eux, ont montré leur appréciation en détournant fréquemment les sondages d’homme du match de Norwich sur les réseaux sociaux pour s’assurer que Skipp gagne.

«Je sais», dit-il. «Les fans de Norwich sont probablement furieux! J’ai vu, dès que je suis sur un sondage, j’ai de grandes chances de le gagner.

Skipp devrait revenir jouer pour les Spurs la saison prochaine et, bien qu’il ne prenne rien pour acquis, l’international anglais des moins de 21 ans a été encouragé par d’autres réussites du championnat, mentionnant Tammy Abraham et Mason Mount de Chelsea qui sont rapidement passés du deuxième niveau à internationaux complets.

“La Premier League est un autre niveau, mais cela ne veut pas dire que les joueurs du championnat ne peuvent pas progresser”, a-t-il déclaré. “Il y a eu de nombreux exemples de cela. Tammy, Mason Mount et certaines des équipes qui ont monté récemment. Prenez les Wolves, personne ne pense à eux comme ayant été dans le championnat il y a trois ans.”

À son retour à Londres, les Spurs devraient trouver un joueur et une personne plus robustes, qui deviendront progressivement un leader.

Homme de peu de mots, les coéquipiers de Skipp à Norwich auraient rapidement constaté que lorsqu’il parle, cela vaut la peine d’être écouté.

“J’ai l’impression que la saison est terminée, je fais plus le côté vocal du match”, a-t-il déclaré.

«J’ai l’impression d’avoir un peu changé. À Tottenham, tout était facile, c’était à 20 minutes de chez moi. J’ai été aux Spurs toute ma vie, donc avoir un an en dehors du club est énorme pour mon développement. Je ‘ai juste grandi vraiment. “

