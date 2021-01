Pope est assez proche d’un retour de sa deuxième blessure grave à l’épaule en deux ans que lors de la seule journée d’échauffement de cricket que l’Angleterre a eue au Sri Lanka, il était le deuxième meilleur buteur, après Joe Root, avec 58 non éliminés qui présentaient le Les fans de stroke play nets et élégants s’habituent.

L’Angleterre a bien remporté le Test et les batteurs remplaçant le Pape, Jonny Bairstow et le débutant Dan Lawrence, ont obtenu de bons résultats. Dans le gymnase et la course, vous pourriez excuser le pape de maudire sa chance d’être sur la touche.

Mais ce n’est pas vraiment son style. Au lieu de cela, Pope a utilisé le test comme une éducation.

«Vous voulez jouer, mais j’aime beaucoup regarder, car lorsque Root joue un coup comme ça, vous pouvez apprendre énormément de choses», dit-il Sport standard. «Quand nous frappons, je viens d’analyser ses manches.»

L’espoir est que Pope sera apte pour le premier Test d’Angleterre en Inde le 5 février, mais il admet qu’il y a «encore des cases à cocher». Ses deux luxations d’épaule sont venues plonger sur la clôture. Il dit qu’il est déjà à l’aise pour affronter de près – où l’Angleterre le manque à la jambe courte – et veut que le portillon fasse partie de son arsenal, mais n’est pas encore tout à fait prêt à plonger dans les profondeurs. La réadaptation, admet-il, a pris «plus de temps que prévu», mais c’est un problème mental plutôt que physique.

«Une partie de moi voulait mal jouer, parce que bien jouer me rendait encore plus désireux de jouer et encore plus frustré», dit-il à propos du bâton à l’échauffement. «J’ai lu des gens qui me demandaient comment je frappais mais pas disponible, mais c’est le plongeon sur l’épaule. J’ai eu deux opérations dessus maintenant et je n’ai que 23 ans. La dernière chose dont j’ai besoin est une autre. Je n’ai pas encore la confiance sur le terrain, cela viendra au cours des deux prochaines semaines, j’en suis sûr.

«La chirurgie a réussi, l’os a fusionné et c’est une articulation stable, mais il s’agit de stabiliser ces muscles. Je pense que je suis sur la bonne voie [to face India]. Ce n’est en aucun cas garanti. Ce sont des conversations que j’ai à peu près tous les jours, avec le physio et le médecin.

«C’est assez difficile à dire, j’ai encore quelques cases à cocher. Je travaille dur dans le gymnase et je fais tout ce que je peux pour être en forme. Je suppose que c’est ainsi que l’épaule réagit après une grosse journée de terrain lorsque je l’intensifie cette semaine.

«Je ne veux pas me précipiter. Quand je joue à nouveau, je veux que ce soit ça et que toutes les blessures à l’épaule soient derrière moi. Je ne veux plus manquer de jeux. Si cela signifie que je veux une semaine supplémentaire, qu’il en soit ainsi. Je veux savoir que je coche toutes les cases que je peux pour m’assurer que cela n’affecte pas ma carrière. »

Pope a passé son temps à faire trois choses. Tout d’abord, la rééducation physique qui est obligatoire pour tout joueur se remettant d’une blessure. Deuxièmement, il s’est acheté un chien, un Labrador du nom de Jaxson, qui est avec ses parents et leurs deux chiens dans la campagne du Surrey pendant sa tournée.

Le pape a beaucoup appris de la masterclass du capitaine Joe Root contre le spin à Galle

«Il a été formidable pour le processus de réadaptation, d’un point de vue mental», a déclaré Pope. «Quand vous avez une matinée plate dans la salle de sport, que vous passez quatre heures à vous réadapter et à vivre seul, cela m’a donné un élément de motivation et m’a fait sortir de l’appartement, un grand changement d’humeur.

Et troisièmement, comme Root, il a profondément réfléchi à son bâton et à la façon dont il peut s’améliorer, «ajustant certaines choses», y compris son mouvement de déclenchement et son alignement, afin qu’il soit prêt à jouer dans le sous-continent, face au spin et au swing inversé. Il tenait également à choisir le cerveau de Root. Le test de Galle n’était que le dernier exemple de son nouveau passe-temps.

Si Pope est disponible en Inde, il devra se battre pour sa place. Un an après sa percée Test 100 à Port Elizabeth, Lawrence et Zak Crawley ont fait leur marque et Bairstow commence son retour. Tout ce que Pope semble déranger, c’est d’être ravi pour ses coéquipiers, cependant.

«Je n’y pense pas vraiment», dit-il. «C’est formidable d’avoir plus de jeunes gars autour. Vous l’avez vu avec l’Inde en Australie, combien de joueurs ils ont utilisés. Qu’il s’agisse de blessures ou de problèmes de bulles, différentes personnes devront intervenir à différents moments d’une année aussi importante.