Il parle avec tout le calme que vous souhaiteriez d’un homme dans sa position et, dans ce qui a été une année difficile pour le club au milieu de la pandémie de Covid-19, il semble avoir la disposition parfaite pour être à la tête de un club de football.

«Vous ne m’avez pas rencontré tout de suite après un match», dit-il avec un sourire. «L’exemple que j’utilise souvent est que c’est toujours difficile si nous jouons à l’extérieur à Watford – et nous n’avons pas un bon résultat.

«Je ne conduis pas toujours directement chez moi. Je prends toujours un peu plus de temps pour me calmer.

«Je suis un être humain comme tout le monde, donc vous entendrez des mots que je ne devrais pas dire dans la boîte des réalisateurs.

en relation

«Vous me verrez donner des coups de pied sur le siège devant moi et vous me verrez sauter de temps en temps, parce que je suis un être humain et j’aime le sport.

“Mais je pense qu’il est important d’être calme, car si vous faites des réactions émotionnelles basées sur ce que vous voyez, vous ne vous retrouvez généralement pas dans un bon endroit.”

Alors que Venkatesham respire la sérénité, il y a de la passion dans sa façon de parler. Surtout un jour comme celui d’aujourd’hui, qui est un événement marquant pour Arsenal.

Le club a toujours été fier de son travail dans la communauté locale d’Islington et lorsque la pandémie a frappé plus tôt cette année, leurs efforts, selon les mots de Venkatesham, ont été «turbocompressés».

Les résultats de cela ont pu être vus vendredi lorsque Arsenal a livré son 500 000e repas à la communauté locale grâce à un partenariat avec le conseil d’Islington et l’organisation caritative HIS Church.

C’est une réalisation incroyable et qui a impliqué des travailleurs dormant dans des entrepôts pour créer leur propre bulle sécurisée par Covid tout en créant des emballages alimentaires, comme Shkodran Mustafi ayant fait don de 16000 repas et l’Emirates Stadium devenant un centre de distribution alimentaire en juin et août.

«Ce qui se passe sur le terrain est la chose la plus critique, c’est ce qui donne aux gens le sentiment de fierté prédominant, mais tout ce qui se passe autour de lui est important», déclare Venkatesham.

«Lorsque nous parlons d’Arsenal, nous voulons clairement réussir sur le terrain, mais nous voulons aussi le faire d’une manière qui respecte notre histoire, nos traditions et nos valeurs. Lorsque vous pouvez faire ces deux choses ensemble, c’est vraiment très puissant.

En tant que directeur général, il est crucial pour Venkatesham que les valeurs d’Arsenal soient présentes dans tout le club – du terrain de football au secteur communautaire.

Ce sont ces valeurs qui façonnent sa vision du club et elles se trouvent au dos du laissez-passer de sécurité de chaque employé.

«Être ensemble, c’est faire partie de l’équipe, se soutenir, se défendre», dit Venkatesham, retournant le laissez-passer de l’attaché de presse à proximité et montrant le terrain de football à l’arrière avec ses trois slogans.

(Arsenal FC via .)

«Agir avec classe, c’est faire un excellent travail, faire ce qu’il faut quand personne ne regarde. Et toujours avancer, c’est être un pionnier, ne jamais avoir peur de prendre un risque, ne jamais avoir peur de faire les choses en premier.

«Si nous pouvons livrer à travers ces trois choses, nous disons que nous pouvons réaliser notre ambition principale, qui est de rendre nos fans du monde entier fiers de leur club de football. Être ensemble, c’est une base solide. Agir avec classe, c’est cette qualité et cette élégance dont vous avez besoin au milieu de terrain et toujours avancer dans la partie offensive du terrain.

«C’est quelque chose dont nous parlons dans tout le club. En fonction du département dans lequel vous vous trouvez ou du domaine dans lequel vous travaillez, il obtient une orientation et une personnalisation légèrement différentes, mais les valeurs fondamentales sont les mêmes. »

La pandémie de Covid-19 a naturellement testé ces valeurs car Arsenal, comme tous les clubs, a traversé une année sans précédent.

Des matchs n’ont été joués devant aucun fan, y compris la finale de la FA Cup qu’Arsenal a remportée à Wembley en août, alors que certaines sources de revenus se sont taries. Cela a été une période difficile, mais Venkatesham pense que c’est à ce moment-là que l’on voit à quel point ces valeurs sont fortes.

Le travail d’Arsenal dans la communauté est la preuve de la façon dont ils ont réagi, avec 219 tonnes de nourriture atteignant ceux qui en ont besoin à Islington, et c’est pourquoi Venkatesham estime que les valeurs du club restent fortes même dans les moments difficiles.

(Arsenal FC via .)

«Vous apprenez vraiment qui vous êtes et ce que vous représentez dans les moments difficiles», dit-il.

«Dans les moments faciles, c’est simple. C’est dans les moments difficiles où il faut être résilient, il faut réfléchir à ce que représente vraiment le club de football.

«C’est le test pour toute organisation lorsque vous êtes vraiment sous pression, quand c’est un moment difficile, que ce soit une pandémie Covid. . . c’est à ce moment-là que vous réalisez que nous défendons réellement ces choses ou est-ce que ce ne sont que des choses placées au dos d’un laissez-passer de sécurité dans les bons moments.

Pour Venkatesham, ces valeurs ne sont pas des mots bon marché utilisés pour décorer un laissez-passer de sécurité, il y croit vraiment et c’est pourquoi il reste calme.

Il l’a fait pendant la pandémie et il en va de même avec les résultats sur le terrain. Il ne laissera pas un mauvais match le déranger, même s’il est obligé de faire un détour dans la voiture pour rentrer chez lui, et il ne laissera pas une victoire lui permettre de se laisser emporter.

«Écoute, ça peut être dur [to stay calm], mais je pense que c’est une partie vraiment importante du travail parce que nous avons des centaines de personnes qui travaillent pour ce club de football qui recherchent mon leadership », dit Venkatesham.

«Et ce qu’ils ne veulent pas voir, c’est quelqu’un qui s’emballe si nous obtenons un bon ou un mauvais résultat. Ils veulent croire que l’organisation est dirigée par quelqu’un qui peut gérer les montagnes russes émotionnelles.

«Vous devez tirer des leçons des résultats à court terme, mais vous devez être honnête quant à l’endroit où vous vous trouvez vraiment.

«Si vous gagnez quelques matchs de football, obtenez d’excellents résultats, vous devez vous rappeler où nous en sommes dans votre voyage.

«Si vous obtenez quelques résultats difficiles, vous devez également vous rappeler où vous en êtes en voyage.

«C’est une partie importante de la gestion et de la gestion des tensions, de la pression créée par le fait d’être dans un club de football.»

Venkatesham a dû faire face à toute cette pression tout en gravissant rapidement les échelons à Arsenal. Son ascension depuis son arrivée au club il y a 10 ans a été rapide et on lui a fait confiance pour devenir PDG cette année pendant la pandémie.

«Quand j’ai accédé à mon dernier rôle, je n’avais pas vraiment l’impression d’ouvrir soudainement la porte et de regarder derrière elle et de voir si c’était des choses que j’aimais ou pas», dit Venkatesham. «Parce que j’ai été impliqué dans à peu près tout à travers le club depuis mon séjour ici. Cela m’a semblé assez naturel.

«Je pense que dans une période de tension à travers le monde et dans l’industrie, l’important pour moi est d’essayer de donner une certaine stabilité à l’organisation et cela a été un élément clé de ce que j’ai essayé de faire.

«Je fais partie de ce club de football depuis 10 ans, je sens que je le connais très bien. J’adore ce club de football et je sais ce qu’il représente.

(Arsenal FC)

Venkatesham estime également que son entourage partage les valeurs d’Arsenal et c’est pourquoi il pense que quelque chose de spécial peut arriver au club.

Les derniers mois n’ont pas été faciles et, comme Mikel Arteta, il explique à quel point le manque de fans a rendu les premières étapes de ce projet difficiles.

«Je pense que pour nous, pour Arsenal, Mikel en a beaucoup parlé et je suis d’accord avec lui, car nous sommes au début de ce nouveau voyage avec lui, sans fans pour ce voyage, où ce lien se crée entre les joueurs. , entraîneur et fans, c’est vraiment dommage », dit-il.

«Parce que nous avons commencé à le voir à la fin de la saison dernière, quand nous avions des fans, et je pense que c’est vraiment important.

«Je pense qu’avec Mikel, nous avons un certain nombre de choses. Je pense que vous avez un individu qui a une expérience extraordinaire en Premier League à travers son temps à Arsenal, Everton, Man City, puis de retour à Arsenal.

«Vous avez un gars qui aime ce club de football et qui comprend ce que signifie jouer pour ce club de football, et il était évidemment capitaine ici.

«Vous avez un gars qui, je pense, est un vrai joueur d’équipe. Donc, pour revenir ensemble, l’équipe qu’il a formée avec Edu, ainsi que son équipe technique, est vraiment, vraiment forte.

«Vous avez un gars qui est absolument déterminé à réussir et à réussir sur le terrain, mais qui le fait d’une manière qui respecte notre histoire et nos traditions. Je pense donc qu’avec lui, nous avons une personne vraiment très puissante.

(Arsenal FC via .)

Le désir de Venkatesham est que partout où vous regardez Arsenal, vous verrez les valeurs du club et cela, selon lui, est certainement le cas des jeunes du club.

Ceux de l’académie de Hale End ont été une étincelle brillante au cours des 18 derniers mois environ, avec Bukayo Saka qui a fait ses débuts en Angleterre.

Il n’est pas seul, avec Ainsley Maitland-Niles un autre qui a gravi les échelons pour jouer pour son pays.

Les voir briller sur la plus grande scène remplit Venkatesham de fierté et c’est en partie pourquoi il a de grands espoirs pour l’avenir d’Arsenal – à la fois sur et en dehors du terrain.

«Nous avons parlé des communautés d’Islington, de Camden et de Hackney aujourd’hui – et bon nombre de nos joueurs ont grandi dans ces régions», dit-il.

«Beaucoup de ces joueurs sont des potes âgés de cinq, six, sept, huit ans, donc ils savent ce que signifie représenter Arsenal.

«Certains de ces garçons jouent pour le club depuis 10 ou 15 ans, c’est juste qu’ils ont commencé à cinq ans. Ils savent ce qu’est ce club de football.