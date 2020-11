R

ewind exactement douze mois, jusqu’au dernier week-end de novembre dernier, et Aidan Coleman avait hâte de monter sur deux haies passionnantes.

Tous deux avaient participé au festival de Cheltenham de mars précédent en tant que favoris à prix réduit. L’un avait obligé dans un style raffiné, et en tant que tel était déjà une fantaisie avant-poste chaleureuse de répéter son succès l’année suivante, tandis que l’autre avait déçu et était en quelque sorte en mission de récupération. Cette fois, les chevaux sont les mêmes, seuls leurs rôles sont inversés, alors que Paisley Park et Epatante commencent leurs campagnes.

Paisley Park a propulsé la carrière de Coleman vers de nouveaux sommets au cours des deux dernières saisons. L’étoile stable d’Emma Lavelle semblait destinée à dominer la division des haies de trois milles pendant des années après avoir remis à Coleman sa première victoire au Festival Grade 1 dans le Stayers ‘Hurdle 2019, mais a traîné à la maison un septième décevant dans le renouvellement de cette année, trouvé par la suite pour avoir un irrégulier battement de cœur, alors que l’outsider 50/1 Lisnagar Oscar a triomphé.

Il n’a pas été revu depuis, en partie à cause de l’arrêt du coronavirus qui a écourté la fin de la saison dernière, mais Coleman ne s’est pas attardé sur la déception et son analyse de la course reste typiquement rationnelle.

«Écoutez, c’était le jour de Lisnagar Oscar», dit-il à Standard Sport. «Nous n’aimons pas trouver des excuses, ce qui s’est passé, s’est produit. C’est un fait à propos de son cœur et nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais il se débattait vraiment vraiment sur le terrain aussi. Il a tiré deux chaussures en chemin et ce n’était tout simplement pas son jour, ça n’a pas marché et c’est tout.

“C’est comme ça que ça se passe, c’est la course, vous prenez ces choses sur le menton, vous passez à autre chose et vous avez une autre chance la prochaine fois.”

(Lisnagar Oscar et Adam Wedge ont remporté la couronne Hurlde de Stayers ‘Hurlde de Coleman et Paisley Park en mars / .)

La route vers la rédemption commence à Newbury vendredi dans le Long Distance Hurdle, une course que Paisley Park a remportée avec un style passionnant contre le vétéran bien-aimé Thistlecrack l’année dernière, mais cette fois-ci, il fait face à ce qui semble un renouvellement plus profond, avec McFabulous de Paul Nicholls. et Thyme Hill de Phillip Hobbs qui devient une société ouverte.

«Ce qui nous semblait manquer l’année dernière, et pourquoi il était un favori à prix si court, c’était qu’il ne semblait pas y avoir beaucoup de nouveaux enfants dans le quartier», dit Coleman. «Cette année, c’est différent avec Thyme Hill et McFabulous, qui ont l’air passionnants.

«Ce sera intéressant de voir s’ils font un pas en avant et s’ils le font, alors Paisley doit aussi intensifier. C’est la nature de la course à ce niveau. »

Il n’est pas exagéré de suggérer que sans Paisley Park, et l’opportunité qu’il a donnée à Coleman de faire ses preuves à ce niveau, le trajet vacant sur le Champion Hurdler, Epatante, aurait peut-être trouvé son chemin ailleurs cet été.

Coleman a monté pour la dernière fois la jument star de Nicky Henderson dans le Gerry Feilden sur la même carte de Newbury il y a un an, lorsqu’elle a été abandonnée dans une société de handicap après avoir explosé dans le Mares ‘Novices’ Hurdle à Cheltenham, mais après la retraite du légendaire jockey Barry Geraghty, on lui a donné le feu vert pour reprendre le partenariat dans le Grade 1 Fighting Fifth à Newcastle samedi.

(

Geraghty après avoir remporté le Champion Hurdle sur Epatante lors de ce qui prouverait son dernier Cheltenham Festival

/ .)

«Ça va faire un an jour pour jour ou peu importe depuis que j’ai gagné contre elle dans le Gerry Feilden et ensuite elle est partie vers des choses plus grandes et meilleures, ce qui était génial à voir», dit-il.

«Nicky vient de me dire la semaine dernière, tu ferais mieux de venir t’asseoir avec elle et l’école. C’est une excellente position et je suis vraiment privilégié d’être invité.

«Je roule chez Nicky’s depuis quelques années maintenant, une fois par semaine, et j’ai eu beaucoup de succès, et évidemment eu beaucoup de succès pour [owner] JP [McManus] ainsi que. Je suis donc dans une position très privilégiée pour prendre le relais.

La fillette de six ans n’est pas la seule jument avec laquelle Coleman a des yeux rivés sur la gloire du Festival en mars, le gagnant d’Arkle de l’année dernière, Put The Kettle On, ayant quitté les rangs des novices pour décrocher le Shloer Chase à la réunion de novembre de Cheltenham. ses références de Champion Chase. (Le nouveau Mares ‘Chase est également une option pour le Festival, bien que les fans désespérés à cette idée puissent être encouragés par le fait que ce n’est pas un sujet auquel Coleman a beaucoup réfléchi: «Je ne sais même pas quel jour c’est!» Dit-il .)

(

Coleman célèbre le succès d’Arkle avec Put The Kettle On de Henry de Bromhead

/ .)

La régularité avec laquelle de telles randonnées de qualité se manifestent maintenant marque la réalisation du talent de Coleman et justifie des années de persévérance. Le mois dernier seulement, il faisait son retour d’une fracture complexe du bras, alors que cette semaine encore, il était en selle alors que le prometteur chasseur de novices Sangha River a subi une chute horrible et mettant fin à sa vie dans une course qui résumait les hauts et les bas du sport. , alors que le vainqueur suprême de la saison dernière, Shishkin, a éclairé Kempton sur ses débuts à la poursuite.

«Je suppose que je suis là depuis un peu plus longtemps maintenant, donc c’est formidable d’être récompensé», dit-il. «Si vous regardez les paris pour mars, en ce moment – et tout peut changer, on ne sait jamais dans ce jeu – il y a les quatre courses principales du championnat et je monte le favori ou quelque chose de haut sur le marché dans trois des leur.”

Alors, juste un cheval Gold Cup à emporter?

«C’est aussi simple que ça!», Dit-il en riant. «Non, c’est beaucoup de travail acharné, c’est un match extrêmement difficile, donc être sur l’un d’eux est génial. En ce moment, avoir potentiellement – et j’insiste, potentiellement – trois d’entre eux, c’est génial.

