La société intech Pensionbee a été surnommée le «Monzo des pensions».

De la même manière que les autres offres numériques de Nutmeg offrent aux épargnants un service d’investissement facile d’accès, Pensionbee permet aux clients de transférer et de gérer toutes leurs pensions précédentes en un seul endroit.

À la fin de l’année dernière, la société a révélé qu’elle se préparait à flotter dans les 12 à 18 prochains mois. Aujourd’hui, sa fondatrice et directrice générale, Romi Savova, a déclaré au Standard qu’elle espérait être en mesure de se structurer pour être cotée sur le segment à forte croissance de la Bourse de Londres dès que possible dans ce délai.

PensionBee gère aujourd’hui environ 1,4 milliard de livres sterling, avec plus de 120 000 clients actifs. Comme de nombreuses entreprises axées sur le numérique, elle fonctionne à perte, tout en enregistrant d’énormes niveaux de croissance. Ses pertes d’exploitation ont doublé en 2019 pour atteindre 6,86 millions de livres sterling. Savova a déclaré avoir “bénéficié du fait que les consommateurs accordent plus d’attention à leurs finances” pendant la pandémie.

L’entrepreneur pense que ce serait une «bonne chose pour le Royaume-Uni» si davantage d’entreprises à forte croissance et axées sur le numérique, telles que la sienne, envisagent de figurer sur la liste.

Savov, qui a lancé la société en 2015 après avoir travaillé dans la finance chez Goldman Sachs et Morgan Stanley, affirme que le segment à forte croissance – lancé en 2013 et le plus connu pour avoir vu la liste JustEat en 2014 – a été “très sous-utilisé”.

Le segment, qui permet aux entrants de faire flotter librement seulement 10% de leurs actions, n’est ouvert qu’aux entreprises dont la valeur de marché attendue est supérieure à 300 millions de livres sterling.

«La liste a toujours été sur les cartes pour nous», dit-elle. «Pour les entreprises qui se tournent vers les consommateurs, la position de propriété idéale est celle d’une société cotée, car elle vous permet d’atteindre ce niveau de transparence et cette reconnaissance de la gouvernance que les consommateurs recherchent vraiment lorsqu’ils choisissent une marque de services financiers.

«Notre croissance a été si forte, y compris pendant Covid, qu’elle a accéléré à certains égards le désir de se lancer en bourse – et les marchés sont très propices à l’émergence d’entreprises à forte croissance.

«Au Royaume-Uni en particulier, qui a pris du retard par rapport aux États-Unis en ce qui concerne la cotation des entreprises technologiques, il est absolument nécessaire d’encourager davantage d’entreprises à forte croissance à venir sur le marché, comme vous pouvez le voir à partir des différentes réformes proposées par la chancelière.

Elle a ajouté: “Ce que vous voyez depuis longtemps avec les entreprises à forte croissance, c’est la domination du marché des capitaux privés, ce qui, à certains égards, a rendu un mauvais service aux investisseurs du marché public.”

Savova, 35 ans, veut faire partie d’une nouvelle génération de femmes à la tête des sociétés cotées.

La directrice générale a déclaré qu’elle voyait un «mouvement émergent» de femmes en tant qu’investisseurs, qu’elle espère voir se développer.

La patronne de la start-up, qui détient toujours environ 60% de son entreprise avec ses collègues, a déclaré qu’elle utilisait ses propres réseaux pour aider à trouver des centaines d’investisseurs providentiels pour l’entreprise, qui dispose d’un conseil d’administration équilibré.

“Je pense que la situation [with the number of women CEOs], en particulier lorsque vous regardez les sociétés cotées, est assez terrible », a-t-elle déclaré.

C’est un problème vraiment complexe. Vous devez suivre les entreprises créées par des femmes à travers l’écosystème – si vous regardez les statistiques sur le nombre d’entreprises appartenant à des femmes qui attirent des capitaux au début, vous constaterez que la grande majorité du financement va des investisseurs masculins aux fondateurs masculins, de sorte que le cercle d’exclusion peut être assez systémique. “