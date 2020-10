Fearless: Lady Gaga partage une photo d’escalade sur son Instagram | INSTAGRAM

Si on sait parfaitement quelque chose sur Lady Gaga, c’est qu’elle est l’une des femmes les plus extrêmes, intrépides et courageuses du show business, comme elle a toujours montré son côté le plus féroce, avec les activités qu’elle aime faire.

De porter les tenues les plus originales, des talons avec des méga plateformes, du maquillage et des coiffures extravagantes et maintenant, sports extrêmes, Lady Gaga nous montre que le célèbre auteur-compositeur n’a peur de rien.

A cette occasion, la chanteuse à succès a partagé son profil officiel sur Instagram, une photographie prise depuis les hauteurs d’une montagne rocheuse, alors qu’elle l’escalade volontiers, arborant clairement tous les équipements de sécurité nécessaires, nous laisse voir une fois de plus que ses choses préférées dans la vie sont celles qui portent beaucoup d’adrénaline et d’émotions fortes.

Eh bien, nous savons que “l’escalade” est une pratique sportive qui, dans sa modalité classique, consiste à escalader ou traverser des parois rocheuses, des pentes abruptes ou d’autres reliefs naturels caractérisés par leur verticalité, employant presque tous les moyens d’assurance récupérables et le possibilité dans sa progression d’utiliser des moyens artificiels.

Il consiste également en une modalité sportive qui consiste à grimper ou à traverser des murs équipés de voies équipées d’assurances fixées au mur pour garantir la sécurité du grimpeur, comme celles que l’on peut voir sur la photo de Gaga, sa principale particularité est que l’escalade il se fait uniquement en utilisant le relief naturel du rocher pour progresser, sans que l’athlète s’arrête ou ne tombe.

L’escalade sportive recherche la difficulté maximale des mouvements donc elle nécessite, de la part du grimpeur, une préparation préalable intense, donc avec certitude on peut supposer que la célèbre l’avait déjà fait avant et connaît parfaitement le terrain et ce qu’elle doit faire pour sauvegarder son intégrité.

Puisque, sur le terrain naturel, certains itinéraires sont ouverts qui marquent le chemin de l’ascension, pour ouvrir un chemin, l’ouvreur parcourt le chemin pour la première fois, le prépare avec des produits spéciaux et le sécurise, et, une fois ce travail terminé, le grimpeur doit le surmonter dans Rot Punkt, puis la route est “enchaînée” et l’athlète attribue un niveau de difficulté.

En escalade, la difficulté d’un parcours est marquée par la combinaison de plusieurs facteurs: l’inclinaison du mur, la taille et la forme des poignées, la distance entre elles, les points de repos et le nombre total de mouvements.

En utilisant une description de seulement deux emojis, Gaga a démontré son amour pour l’alpinisme en plaçant l’emoji du bras musclé en compagnie d’un grand cœur rouge, ce qui a choqué les fans de l’actrice, mais aussi inquiéter.

Bien que la publication compte déjà près de deux millions de likes, et un grand nombre de commentaires flattant la célèbre et soulignant à quel point ses fans sont excités, voyant qu’elle est heureuse, les commentaires des inquiétudes de la part de la se.

Et il faut se rappeler qu’il y a quelques années, vers 2013, notre bien-aimée Lady Gaga a subi un accident qui lui a causé une grave blessure à la hanche, en particulier: une déchirure, une pathologie courante pour ceux qui pratiquent beaucoup d’activité physique.

Cet incident a obligé la chanteuse à annuler la tournée mondiale de sa tournée “Born This Way Ball”, qu’elle faisait, car elle avait besoin de près d’un an de repos total pour réparer les dommages causés par sa blessure.

“Ma blessure était en fait bien pire qu’une déchirure. Je m’étais cassé la hanche, j’avais un trou dans la hanche de la taille d’une pièce de monnaie et le cartilage pendait de l’autre côté. J’avais une grosse déchirure”, a commenté la femme à l’époque. talentueuse.

Cependant, tout s’est amélioré pour Lady Gaga car, à l’heure actuelle, elle est complètement rétablie, car elle a été obligée de s’adresser aux meilleurs spécialistes et thérapeutes pour l’aider à se rétablir et à poursuivre sa carrière musicale réussie.