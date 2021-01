Les signes d’une scission explosive entre les acteurs Ioan Gruffudd et Alice Evans ont commencé à se faire jour lundi. Tout d’abord, une série de tweets désormais supprimés d’Evans annonçant une «triste nouvelle» et indiquant qu’elle était «torturée mentalement». Puis une réponse à une adepte admettant qu’elle avait «perdu [her] esprit”.

Les tweets à la bombe ont depuis été supprimés du compte d’Evans – elle a par la suite allégué que c’était son mari qui les avait supprimés – mais aujourd’hui, la séparation a été officiellement confirmée via une déclaration conjointe: «Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants », a déclaré le couple à MailOnline. «Merci de respecter notre vie privée.»

La nouvelle sera un choc pour les fans du couple hollywoodien, mariés depuis 13 ans et ensemble depuis deux décennies. Mais certains disent qu’il y a des indices depuis un certain temps maintenant: Gruffudd a fait des allusions à des problèmes de mariage lors d’une interview l’année dernière et son père a depuis déclaré aux journalistes qu’il y avait des problèmes entre les deux depuis un certain temps.

(.)

De la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois à l’effondrement de Twitter de lundi, c’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Comment se sont-ils rencontrés?

Evans et Gruffudd se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de 102 Dalmatians en 2000, lorsque la mannequin devenue actrice de Vampire Diaries était en couple avec le petit-fils de Pablo Picasso, Olivier.

Elle aurait licencié l’acteur gallois dans un premier temps – il a deux ans son cadet – mais a par la suite rompu ses fiançailles avec Picasso et emménagé dans un appartement à Kilburn, au nord-ouest de Londres avec Gruffudd et son meilleur ami, l’acteur Matthew Rhys.

Ioan Gruffudd et Alice Evans

Gruffudd a déclaré: «Ce n’était pas le coup de foudre, mais il a grandi en travaillant ensemble et en étant ensemble. La veille de notre rencontre, la mère d’Alice est décédée et sa vie a été bouleversée.

L’acteur gallois, mieux connu pour ses rôles dans Fantastic 4 et Horrible Bosses, a offert la stabilité à Evans après la mort de sa mère et il a depuis jailli de leur «relation fantastique».

«Quand nous nous sommes fiancés pour la première fois, il y avait beaucoup de gens qui disaient: ” Oh, les acteurs mariés peuvent être assez difficiles parce qu’il y a trop d’ego impliqués. ” Mais nous venons d’avoir une relation fantastique,» a-t-il dit une entrevue avec Who.

Depuis combien de temps sont-ils ensemble?

Le couple est ensemble depuis deux décennies et marié depuis 13. Ils se sont mariés lors d’une petite cérémonie au Mexique en 2007 et Gruffudd a déclaré depuis que le mariage avait rendu leur lien encore plus fort.

«Jusqu’à ce que je me marie, je ne pensais pas qu’il était possible d’élever notre relation plus haut, je pensais que c’était déjà parfait», a-t-il déclaré plus tard dans une interview. «Mais le mariage l’a élevé.

Le couple a ensuite eu deux filles, Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans, toutes deux conçues par FIV après qu’Evans a découvert qu’elle avait un faible nombre de follicules antraux à l’âge de 38 ans.

“Elle a les grands yeux bruns de son père mais pas sa langue incroyablement longue, Dieu merci. Je sais à quel point j’ai de la chance. J’ai gagné à la loterie”, écrivait Evans dans le Daily Mail à l’époque.

«Je peux souhaiter une bonne nuit aux deux êtres humains les plus précieux que j’aie jamais rencontrés. Mon objectif est maintenant de faire passer le mot. N’attendez pas qu’il soit trop tard.

En 2018, Gruffudd a soutenu sa femme après avoir parlé d’une rencontre “ sinistre ” qu’elle a vécue avec le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein, dans laquelle elle allègue qu’il lui a proposé et l’a invitée à le rejoindre dans une salle de bain d’hôtel.

«Je voulais juste lui tenir la main et la guider à travers elle», a déclaré Gruffudd à The Sunday post, alors qu’il aurait déjà conseillé à Evans de ne pas rendre public Weinstein. «C’est une femme extraordinaire, extrêmement forte et brillante et l’une des personnes les plus courageuses que je connaisse.

Il a ensuite déclaré au Guardian l’année dernière: «J’étais très fier d’Alice. Parce que les femmes n’étaient pas crues. Elle voulait dire: «Non, c’est définitivement son modus operandi. Voilà comment il se comporte. J’en ai été témoin. Elle voulait donc présenter le cas, aider à renforcer le cas.

Y avait-il des signes que la relation était en difficulté?

Les discussions sur les problèmes du mariage ont commencé l’année dernière lorsque Gruffudd a déclaré au Guardian que sa femme et lui avaient «lutté» pour trouver du temps l’un pour l’autre en raison de leurs engagements professionnels.

Il a déclaré dans une interview: «Je pense que nous avons lutté ces quatre dernières années, nous donnant du temps l’un pour l’autre parce que physiquement nous sommes séparés.

Récemment, l’acteur a passé de longs séjours loin de sa famille à filmer le drame télévisé Harrow.

Evans a posté une photo de leurs filles accueillant son mari à la maison en mars et quand il est revenu du tournage de la troisième série de drames télévisés Harrow en Australie l’été dernier, elle a posté une photo d’eux en train de se câliner à la maison, sous-titrée: «Il est de retour et il est plus grincheux que jamais (chut!).

Qu’a publié Evans sur Twitter?

Les grondements de problèmes entre le couple ont commencé tard lundi soir, lorsque Evans s’est rendu sur Twitter pour publier une série de déclarations extraordinaires.

«Triste nouvelle», elle a commencé le premier tweet à 22h25. «Mon mari / âme soeur bien-aimé depuis 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il quitterait sa famille à partir de la semaine prochaine.

«Moi et nos jeunes filles, nous sommes très confus et tristes. On ne nous a pas donné de raison, sauf qu’il «ne m’aime plus». Je suis vraiment désolé.”

La déclaration originale a ensuite été supprimée, Evans alléguant que c’était son ex-mari qui avait accédé à son compte pour supprimer le tweet.

Plus tard dans la nuit, une deuxième déclaration sur Twitter est arrivée: “Bonjour. Je n’ai pas supprimé le tweet d’il y a quelques heures à propos de son départ. Il l’a fait. De mon compte …

“Et bon sang oui quand je serai étouffé et torturé mentalement alors bon sang oui je laverai mon linge en public”.

Ce tweet a également été supprimé, mais Evans a ensuite répondu directement à un abonné qui lui a dit que c’était une chose «bizarre» de publier sur Twitter. “Pourquoi? J’ai perdu la tête », écrit-elle.

Un deuxième adepte a répondu que «le déclarer publiquement» était une forme d’acceptation, à laquelle Evans a répondu: «C’est exactement pourquoi. Et que toi. Six mois de harcèlement: oui / non / peut-être. Je ne peux plus vivre comme ça ‘. “

La réaction

On ne sait pas si le couple aurait rendu public leur séparation sans la fusion de Twitter de lundi, mais aujourd’hui, ils ont été contraints de publier une déclaration.

«Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période extrêmement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants», ont-ils déclaré à MailOnline. «Merci de respecter notre vie privée.»

Un ami d’Evans a depuis déclaré aux journalistes: “De toute évidence, il y a beaucoup de problèmes là-dedans et évidemment il garde un couvercle. Elle est probablement très contrariée d’aller aussi loin publiquement avec cela.

(.)

«Il y a un sentiment qu’il y a probablement une autre personne impliquée.

«Alice est un cookie assez intelligent, donc sa publication en public pourrait être sa façon d’essayer de fumer quelqu’un, si vous comprenez ma dérive, et de créer un peu de scandale pour dénoncer toute infidélité.

Une deuxième amie d’Evans a déclaré à MailOnline qu’elle n’était «pas du tout surprise» d’apprendre que le mariage avait implosé si extraordinairement compte tenu de la réputation séduisante de Gruffudd et de la misère évidente d’Evans.

Pendant ce temps, le père de Gruffudd a pesé dans la réaction autour de la scission, affirmant que leur relation était sur les rochers depuis un certain temps.

(.)

Depuis son domicile près de Cardiff, dans le sud du Pays de Galles, le directeur à la retraite Peter Griffiths, 72 ans, a déclaré à MailOnline: «En tant que famille, vous êtes au courant de ces choses.

«J’ai parlé à Ioan et nous sommes bien sûr incroyablement tristes mais je ne veux pas entrer trop dans les détails.

«Nous sommes très tristes, en particulier pour nos deux petites-filles. C’est juste très triste, mais ces choses arrivent et les mariages se terminent.