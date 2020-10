Les derniers iPhones d’Apple – les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max – ont été annoncés plus tôt cette semaine et ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des fans d’iPhone. En fait, avec autant de modèles d’iPhone, il peut être un peu difficile de décider quel modèle d’iPhone 12 vous convient le mieux. (Pour faciliter les choses, mon collègue Chaim Gartenberg a écrit un article détaillé détaillant les principales différences entre chaque modèle de la gamme iPhone 12.)

Les précommandes pour les iPhone 12 et 12 Pro commencent aujourd’hui et les deux téléphones sortiront le vendredi 23 octobre. Ci-dessous, nous vous indiquons où vous pouvez les précommander et quelles offres vous pouvez obtenir de chaque fournisseur.

Et si c’est l’iPhone 12 mini ou le 12 Pro Max que vous recherchez, les précommandes pour les deux téléphones commencent le vendredi 6 novembre avec des expéditions prévues pour le vendredi 13 novembre. Nous aurons des liens de précommande et des détails sur les prix pour chaque opérateur à mesure que nous approcherons de la date de sortie.

L’iPhone 12 d’Apple en bleu Image: Apple

Où précommander l’iPhone 12

Vous pouvez précommander l’iPhone 12 directement sur le site Web d’Apple à partir de 799 $. Si vous possédez un iPhone 11 Pro Max, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ de crédit pour votre achat grâce au programme d’échange d’Apple. Verizon offre une réduction de 30 $ si vous achetez un iPhone 12, abaissant le prix de départ à 799 $ ou 33,33 $ par mois pendant 24 mois. Il offre jusqu’à 550 $ de crédit d’échange pour d’autres téléphones sélectionnés, y compris l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Comme Verizon, AT&T propose l’iPhone 12 à partir de 799 $ ou 26,67 $ par mois pendant 30 mois. AT&T propose une promotion qui permettra aux clients d’obtenir le téléphone pour 0 $ avec un échange sur un appareil éligible. T-Mobile propose l’iPhone 12 avec un prix de départ de 829 $. Si vous êtes un nouveau client ou si vous ajoutez une ligne à votre compte, T-Mobile vous donnera jusqu’à 850 $ en crédits de facture sur votre iPhone 12. Pour les clients existants, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ de réduction lors de la négociation d’un appareil éligible . Si vous utilisez T-Mobile ou Sprint (avant la fusion) depuis plus de cinq ans, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 200 $ sur votre précommande iPhone 12. Best Buy propose l’iPhone 12 pour 799 $ avec Verizon ou AT&T, ou 729,99 $ avec Sprint si vous ajoutez une ligne ou créez un nouveau compte. Si vous avez un téléphone à échanger, Best Buy offre l’iPhone 12 gratuitement avec les échanges éligibles. Vous pouvez acheter l’iPhone 12 chez Target, mais le seul opérateur qu’il propose actuellement est AT&T.

iPhone 12 Pro en or Image: Apple

Où précommander l’iPhone 12 Pro

Vous pouvez précommander l’iPhone 12 Pro directement via la page de magasin d’Apple à partir de 999 $. Si vous échangez un iPhone plus ancien, vous pouvez recevoir jusqu’à 500 $ de crédit pour votre achat grâce au programme d’échange d’Apple. Verizon propose l’iPhone 12 Pro à 999 $ ou 41,66 $ par mois. Il offre jusqu’à 550 $ de crédit d’échange pour d’autres téléphones sélectionnés, y compris l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. AT&T propose l’iPhone 12 Pro à partir de 999 $ ou 33,34 $ par mois. Si vous échangez un téléphone plus ancien, vous pouvez obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur l’achat, selon le téléphone que vous échangez. T-Mobile propose l’iPhone 12 Pro avec un prix de départ de 999 $. Si vous êtes un nouveau client ou si vous ajoutez une ligne à votre compte, T-Mobile vous donnera jusqu’à 850 $ en crédits de factures. Pour les clients existants, vous pouvez obtenir la moitié de votre iPhone 12 Pro en crédits de facture lors de la mise à niveau vers ce modèle. Si vous utilisez T-Mobile ou Sprint (avant la fusion) depuis plus de cinq ans, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 200 $ sur votre iPhone 12 Pro. Best Buy propose l’iPhone 12 Pro à 999 $ avec Verizon ou AT&T, ou 899 $ avec Sprint si vous ajoutez une nouvelle ligne au compte ou ajoutez une ligne à un compte existant. Le détaillant propose une promotion pour obtenir l’iPhone 12 Pro pour aussi peu que 6,67 $ par mois avec un échange admissible. Target a l’iPhone 12 Pro en précommande, mais le seul opérateur actuellement disponible est AT&T.