La saison 2020 de la Premier League indienne atteint son apogée mardi alors que les Indiens de Mumbai affrontent les capitales de Delhi à Dubaï.

Les deux meilleures équipes de la phase de poule du tournoi se sont déjà rencontrées une fois en séries éliminatoires, Mumbai remportant le premier qualificatif par 57 points.

Cela a forcé les Capitals à se qualifier pour une deuxième qualification, contre les Sunrisers Hyderabad, qu’ils ont réussi avec une victoire de 17 points à Abu Dhabi dimanche.

Mumbai a été l’équipe remarquable du tournoi, avec Quinton de Kock et Ishan Kishan parmi les cinq meilleurs buteurs de course, tandis que Jasprit Bumrah et Trent Boult ont tous deux été en forme magnifique avec le ballon.

Delhi se tournera vers le principal preneur de guichet de la compétition Kagiso Rabada et l’ouvreur Shikhar Dhawan, qui a marqué des siècles consécutivement pendant la phase de groupes.

La finale IPL est prévue pour le mardi 10 novembre avec le premier ballon joué à 14 heures GMT.

Le match se tiendra au stade international de Dubaï, l’ensemble du tournoi se déroulant à huis clos aux Émirats arabes unis en raison de la pandémie de coronavirus.

