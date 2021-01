Irina Baeva va enquêter de manière approfondie sur Gabriel Soto après la vidéo | Instagram

Ils affirment qu’Irina Baeva est furieuse contre Gabriel Soto, parce que sa vidéo intime a été enregistrée il y a à peine quelques mois.

Gabriel Soto continue de faire face aux conséquences de la fuite de son vidéo intime, et malgré le fait que sa petite amie Irina Baeva ait été montrée devant les caméras soutenant l’acteur, il est maintenant apparu que l’artiste russe, Irina Baeva, est très contrarié par la situation.

Selon une publication à circulation nationale, une amie du couple a déclaré que l’actrice n’était pas du tout contente car “les comptes ne sortent pas” avec les dates auxquelles Gabriel Soto a enregistré la vidéo et maintenant elle ne s’arrêtera pas tant qu’elle ne saura pas avec qui il l’a trompée. .

«Il a juré que la vidéo était très ancienne, qu’il ne se souvenait même pas à qui il l’avait envoyée, qu’il était ivre et seul. Tant qu’elle le croyait, il osait lui dire que c’était quand il ne la connaissait toujours pas, pendant le temps qu’il était avec Géraldine, que ça avait été l’un des nombreux combats qu’il avait eu avec elle, qu’il avait quitté la maison et que il s’est excité avec un petit ami, mais il ne se souvient pas qui il était », a déclaré la source à propos de l’explication que Gabriel a donnée à Irina en premier lieu.

Et bien qu’apparemment Baeva l’ait cru au début, au fil des jours, les choses ont changé.

«Il a commencé à regarder les réseaux sociaux et les programmes de divertissement et ils lui ont réchauffé la tête… les gens ont commencé à analyser la vidéo, plan par plan, pour prouver qu’il n’était pas vieux, car Gabriel apporte le même regard et aussi ses tatouages; aussi, Irina a été influencée par les gens qui travaillent avec elle, qui lui ont dit de ne pas être stupide, qu’il était évident que cette vidéo de sexe était d’actualité, qu’elle allait être la risée », a déclaré l’amie du couple.

En ce qui concerne la réclamation de l’artiste, la source a rapporté:

“Elle lui a dit de ne pas vouloir voir son visage parce qu’elle savait à qui elle avait envoyé cette vidéo. Elle a plusieurs candidats dans sa tête, mais elle lui a dit que parce qu’elle était très bouleversée, elle avait l’impression de voir son visage. Qu’elle savait exactement quand C’était cette vidéo et à qui il l’avait envoyée, mais je voulais qu’il ait au moins le courage de l’avouer, car il avait ca $% & #; je voulais le faire pression pour qu’il parle, car comme je vous l’ai dit, il ne sait pas vraiment à qui c’était cette vidéo “.

De plus, la personne a révélé que la vidéo intime n’avait pas été enregistrée il y a plusieurs années, mais seulement il y a quelques mois.

Il lui a dit de ne pas lui mentir, qu’il savait que cette vidéo avait été enregistrée en septembre dernier alors qu’elle était à New York pour perfectionner son anglais, et qu’il ne pouvait pas l’accompagner dans ce voyage car il était sur le point de commencer l’enregistrement du feuilleton dans lequel il joue. “

Enfin, l’ami du couple considère que ce ne sera pas un motif de séparation entre eux, comme précédemment révélé à Agencia México.

La connaissant, non; elle va faire l’impossible pour trouver la vérité. Elle leur fera croire publiquement que tout va bien entre eux, mais elle ne se reposera pas tant qu’elle ne découvrira pas avec qui Gabriel l’a trompée ».

Il faut se rappeler qu’en 2020, l’histrionique a fait un déplacement à New York afin d’obtenir une plus grande préparation, ont souligné Gabriel et Irina. L’actrice russe n’a passé qu’un court séjour dans la “Big Apple” afin d’élargir ses horizons sur le plan professionnel.

À son retour au Mexique, la controverse l’a de nouveau enveloppée après avoir été surprise en train d’arriver seule à l’aéroport de la ville, plus tard, on a appris que son copain, l’acteur Gabriel Soto, n’aurait pas pu l’accompagner car il était dans les enregistrements de son dernier projet. .

En revanche, Gabriel Soto a réagi après la diffusion de la vidéo int! Mo sur Internet montrant sa partie la plus intime, ce qui a fait grand bruit et plusieurs commentaires dans lesquels ils ont même fait remarquer, l’ex de l’animatrice Paola Rojas, la commentatrice ” Zague “quiconque a été exposé pour la même raison, a été oublié.

Les tests que les internautes prendront comme preuve qu’il s’agissait de l’acteur étaient les tatouages ​​qu’il a gravés dans certaines zones de son corps, que beaucoup de ses fans ont très bien identifiés à partir d’autres images qu’il a lui-même montrées à diverses occasions. .

La vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment le célèbre se concentre sur son torse et son abdomen bien défini montre beaucoup plus loin et a fait de Gabriel Soto une tendance sur les réseaux sociaux aux petites heures du matin quelques jours après Noël le 20 décembre.