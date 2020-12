Après la fuite de la vidéo de sexe de Gabriel Soto, l’actrice russe Irina Baeva n’avait pas fait de déclaration, jusqu’à présent.

Lors de son passage à l’aéroport de Miami, Baeva a été arrêtée par la presse pour parler de la violation de la vie privée de son partenaire actuel.

«Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’était pas mon année. Ce n’est pas à moi d’en parler », a déclaré l’actrice aux médias Suelta la soupe, à qui elle a demandé de poser des questions à Soto et a insisté sur le fait que c’était du matériel d’il y a de nombreuses années.

En plus de marquer sa distance sur le sujet, Baeva a demandé la même chose que Gabriel Soto: le respect.

«C’est une question très sensible, d’autant plus qu’il y a deux filles impliquées», a déclaré Baeva, en plus d’exprimer son soutien: «Gabriel comme l’homme qu’il est, mon partenaire et l’homme que j’aime a tout mon respect, tout mon confiance, toute mon affection et tout mon amour ».

Enfin, concernant la question de la vidéo sexuelle, l’actrice a reconnu que la perte de la vie privée faisait partie du show business.

Baeva a également parlé de ses projets pour les vacances. Elle a regretté de ne pas pouvoir se rendre en Russie en raison de la pandémie, mais a assuré que ces dates qui lui sont très familières, elle les partagera avec sa famille mexicaine, ils cuisineront des plats traditionnels et le Nouvel An elle se rendra à la maison Acapulco de Gabriel Soto.