Irina Baeva va brûler, Geraldine Bazán veut un bébé, de Gabriel Soto? | Instagram

Irina Baeva n’aime pas ça! La belle Géraldine Bazán a surpris en avouant qu’elle veut un autre bébé, ceci après avoir rencontré le fils de son amie Sherlyn, voudra-t-elle Gabriel Soto?

La belle actrice a assuré qu’elle avait envie d’un bébé, ceci après avoir pris le petit de Sherlyn dans ses bras.De plus, Géraldine a partagé des photos de ce moment spécial.

Souviens-toi que Gabriel Soto et Irina Baeva sont actuellement séparées par une distance énorme, puisque la rivale amoureuse de Geraldine Bazán a de bonnes opportunités d’emploi à New York, sera-ce une opportunité pour Geraldine et Gabriel?

Cela peut vous intéresser: toute mouillée, Géraldine Bazan pose en maillot de bain noir

L’éventualité actuelle et la quarantaine due au covid-19 avaient empêché Bazán et Sherlyn de se revoir et maintenant, enfin, Geraldine a rencontré le bébé de quatre mois de son comadre.

Le petit André semble avoir non seulement captivé le cœur de Géraldine BazánSa fille Miranda et Elissa étaient également fascinées par le bébé et n’ont pas manqué l’occasion de prendre quelques photos avec lui.

L’émotion d’avoir à nouveau un bébé dans ses bras était si grande que l’ex de Gabriel Soto a avoué qu’elle “en avait envie”.

J’en voulais déjà un autre … hahaha, n’y crois pas, a partagé la belle actrice.

Il y avait deux photos que Géraldine Bazán a partagées sur Instagram où elle peut être vue avec le petit André dans ses bras et dans lesquelles elle a placé cette phrase … se pourrait-il qu’entre blague et blague, la vérité apparaisse?

J’ai finalement rencontré mon neveu. Je l’aime. Je ne peux pas croire à quel point ce gamin est séduisant, a partagé Bazan à propos du fils de Sherlyn.

Sherlyn, pour sa part, n’a pas pu contenir l’émotion que son comadre a finalement rencontré son fils et a également partagé la rencontre sur les réseaux sociaux, où elle s’est dit heureuse qu’André ait rencontré sa «tante» et ses «cousins».

Geraldine Bazán s’est vanté de sa rencontre avec André. Photo: Instagram

Dans les bras de sa tante. Je t’aime manger, quelle beauté, elle était heureuse dans les bras de sa tante.

Geraldine Bazán et Gabriel Soto ont eu deux petites filles au cours de leur relation de 10 ans, où ils étaient l’un des couples les plus aimés et les plus solides au milieu de la série. Actuellement, Alexa Miranda a 6 ans et Elisa Marie, 11 ans.

C’est en 2017 que l’agitation a atteint la belle famille, lorsque finalement Géraldine et Gabriel ont officialisé leur séparation.

Le couple a commencé à tourner après des rumeurs selon lesquelles Matías, le fils de Marjorie de Sousa, était originaire de Gabriel Soto. À cette époque, ils étaient à la fois collègues et partenaires sur scène; Cependant, tout a été éclairci par un test de paternité qui a confirmé Julián Gil comme le père du garçon.

Mais le couple a de nouveau trébuché lorsque les rumeurs sont revenues, mais maintenant avec Irina Baeva, sa collègue à l’époque.

Géraldine Bazán a partagé qu’elle avait tout compris après avoir assisté à une fête de travail avec son partenaire, où bien sûr, Baeva était présente.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Selon Bazán, le comportement de Irina Baeva Il a rendu plus qu’évident qu’il était en couple avec son partenaire et voulait qu’elle le sache. Après cela, il a affronté Gabriel Soto.

En 2017, le couple a annoncé publiquement sa séparation, mais c’est jusqu’en 2018 que le divorce a pris fin. Certains accords de celui-ci ont été divulgués, dans lesquels on peut voir que le bel acteur n’a pas du tout laissé ses filles impuissantes et même, les vacances avec leur mère sont assurées.

La nouvelle n’a pas arrêté de parler de l’infidélité de Soto avec Irina Baeva, qu’ils ont placée comme méchante dans l’histoire et, d’autre part, Geraldine Bazán a essayé de reconstruire sa vie; Cependant, elle a mis fin à leur relation pour se consacrer entièrement à ses petits.