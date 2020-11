Le mannequin russe ressemble à quelque chose du célèbre film Wachowski Brothers tout en cherchant sa fille à l’école de New York.

On sait qu’Irina est une amoureuse de la mode et qu’elle est également très polyvalente lorsqu’il s’agit de choisir ses différents looks, mais cela a laissé tout le monde la bouche ouverte.

L’ex-petite amie de Bradley Cooper, avec qui il partage Lea De Seine, 3 ans, est allée chercher sa petite fille de l’école portant une tenue particulière similaire à celle que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss portaient dans l’inoubliable film de 1999, Matrix.

Se pourrait-il qu’Irina soit fan de la trilogie et quand elle a découvert qu’ils tournaient déjà le quatrième film à Berlin, a-t-elle été inspirée pour créer ce look?

Irina a combiné le jean Chrome Hearts Cross avec un corset noir en micro tulle de Are you am I qui vaut 295 dollars, des bottes à lacets, des bottes à hauteur du genou et l’inévitable longue couverture en éco-cuir noir de Moda Operandi qui vaut plus de 800 dollars Dollars.

Elle complète son look avec des lunettes noires très Neo de Poppy Lissiman et un petit sac noir et blanc à imprimé animalier.

Votre petite fille a également volé plusieurs regards alors qu’elle se promenait confortablement et les jambes croisées à bord de sa poussette Yoyo. Impossible de ne pas évoquer le détail de ses cheveux bien attachés en queue de cheval haute, ses souliers dorés et le sac à chaton.