Le mannequin de 34 ans choisit un look totalement gris de Skims lors de ses courses à New York.

L’ex-petite amie de Cristiano Ronaldo et Bradley Cooper a opté pour un look confortable et décontracté auquel elle a ajouté quelques détails glamour tout en essayant de passer inaperçue dans les rues de New York.

Ici, nous vous disons à quel créateur il appartient et combien vaut chaque vêtement qu’Irina porte lors de sa promenade dans la Big Apple.

L’ensemble en peluche composé de trois pièces, un haut sans manches, un sweat à capuche et un pantalon de jogging sont de la société Skims, qui appartient à Kim Kardashian. À notre grande surprise, l’ensemble est assez abordable et ne dépasse pas 202 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter un pour vous-même sur Skims.com.

Irina a ajouté un peu de glamour à sa tenue en combinant le masque à imprimé animal hopmaskc.com à 18 $ avec son sac de 425 $ byfar.com.

Le modèle de 1,78 mètre de haut a ajouté quelques centimètres à ses longues jambes, portant des bottes hautes en cuir gris. Tout comme le sac, les bottes appartiennent à la firme byfar.com et valent 705 $. La mère de Lea De Seine, 3 ans, a complété sa tenue avec une paire de lunettes de soleil East Houston qui coûtait 240 $.

Décontractée, discrète mais pas bon marché, le coût total de son look est de plus de 1500 $ et nous n’incluons pas le bracelet Cartier et les deux chaînes en argent.