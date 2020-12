Ne manquez pas le look noir et blanc qu’Irina Shayk portait lors d’une promenade à Soho.

La célèbre mannequin russe mise sur le confort en se promenant seule dans les rues de New York dans un ensemble noir et blanc aux détails glamour.

En période de Covid et avec l’arrivée du froid, être à l’aise et au chaud est la clé pour se sentir bien quand on est à la maison ou que l’on sort pour faire des courses. Mais confortable n’est pas synonyme de non-glamour et c’est quelque chose sur lequel Irina est très claire.

N’arrêtez pas de lire: Gwen Stefani montre son esprit de Noël

La star de 34 ans a misé sur un ensemble de leggings noirs qu’elle a associé à un col roulé rayé noir et blanc de l’une de ses marques préférées, Burberry.

Amatrice fidèle et fidèle des bottes de combat, qui sont à la mode, Irina a choisi les CGDS «Gilda High Commando Boots» en blanc avec des lacets noirs et une plateforme noire. Oui, comme Irina, vous êtes fan de ces bottes, vous pouvez commander la vôtre ici.

Pour rester bien protégée du froid, l’ex-femme de Bradley Cooper a opté pour le classique manteau en duvet d’oie, également de chez Burberry. Le beau manteau long au-dessous du genou, qui s’adapte à la taille et possède une large capuche, vaut plus de 1500 $.

Backgrid USA / Le Groupe Grosby

Irina portait ses affaires dans un petit sac noir signé Rylan. Le portefeuille poitrine en cuir a une petite anse rigide, des coutures blanches et une boucle dorée. Sa valeur dépasse 800 dollars et vous pouvez obtenir le vôtre sur Rylan.studio.com

Découvrez ici tous les looks de la semaine.