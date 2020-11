B

illy Burns a connu des débuts internationaux complets, mais a été contraint de se blesser alors que l’Irlande obtenait la deuxième place du groupe A de la Coupe des nations d’automne avec une victoire laborieuse 23-10 contre la Géorgie.

Le demi-mouche Burns a revendiqué sa candidature comme doublure de premier choix au skipper mis à l’écart Johnny Sexton en contribuant 15 points pour aider les Irlandais à revenir sur la voie de la victoire après la défaite décevante du week-end dernier contre l’Angleterre.

Cependant, un après-midi prometteur pour l’Ulster, né en Angleterre, s’est terminé prématurément par un coup subi au début de la deuxième période au stade Aviva, perturbant considérablement le rythme des hôtes peu convaincants.

Hugo Keenan a remporté l’autre essai de l’Irlande, tandis que le numéro 10 de remplacement, Ross Byrne, a ajouté un penalty en deuxième période alors que les hommes d’Andy Farrell organisaient un match de barrage pour la troisième place avec l’Écosse samedi.

La Géorgie est arrivée à Dublin pour marquer un point dans le tournoi, mais a produit sans doute le moment du match grâce à un score éblouissant en première mi-temps de Giorgi Kveseladze.

Les visiteurs tenaces peuvent prendre beaucoup de confiance dans la réunion du week-end prochain avec les Fidji, bien que cet appareil de cuillère en bois reste incertain car chacun des matchs du groupe B de leurs adversaires a été annulé en raison des protocoles Covid-19.

L’Irlande a subi des luttes persistantes sur coup de pied arrêtée lors de la défaite 18-7 à Twickenham la dernière fois et, malgré le score final relativement confortable, était loin d’être sans faute dans ce domaine cette semaine.

L’entraîneur-chef Farrell a apporté neuf changements à l’équipe battue par les finalistes de la Coupe du monde d’Eddie Jones alors qu’il cherchait une plus grande concurrence dans un bassin de joueurs relativement restreint.

Il aurait été encouragé par un départ positif dans lequel les hôtes ont pris une avance de 10-0 en 14 minutes après une pression soutenue et une interaction soignée.

Des mains rapides du centre Chris Farrell ont libéré Burns et il a plongé au-dessus de la ligne pour son premier essai international avant d’ajouter les extras et, quelques minutes plus tard, de donner un penalty.

La Géorgie aurait pu être découragée par les premiers revers, compte tenu de son absence de menace offensive dans ce tournoi,

Pourtant, ils ont répondu avec style avec un essai sensationnel du Kveseladze aux pieds agiles.

Le centre a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain après quelques passes lisses, a fait irruption en territoire irlandais, puis s’est frayé un chemin devant Jacob Stockdale et Burns pour se poser sous les poteaux, permettant à Tedo Abzhandadze une simple conversion.

Une deuxième pénalité de Burns a permis aux hôtes de garder le contrôle du tableau de bord, avant de lancer une autre conversion pour porter le score à 20-7 à l’intervalle après que l’ailier Keenan ait collecté la passe de Stockdale pour toucher son troisième score international à droite.

L’avance à la mi-temps aurait été plus grande si Stuart McCloskey n’avait pas été sévèrement refusé un essai à son retour de la nature internationale.

Le centre de l’Ulster McCloskey, remportant sa première sélection en plus de deux ans, s’est étiré les jambes sur l’aile gauche pour centrer dans le coin, seulement pour l’arbitre français Mathieu Raynal pour juger que la passe de Stockdale avait voyagé vers l’avant.

Sur le dos du score refusé, la Géorgie a entamé la seconde période avec une vigueur renouvelée.

Après le départ de Burns, remportant sa troisième sélection après deux matches de remplacement, les visiteurs physiques se sont maintenus en lice à 20-10 grâce à la pénalité à longue portée d’Abzhandadze.

Étouffé par les hommes de Levan Maisashvili, l’affichage de l’Irlande manquait de fluidité et d’avant-garde à mesure que le match avançait.

Les hôtes semblaient rarement augmenter leur avantage mais ont réussi à faire match nul 3-3 en seconde période grâce à un penalty du remplaçant Byrne.

Les débuts du banc pour Shane Daly ont été un moment notable lors des phases finales sans incident, tandis que CJ Stander a été retenu sur la ligne alors qu’il tentait de forcer un essai tardif.

La victoire de l’Irlande a été un huitième de suite à domicile, bien que la mode bégayante dans laquelle elle a été réalisée laisse Farrell avec beaucoup de réflexion avant de serrer les cornes avec les Écossais et, plus loin, les Six Nations de l’année prochaine.