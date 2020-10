Robert Downey Jr. a clairement indiqué à tous ceux qui l’ont écouté que ses jours en tant que super-héros de masse sont terminés. Mais cela ne semble pas inclure la construction d’un tout nouvel univers cinématographique dans le meilleur style Marvelita, autour d’un autre de ses personnages les plus connus. L’histoire de Sherlock Holmes pourrait être à l’origine d’une franchise aussi réussie que Marvel Cinematic Universe (MCU). Ou du moins, ce sont les intentions de l’acteur.

Lors de leur discours au Fast Company Innovation Festival, Downey Jr.et son épouse-partenaire de production Susan ont donné des détails sur leurs intentions de amener les aventures du détective le plus astucieux de la fiction à un multivers entier qui comprendraient des films et des émissions de télévision.

«À ce stade, nous avons vraiment l’impression qu’il n’y a pas de multivers mystérieux (basé sur les aventures de Holmes) construit nulle part, et Conan Doyle est la voix définitive dans ce domaine, je pense, à ce jour», a déclaré Downey Jr. , “Alors, pour moi, pourquoi faire un troisième film si vous n’allez pas pouvoir devenir le véritable point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand?”

Un nouvel univers pour Sherlock Holmes

Bien sûr, l’acteur fait référence à la façon dont Conan Doyle a raconté ses histoires, créant tout un fil narratif qui couvrait non seulement plusieurs livres, l’évolution de son personnage dans différents domaines, mais aussi un voyage substantiel à travers toutes sortes de sujets d’un énorme intérêt qui sont toujours d’actualité.

Pour Downey, c’est une occasion unique de relier l’ensemble des histoires et aussi la façon dont elles peuvent être construites comme un tout.

“Nous pensons qu’il y a une opportunité de développer (l’intrigue des films) encore plus”, a ajouté Susan Downey. “Le projet pourrait inclure des personnages issus d’un troisième film (…) voir ce qui pourrait se passer sur la scène télévisuelle dans des endroits comme WarnerMedia, des projets de la taille de HBO et HBO Max.”

Downey Jr.a souligné qu’il ne cherchait pas à copier le MCU, dans la franchise de laquelle il a retrouvé sa place à Hollywood et atteint un niveau de renommée et de reconnaissance sans précédent: “Nous ne sommes pas des imitateurs, nous ne voulons pas simplement faire ce qui a été fait ailleurs”, a déclaré l’acteur, “mais je pense que le modèle lui-même il est devenu beaucoup plus dimensionnel qu’auparavant ».

Cela ne veut pas dire que les Downey n’ont pas l’intention d’apprendre de ceux qui les ont précédés. Les deux ont regardé Joss Whedon et Kevin Feige construire le MCU pendant plus de dix ans et espèrent poursuivre leur succès. Ce qui signifie sans aucun doute que l’intérêt du couple est d’emmener Holmes vers quelque chose de plus qu’un ensemble de films et de relier leurs histoires, avec toutes sortes de projets de substitution.

«Je pense que la décennie de mentorat et d’observation (avec Marvel) est inestimable. C’était comme une classe de maître », a déclaré Susan. “Et ils savaient vraiment ce qu’ils faisaient et avaient ce groupe uni de personnes travaillant pour une vision unique.”

“Ce que j’ai vu, ce sont des débuts très modestes, des résultats très incertains, beaucoup de risques créatifs, mais il y avait aussi un algorithme de potentiel”, a ajouté Downey Jr.

Un univers Sherlock Holmes serait la dernière tentative d’un studio de construire un univers cinématographique. Au-delà de l’incroyable succès du MCU, le reste des tentatives ont été des expériences ratées ou des échecs flagrants et critiques au box-office: l’univers cinématographique étendu de DC n’a pas réussi à fusionner un concept unique et a toujours du mal à le faire. Parmi les autres projets qui ont échoué, citons MonsterVerse de Legendary Entertainment, qui comprend Godzilla et King Kong, et le Dark Universe raté, qui aurait inclus Dracula, Frankenstein et The Mummy.

Il n’y a actuellement aucun projet pour un projet dans le monde de Sherlock Holmes au-delà de la troisième partie de la franchise en développement et que provisoirement, il serait présenté en première le 22 décembre 2021.

