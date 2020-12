Samedi, la femme de Jacob Roloff, Isabel Sofia Rock, a publié un message sincère sur les nouvelles allégations de son mari au sujet de l’émission de téléréalité de sa famille, Little People, Big World. Roloff s’est manifesté la semaine dernière en affirmant que l’un des producteurs exécutifs de l’émission l’avait agressé sexuellement quand il était enfant. Rock a posté une photo de leur mariage ce week-end, ainsi qu’une longue note sur la révélation de Roloff.

«Quand Jacob et moi avons commencé à sortir ensemble, j’ai eu un avant-goût de ce que signifie être aux yeux du public», a écrit Rock. «C’était révélateur de voir que lorsque vous êtes aux yeux du public, vous ne pouvez plus simplement publier ce que vous voulez, car tout ce que vous publiez serait généralement suivi par un tabloïd ou un blog qui en parlait. , mais vous recevriez également des centaines de commentaires d’étrangers sur votre vie et leurs opinions à ce sujet. Cela m’a donné de l’anxiété (c’est toujours le cas), mais j’ai remarqué que Jacob était curieusement calme à ce sujet. Je me souviens avoir lu quelques commentaires horribles un jour, et étant l’être sensible que je pense à moi-même, ‘comment fait-il cela?’ “

Rock a rappelé qu’elle avait interrogé Roloff sur le phénomène et avait écrit que «sa réponse ne me quittera jamais car elle met en valeur le type de personne ancrée, forte et solide qu’il est et a toujours été. ” Eh bien, cela ne me dérange tout simplement pas parce que je sachez qui je suis, et ils ne le savent pas. Alors laissez-les parler. ‘”

“Tu es la personne la plus sûre de moi que je connaisse, et je suis en admiration devant toi. Tu es libre, mon amour. Je suis tellement fier de toi”, finit Rock, s’adressant directement à Roloff.

Les fans ont inondé la section des commentaires de ce message d’émojis de cœur et d’autres messages de soutien, assurant à Rock qu’ils étaient derrière elle et Roloff. De nombreux fans ont laissé des messages similaires sur les comptes de médias sociaux de toute la famille Roloff la semaine dernière alors que la nouvelle de la divulgation de Jacob se répandait.

Jacob a posté une note sur Instagram mardi, affirmant qu ‘”après ce que je sais comprendre était un long processus de toilettage, j’ai été agressé par un producteur exécutif de terrain pour Little People, Big World, Chris Cardamone.” Il n’a pas fourni plus de détails sur l’attaque, mais a plutôt expliqué dans plusieurs paragraphes comment elle a façonné son point de vue sur divers aspects de la vie.

Roloff a semblé condamner la télé-réalité elle-même, demandant s’il y avait un moyen «d’étudier» l’impact d’une production de télé-réalité sur des sujets – en particulier des enfants comme lui. Il a également écrit: “Il faut enfin souligner que toute faute incombe au prédateur, et qu’aucune faute n’incombe à aucun des membres de ma famille.”