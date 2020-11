Isabel Roloff, l’épouse de l’ancienne star de Little People Big World, Jacob Roloff, a partagé mercredi une déclaration profondément personnelle avec ses fans sur Instagram, donnant des détails sur sa lutte contre les troubles alimentaires pendant son adolescence. Roloff, 24 ans, a inclus une photo d’elle-même âgée de 10 ans à un poids effrayant lorsqu’elle avait 14 ans, par rapport à une photo plus récente d’elle-même. Elle a dit qu’elle était elle-même “affamée” à 14 ans et a rappelé à ses fans que vous n’avez pas besoin d’avoir le même poids que vous étiez à l’adolescence pour le reste de votre vie.

«Pendant longtemps, j’ai dû me rappeler que je grandissais encore à cet âge, que je me développais encore et que je mourais aussi de faim … ce n’est plus rien à faire maintenant que je suis plus âgé, plus heureux et C’est la guérison d’un trouble de l’alimentation », a écrit Roloff. Elle a noté plus tard que nous nous donnons souvent des «objectifs irréalisables» et ensuite «nous nous demandons pourquoi nous sommes continuellement malheureux». Quand elle a pris la photo d’elle-même à 14 ans, Roloff a pensé “j’étais grosse” et elle avait besoin de faire un régime. «Maintenant, je le regarde et je peux voir que je dépérissais littéralement», écrit-elle.

Une décennie après la prise de la photo de retour, Roloff est dans un bien meilleur endroit. «Mon corps m’a emmené dans des randonnées de 8 miles, mon corps a tenu la main de ceux que j’aime, mon corps m’a donné tellement, tellement et encore je passe tellement de temps à essayer de la changer ou à souhaiter qu’elle soit plus petite, ” elle a écrit. Roloff, a terminé son message en rappelant à ses fans qu’ils pourraient faire face à la “petite voix dans nos têtes peut commencer à nous dire que toute la nourriture supplémentaire que nous mangeons est inutile” pendant les mois d’hiver.

«Je voulais juste rappeler à quiconque a besoin de l’entendre, que ton corps va bien tel qu’il est, aujourd’hui, en ce moment. Tu as besoin de manger. Tu peux te reposer. S’il te plaît, donne-toi tout ton amour inconditionnel», écrit-elle. “Vous en êtes digne.” À la fin, Roloff a ajouté un emoji de cœur.

La publication Instagram de Roloff fait suite à une déclaration Instagram Story qu’elle a publiée plus tôt ce mois-ci en réponse à un troll qui a déclaré que Roloff “avait pris beaucoup de poids”. Dans sa réponse, Roloff a dit qu’elle avait vu le commentaire sur une “journée particulièrement mauvaise” et a pleuré, alors elle a retiré la photo sur laquelle le troll avait commenté. “CE S – N’EST PAS OK. Je vais l’appeler à chaque fois parce qu’il y a une idée fausse selon laquelle les gens avec beaucoup de followers ne devraient pas s’y attendre mais l’accepter et je ne le ferai jamais”, a écrit Roloff à l’époque, rapporte The Sun. “Je ne les partage pas par pitié ou” tu es belle! Commentaires “. Je les partage pour exposer le côté sombre des médias sociaux / de la vie aux “ yeux du public ” où les gens pensent pouvoir commenter [on] tout ce qu’ils veulent sur le corps des gens. “