Saturday Night Live La saison 46 se poursuit ce week-end avec la star d’Insecure Issa Rae en tant qu’hôte et Justin Bieber en tant qu’interprète musical. Rae et Beiber portaient tous deux des masques dans le premier teaser de l’épisode, tandis qu’un deuxième teaser présentait Jim Carrey en tant que candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Il s’agit de la première apparition de Rae dans la série de comédies de croquis NBC de longue date, mais ce sera la quatrième apparition de Bieber en tant qu’interprète musical. L’épisode commence à 23 h 30 HE samedi soir.

Dans le premier aperçu, Rae s’est présentée en portant un écran facial en plastique transparent, tandis que Bieber portait un masque jaune. “Vous ne pouvez pas le voir sous mon masque, mais j’ai un grand vieux sourire sur mon visage,” dit Bieber en se tournant vers Rae. “Je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir,” répondit Rae avec un sourire. Dans l’aperçu de Carrey, il est vu en train de se transformer en Biden tandis que des clips audio sur le deuxième débat présidentiel sont annulés. Carey est également apparu dans les deux premiers épisodes de la saison en tant que Biden.

Ce week-end marque la quatrième fois de Bieber en tant qu’interprète musical et déjà sa deuxième fois dans l’émission en 2020. Il est apparu pour la dernière fois en tant qu’interprète dans l’épisode du 8 février organisé par RuPaul. Bieber a également fait double emploi en tant qu’hôte et interprète musical en février 2013. Ce week-end, Bieber devrait interpréter son dernier single, “Lonely”, avec Benny Blanco.

Bieber a publié le clip de “Lonely” vendredi, et il présente l’acteur Jacob Tremblay jouant une version plus jeune du chanteur qui est aux prises avec une célébrité internationale à un âge précoce. Bieber de Tremblay termine la vidéo en regardant depuis une scène pour voir qu’il ne joue que pour une seule personne, le vrai Bieber. Les autres singles récents de la chanteuse incluent “Holy” avec Chance the Rapper et “Stuck With U” avec Ariana Grande.

Rae, 35 ans, est surtout connue pour avoir joué dans la célèbre sitcom Insecure de HBO, qui lui a valu deux nominations aux Golden Globes et deux nominations aux Emmy. Elle a également joué dans The Lovebirds, en face de Kumail Nanjiani. Le film devait sortir en salles au printemps, mais a été rendu disponible sur Netflix en raison de la pandémie de coronavirus. La comédienne travaille actuellement sur une cinquième saison d’Insecure, qu’elle a créée avec Larry Wilmore. Le mois dernier, elle a consolidé sa propre société de production, Issa Rae Productions, dans la nouvelle société de production Hoorae, qui développera de nouveaux films, des émissions et du contenu numérique. Les projets à venir de la société incluent Sinkhole, une collaboration avec le producteur Jordan Peele, rapporte Variety.