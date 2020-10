E

La ngland espère faire son travail avec un minimum de tracas alors qu’elle reviendra au combat contre l’Italie samedi dans l’espoir de remporter le titre des Six Nations 2020.

L’équipe d’Eddie Jones n’a pas joué du tout depuis leur triomphe 33-30 contre le Pays de Galles en mars en raison de la pandémie de coronavirus, avec un match annuel de la Quilter Cup contre les Barbarians à Twickenham le week-end dernier annulé 48 heures avant le coup d’envoi en raison de violations de Covid -19 règlements par plusieurs membres de l’escouade Baa-Baas.

L’Angleterre se rend à Rome pour obtenir la victoire convaincante nécessaire pour mettre la pression sur l’Irlande avant l’affrontement des vainqueurs de table contre la France, les deux matchs démarrant à trois heures et 20 minutes d’intervalle le “ Super samedi ”.

La liste complète des permutations est assez compliquée, la France étant également toujours en mesure de revendiquer la gloire, mais il suffit de dire que les hommes de Jones ne peuvent guère faire plus pour remporter un premier titre des Six Nations depuis 2017 que de produire une victoire emphatique en points bonus au Stadio. Olimpico et j’espère que les choses se passeront à Paris plus tard dans la soirée.

L’Italie, quant à elle, a été battue 50-17 à Dublin le week-end dernier, n’a pas remporté de concours des Six Nations depuis cinq ans et est à nouveau assurée de finir en bas de la pile alors que des questions continuent d’être posées sur sa participation continue à la compétition.

L’Italie contre l’Angleterre est prévu pour un coup d’envoi à 16 h 45 GMT le samedi 31 octobre 2020.

Le match se joue à huis clos au Stadio Olimpico de Rome en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: Italie vs Angleterre est diffusée en direct sur ITV, avec une couverture prévue à 16 heures.

Diffusion en direct: les fans peuvent également regarder le concours en ligne via le Hub ITV et le site Web d’ITV.

Le verrou d’Exeter, Jonny Hill, fera ses débuts en Angleterre au deuxième rang alors que Jones apportera sept changements à l’équipe qui a battu le Pays de Galles il y a sept mois.

Owen Farrell passe en demi-papillon avec George Ford indisponible et Henry Slade et Jonathan Joseph se sont associés dans les centres, tandis que les frères Vunipola Mako et Billy sont tous les deux de retour avec l’arrière George Furbank et le flanker Sam Underhill.

L’Angleterre manque six de l’équipe qui a affronté le Pays de Galles sur blessure, y compris le centre talismanique Manu Tuilagi, tandis que Luke Cowan-Dickie et Jack Nowell sont également absents et George Kruis n’est pas éligible pour la sélection après avoir déménagé au Japon.

Angleterre: 15. George Furbank (Northampton Saints), 14. Anthony Watson (Bath Rugby), 13. Jonathan Joseph (Bath Rugby), 12. Henry Slade (Exeter Chiefs), 11. Jonny May (Gloucester Rugby), 10. Owen Farrell ( Saracens), 9. Ben Youngs (Leicester Tigers), 1. Mako Vunipola (Saracens), 2. Jamie George (Saracens) 3. Kyle Sinckler (Bristol Bears), 4. Maro Itoje (Saracens), 5. Jonny Hill (Exeter) Chiefs), 6. Tom Curry (Sale Sharks), 7. Sam Underhill (Bath Rugby), 8. Billy Vunipola (Saracens)

Remplaçants: 16. Tom Dunn, (Bath Rugby), 17. Ellis Genge (Leicester Tigers), 18. Will Stuart (Bath Rugby), 19. Charlie Ewels (Bath Rugby), 20. Ben Earl (Bristol Bears), 21. Dan Robson (Wasps), 22. Ollie Lawrence (Worcester Warriors), 23. Ollie Thorley (Gloucester Rugby)

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

L’Angleterre a remporté ses 26 rencontres précédentes contre l’Italie, y compris une raclée 37-0 à Newcastle en préparation de la Coupe du monde de l’année dernière.

La Rose Rouge a normalement accumulé les points contre les Azzurri, marquant 1058 dans ces concours et ne concédant que 319 en réponse.

Italie vainqueur: 49/1Angleterre vainqueur: 1/50 Tirage: 149/1Jonny May premier essai: 6/1

